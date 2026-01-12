Live
Botrány: egymást támadják az ukrán katonák a fronton

Most jött

Meghozta a döntést az Operatív Törzs – ez sokakat érint

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfőn este a Magyar Állami Operaházban rendezik a Nemzeti Sport Gálát, ahol a kajakos Kopasz Bálint, az úszó Kós Hubert, valamint a labdarúgó Szoboszlai Dominik közül fog kikerülni az év férfi sportolója. A legnagyobb esélyes Szoboszlai biztosan nem lesz ott a rendezvényen, ugyanis a Liverpool FA-kupa-mérkőzést játszik az Anfielden a harmadosztályú Barnsley csapatával.

A Premier League-ben szereplő Liverpool kerete rendkívül vékony, hiszen a gólkirály Mohamed Szalah az Afrika-kupán van, a nyáron igazolt Alexander Isak nemrég szárkapocscsont-törést szenvedett, míg a jobbhátvéd Conor Bradley az Arsenal elleni meccsen szenvedett súlyos térdsérülést. Az előzményéket ismerve sejthető volt, hogy Szoboszlai Dominik nem térhet majd haza a Nemzeti Sport Gálára, mert a Liverpoolnak a pályán lesz rá szüksége. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) reacts during the English Premier League football match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, north west England on December 13, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik kulcsjátékos a Liverpool együttesében
Fotó: Paul Ellis/AFP

A Barnsley elleni találkozó előtt Arne Slot, a Liverpool edzője is hangsúlyozta, hogy komolyan veszi a meccset, és játszatni fogja a legjobb játékosait.

Szoboszlai kezd az FA-kupában is

A Liverpoolnak azért is kellett komolyan vennie a meccset, mert tavaly februárban a másodosztályban szereplő Plymouth otthonában esett ki az FA-kupából. Ahhoz a mérkőzéshez a Liverpool rendkívül nagyképűen állt hozzá, a csapat legjobb játékosai, mint az egyiptomi Mohamed Szalah, a csapatkapitány Virgil van Dijk, vagy éppen Szoboszlai Dominik be sem voltak nevezve a mérkőzésre. 

Garantálhatom, hogy hétfőn az összes játékos ott lesz a pályán, akik az Arsenal ellen is játszottak. Persze, lehetnek kisebb változtatások, de azok inkább a cserék között lesznek, szóval ez most más lesz, mint tavaly a Plymouth ellen” 

– mondta Arne Slot, aki az Arsenal elleni rangadón Kerkez Milosra és Szoboszlai Dominikra is kezdőként számított. 

A mérkőzés előtt kiderült, hogy a Liverpool holland edzője nem blöffölt, ugyanis rendkívül erős csapatot állított össze, amelyben ezúttal is ott van Szoboszlai Domink. Kerkez Milos viszont csak a kispadra került, a helyén Andy Robertson fog futballozni.

A Liverpool kezdőcsapata: 
Mamardashvili – Frimpong, Van Dijk, Gomez, Robertson – Mac Allister, Jones – Ngumoha, Szoboszlai, Gakpo – Chiesa.

 

