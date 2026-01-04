Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 20. fordulójában a Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool 2-2-es döntetlent játszott a Fulham csapatával a Craven Cottage-en. A Liverpool a találkozó 94. percében szerzett vezetést, azonban a Fulham három perccel később egy bődületesen nagy góllal egyenlíteni tudott, így drámai véget ért a találkozó, melyen Kerkez és Szoboszlai is végig a pályán volt.

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolra nehéz meccs várt a Fulham otthonában, a londoni csapat ugyanis a legutóbbi három találkozóján veretlen maradt a Premier League-ben. 

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is ott volt a Liverpool kezdőcsapatában a Fulham ellen
Fotó: Peter Powell/AFP

Ráadásul Arne Slot dolgát nagyban nehezítette, hogy több kulcsjátékosára sem számíthatott a mérkőzésen. Az egyiptomi Mohamed Szalah az Afrika-kupán szerepel, a nyáron 145 millió euróért igazolt Alexander Isak decemberben szárkapocscsonttörést szenvedett, míg a házigólkirály Hugo Ekitikének a találkozó előtt adódtak problémák a combhajlítójával. 

Kerkez a védelemben, Szoboszlai a támadósorban

A 22 éves Kerkez Milos visszakerült a védelem bal oldalára, a három csatár hiányában Szoboszlai Dominik lett a jobb oldali támadó, míg a középcsatár szereplét ezúttal a holland Cody Gakpo töltötte be, aki általában bal oldalról szokott indulni. 

A vasárnapi találkozó 15 perces csúszással indult, mivel a kezdés előtt egy szurkoló rosszul lett a lelátón. A mérkőzés elején a Liverpool birtokolta többet a labdát, az első veszélyes támadás viszont a Fulhamhez fűződött, Egy gyors kontratámadás végén Harry Wilson kapott egy remek kiugratást, a ziccerét pedig hidegvérrel a bal alsóba lőtte. A walesi támadó gólját Craig Pawson játékvezető les miatt érvénytelenítette, azonban videózás után kiderült, hogy Virgil van Dijk beragadt, így megadták a Fulham találatát (1-0). 

Fulham's Welsh midfielder #08 Harry Wilson (R) scores the opening goal to take the lead 1-0 during the English Premier League football match between Fulham and Liverpool at Craven Cottage in London on January 4, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Harry Wilson gyönyörű gólt lőtt a Liverpool ellen
Fotó: Adrian Dennis/AFP

A folytatásban többet volt a labda a Mersey-parti csapatnál, de a helyzetek továbbra is elmaradtak. A Liverpool a 32. percben veszélyeztetett először, ekkor Szoboszlai jobbról betekert labdáját a hosszún érkező Gakpo fejelte a felső lécre, azonban a kapufa után a játékvezető lest jelzett, így valószínűleg érvénytelenítették volna a holland támadó találatát. 

Ezt követően is a Liverpoolnak volt többet a labda, de kaput eltaláló lövése az első félidőben nem volt a vendégcsapatnak, így a Fulham egygólos vezetéssel mehetett a szünetre. 

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (L) plays the ball under pressure from Fulham's Belgian defender #21 Timothy Castagne (R) during the English Premier League football match between Fulham and Liverpool at Craven Cottage in London on January 4, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez sokat dolgozott a bal szélen, de nem kapott használható labdákat
Fotó: Adrian Dennis/AFP

A Liverpool az első félidőben rendkívül ötlettelenül futballozott, a másodikat viszont sokkal jobban kezdte. A 47. percben a bal szélen felfutó Kerkez Milos lőtt passzát Gakpo belsőzte a kapuba, de a holland támadó gólját érvénytelenítették, mert egyméteres lesen állt a passz pillanatában. 

Az 52. percben Szoboszlainak is volt lehetősége egy 23 méteres szabadrúgásból, de a magyar válogatott csapatkapitány jócskán a jobb felső sarok mellé tüzelt. Egy perccel később Szoboszlai kis híján gólpasszt adott, a jobb oldali szögletére Alexis Mac Allister robbant be a rövid oldalon, de a hétméteres fejese a felső lécen csattant. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) is pressured by Fulham's English midfielder #32 Emile Smith Rowe (R) during the English Premier League football match between Fulham and Liverpool at Craven Cottage in London on January 4, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik rendkívül aktív volt a második félidőben
Fotó: Adrian Dennis/AFP

Négy perccel később gólt lőtt a Liverpool. Ezúttal Conor Bradley tört be a büntetőterületre, a szólója végén az északír védő Florian Wirtz elé tálalt, aki hét méterről higgadtan a kapuba tekert, de a játékvezető ezt a találatot is érvénytelenítette, mert úgy látta, hogy a német támadó pár centis lesen tartózkodott a passz pillanatában. Azonban a VAR-szobában ezt a gólt is visszanézték, mint a Fulham találatát és végül hosszas videózás után kiderült, hogy Wirtz nem volt lesen, így megadták a Liverpool gólját (1-1). 

Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz (L) celebrates with teammates after VAR overturned the offside decision for Liverpool's first goal to equalise 1-1 during the English Premier League football match between Fulham and Liverpool at Craven Cottage in London on January 4, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Florian Wirtz (balra) a második gólját lőtte a Premier League-ben
Fotó: Adrian Dennis/AFP

Az egyenlítés után a Liverpool még feljebb tolta a védekezést, és próbálta megfordítani a mérkőzést, ennek ellenére a 77. percben majdnem a Fulham szerzett ismét vezetést. Raúl Jiménez kapott egy kiugratást, a ziccerét Alisson Becker védeni tudta, a kipattanó viszont Wilson elé került, aki 17 méterről megpróbálta átemelni a labdát a brazil kapus fölött, de pechére a felső lécet találta el. 

A hajrában a Fulham ment a győztes gólért, odaszögezte a Liverpoolt a kapuja elé, de nem tudott betalálni. A csattanó aztán a 94. percben érkezett. A csereként beállt Jeremie Frimpong kapott labdát a jobb szélen, a holland szélső középre tekerte a labdát, ami elment a védők előtt, a hosszún érkező Gakpo pedig közelről a kapuba sodortra a játékszert (1-2).

Ekkor úgy tűnt, a Liverpool megnyeri a meccset, azonban a 97. percben jött a slusszpoén. 

A 92. percben becserélt Harrison Reed kapott egy átadást a tizenhatos előtt, tolt egyet a labdán, majd 24 méterről bődületesen nagy gólt lőtt a bal felső sarokba (2-2). 

Fulham's English midfielder #06 Harrison Reed (C) celebrates scoring their second goal late in injury time to equalise 2-2 during the English Premier League football match between Fulham and Liverpool at Craven Cottage in London on January 4, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai sem akarta elhinni, mekkora gólt lőtt a Fulham az utolsó pillanatban
Fotó: Adrian Dennis/AFP

Ezzel a döntetlennel a Liverpool sorozatban a második meccsén maradt nyeretlen, és már 14 pont a hátránya a Premier League-ben a listavezető Arsenallal szemben. 

Premier League, 20. forduló:
Fulham-Liverpool FC 2-2 (1-0)
Everton-Brentford 2-4 (0-1)
Newcastle United-Crystal Palace 2-0 (0-0)
Tottenham Hotspur-Sunderland 1-1 (1-0)
Leeds United-Manchester United 1-1 (0-0) 

