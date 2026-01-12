A Premier League-ben szereplő Liverpool kerete rendkívül vékony, hiszen a gólkirály Mohamed Szalah az Afrika-kupán van, a nyáron igazolt Alexander Isak nemrég szárkapocscsont-törést szenvedett, míg a jobbhátvéd Conor Bradley az Arsenal elleni meccsen szenvedett súlyos térdsérülést. Az előzményéket ismerve sejthető volt, hogy Szoboszlai Dominik nem térhet majd haza a Nemzeti Sport Gálára, mert a Liverpoolnak a pályán lesz rá szüksége.

Szoboszlai Dominik kulcsjátékos a Liverpool együttesében

Fotó: Paul Ellis/AFP

A Barnsley elleni találkozó előtt Arne Slot, a Liverpool edzője is hangsúlyozta, hogy komolyan veszi a meccset, és játszatni fogja a legjobb játékosait.

Szoboszlai kezd az FA-kupában is

A Liverpoolnak azért is kellett komolyan vennie a meccset, mert tavaly februárban a másodosztályban szereplő Plymouth otthonában esett ki az FA-kupából. Ahhoz a mérkőzéshez a Liverpool rendkívül nagyképűen állt hozzá, a csapat legjobb játékosai, mint az egyiptomi Mohamed Szalah, a csapatkapitány Virgil van Dijk, vagy éppen Szoboszlai Dominik be sem voltak nevezve a mérkőzésre.

Garantálhatom, hogy hétfőn az összes játékos ott lesz a pályán, akik az Arsenal ellen is játszottak. Persze, lehetnek kisebb változtatások, de azok inkább a cserék között lesznek, szóval ez most más lesz, mint tavaly a Plymouth ellen”

– mondta Arne Slot, aki az Arsenal elleni rangadón Kerkez Milosra és Szoboszlai Dominikra is kezdőként számított.

A mérkőzés előtt kiderült, hogy a Liverpool holland edzője nem blöffölt, ugyanis rendkívül erős csapatot állított össze, amelyben ezúttal is ott van Szoboszlai Domink. Kerkez Milos viszont csak a kispadra került, a helyén Andy Robertson fog futballozni.

A Liverpool kezdőcsapata:

Mamardashvili – Frimpong, Van Dijk, Gomez, Robertson – Mac Allister, Jones – Ngumoha, Szoboszlai, Gakpo – Chiesa.