Az utóbbi hetekben a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool egyre jobb formába lendült. A bajnoki címvédő legutóbb két hónapja szenvedett vereséget a Premier League-ben, akkor a Ferencváros Európa-liga ellenfele, a Nottingham Forest győzte le. Arne Slot együttese azóta négy győzelem mellett ötször döntetlent játszott, így a Bajnokok Ligája indulást érő negyedik helyre zárkózott fel a tabellán. Arra viszont már arra aligha van reális esély, hogy a Liverpool megvédje bajnoki címét az angol labdarúgó-bajnokságban, hiszen nyolcpontos hátrányban van a dobogótól és 14 pont a lemaradása a listavezető Arsenal mögött.

Szoboszlai Dominik ismét ott van a Liverpool kezdőjében

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A meccs esélyesének egyértelműen a Vörösök számítanak, különösen, hogy a Burnley 12 forduló óta nyeretlen és az utolsó előtti helyen áll. Biztosra azonban nem mehet a 2026-os naptári évben első bajnoki győzelmére készülő Liverpool, hiszen a másik két újonc, a Sunderland és a Leeds United is megtréfálta már ebben a szezonban, márpedig legutóbb az 1980-1981-es idényben történt meg, hogy a Liverpool a három feljutott klub egyikét sem győzte le pályaválasztóként.

Szoboszlai és Kerkez is kezd

Szoboszlai Dominik a hét elején elképesztően nagy gólt lőtt a Barnsley elleni FA-kupa-meccsen, így minden sorozatot figyelembe véve már hat gólnál és öt gólpassznál jár az idei szezonban. A magyar válogatott csapatkapitányának azonban volt egy óriási hibája is a harmadosztályú rivális ellen, ami miatt komoly kritikákat kapott, de úgy fest emiatt Arne Slot nem orrolt meg rá túlságosan, ugyanis a holland edző ismét a kezdőbe jelölte, akárcsak Kerkez Milost, így a húszszoros angol bajnok két magyarral felállva vág neki szombat délutáni találkozónak.

A Liverpool kezdőcsapata:

Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.

The Reds to take on Burnley at Anfield 💪🔴 #LIVBUR — Liverpool FC (@LFC) January 17, 2026