A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolra nehéz meccs várt a Fulham otthonában, a londoni csapat ugyanis a legutóbbi három találkozóján veretlen maradt a Premier League-ben.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is ott volt a Liverpool kezdőcsapatában a Fulham ellen

Ráadásul Arne Slot dolgát nagyban nehezítette, hogy több kulcsjátékosára sem számíthatott a mérkőzésen. Az egyiptomi Mohamed Szalah az Afrika-kupán szerepel, a nyáron 145 millió euróért igazolt Alexander Isak decemberben szárkapocscsonttörést szenvedett, míg a házigólkirály Hugo Ekitikének a találkozó előtt adódtak problémák a combhajlítójával.

Kerkez a védelemben, Szoboszlai a támadósorban

A 22 éves Kerkez Milos visszakerült a védelem bal oldalára, a három csatár hiányában Szoboszlai Dominik lett a jobb oldali támadó, míg a középcsatár szereplét ezúttal a holland Cody Gakpo töltötte be, aki általában bal oldalról szokott indulni.

A vasárnapi találkozó 15 perces csúszással indult, mivel a kezdés előtt egy szurkoló rosszul lett a lelátón. A mérkőzés elején a Liverpool birtokolta többet a labdát, az első veszélyes támadás viszont a Fulhamhez fűződött, Egy gyors kontratámadás végén Harry Wilson kapott egy remek kiugratást, a ziccerét pedig hidegvérrel a bal alsóba lőtte. A walesi támadó gólját Craig Pawson játékvezető les miatt érvénytelenítette, azonban videózás után kiderült, hogy Virgil van Dijk beragadt, így megadták a Fulham találatát (1-0).

Harry Wilson gyönyörű gólt lőtt a Liverpool ellen

A folytatásban többet volt a labda a Mersey-parti csapatnál, de a helyzetek továbbra is elmaradtak. A Liverpool a 32. percben veszélyeztetett először, ekkor Szoboszlai jobbról betekert labdáját a hosszún érkező Gakpo fejelte a felső lécre, azonban a kapufa után a játékvezető lest jelzett, így valószínűleg érvénytelenítették volna a holland támadó találatát.

Ezt követően is a Liverpoolnak volt többet a labda, de kaput eltaláló lövése az első félidőben nem volt a vendégcsapatnak, így a Fulham egygólos vezetéssel mehetett a szünetre.

Kerkez sokat dolgozott a bal szélen, de nem kapott használható labdákat

A Liverpool az első félidőben rendkívül ötlettelenül futballozott, a másodikat viszont sokkal jobban kezdte. A 47. percben a bal szélen felfutó Kerkez Milos lőtt passzát Gakpo belsőzte a kapuba, de a holland támadó gólját érvénytelenítették, mert egyméteres lesen állt a passz pillanatában.