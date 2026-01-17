Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rettentő kínos ‒ Magyar Péter bemutatta a Tisza gazdaságfejlesztési főszakértőjét

Érdekes!

Újabb furcsa jelenséget találtak a feltételezett idegen űrhajón: „körte alakú” anomália jelent meg a 3I/Atlas körül

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az angol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában a bajnoki címvédő Liverpool az újonc Burnley csapatát fogadja az Anfielden. Arne Slot csapata jó eséllyel tovább növelheti veretlenségi sorozatát, amiben a csapat két magyar válogatott játékosának, Szoboszlai Dominiknek és Kerkez Milosnak is fontos szerepe lehet.

Az utóbbi hetekben a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool egyre jobb formába lendült. A bajnoki címvédő legutóbb két hónapja szenvedett vereséget a Premier League-ben, akkor a Ferencváros Európa-liga ellenfele, a Nottingham Forest győzte le. Arne Slot együttese azóta négy győzelem mellett ötször döntetlent játszott, így a Bajnokok Ligája indulást érő negyedik helyre zárkózott fel a tabellán. Arra viszont már arra aligha van reális esély, hogy a Liverpool megvédje bajnoki címét az angol labdarúgó-bajnokságban, hiszen nyolcpontos hátrányban van a dobogótól és 14 pont a lemaradása a listavezető Arsenal mögött.

Szoboszlai Dominik ismét ott van a Liverpool kezdőjében
Szoboszlai Dominik ismét ott van a Liverpool kezdőjében
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A meccs esélyesének egyértelműen a Vörösök számítanak, különösen, hogy a Burnley 12 forduló óta nyeretlen és az utolsó előtti helyen áll. Biztosra azonban nem mehet a 2026-os naptári évben első bajnoki győzelmére készülő Liverpool, hiszen a másik két újonc, a Sunderland és a Leeds United is megtréfálta már ebben a szezonban, márpedig legutóbb az 1980-1981-es idényben történt meg, hogy a Liverpool a három feljutott klub egyikét sem győzte le pályaválasztóként.

Szoboszlai és Kerkez is kezd

Szoboszlai Dominik a hét elején elképesztően nagy gólt lőtt a Barnsley elleni FA-kupa-meccsen, így minden sorozatot figyelembe véve már hat gólnál és öt gólpassznál jár az idei szezonban. A magyar válogatott csapatkapitányának azonban volt egy óriási hibája is a harmadosztályú rivális ellen, ami miatt komoly kritikákat kapott, de úgy fest emiatt Arne Slot nem orrolt meg rá túlságosan, ugyanis a holland edző ismét a kezdőbe jelölte, akárcsak Kerkez Milost, így a húszszoros angol bajnok két magyarral felállva vág neki szombat délutáni találkozónak. 

A Liverpool kezdőcsapata:
Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Ekitiké. 

  • Kapcsolódó cikkek:
Zidane szerint ezért rúgta ki a Real Madrid Xabi Alonsót
Rossz hír Szoboszlaiéknak, pár napon belül másodszor babráltak ki a Liverpoollal
Megvan Tóth Alex új csapata, ennyit kaphat érte a Fradi
Szívfacsaró módon tisztelegnek Szoboszlaiék Diogo Jota előtt
Fontos bejelentést tett a Liverpool Diogo Jota halála miatt
Így sem láttuk mostanában Szoboszlai Dominiket a Liverpoolban – fotók
Szoboszlai Dominik tündéri fotót mutatott a kislányáról
A Liverpool edzője már másként látja Szoboszlai hibáját, de mire számíthat Kerkez?

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!