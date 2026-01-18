Live
A Premier League 22. fordulójában a két magyar játékossal felálló Liverpool 1-1-es döntetlent játszott az újonc Burnley csapatával az Anfielden. A Liverpool remek játékot mutatott be, gólokkal kellett volna megnyernie a meccset, azonban Arne Slot csapata rengeteg helyzetet elpuskázott, Szoboszlai Dominik még egy tizenegyest is a felső lécre lőtt. A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok Kerkezt az egyik legjobbnak látták, és a büntetőt rontó Szoboszlairól sem szedték le a keresztvizet.

A szombat délutáni találkozón Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdőként lépett pályára a Liverpool csapatában. Az első félidőben a bajnoki címvédő remekül játszott, Kerkeznek több ígéretes elfutása és beadása volt, Szoboszlai pedig hozta a tőle megszokott intenzitást és kreativitást. 

Liverpool's Dominik Szoboszlai is seen during the Premier League match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, England, on December 13, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik 1511 nap után hibázott ismét 11-est
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

A 33. percben a Liverpool vezetést szerezhetett volna, de a jogosan megítélt tizenegyest Szoboszlai a felső kapufára lőtte. A magyar válogatott csapatkapitánya 1511 nap után rontott ismét tizenegyest, a Liverpoolt azonban ez nem fogta meg és nem sokkal később a német Florian Wirtz révén megszerezte a vezetést. 

​Szoboszlait megviselte a kihagyott 11-es, Kerkez megérkezett Liverpoolba

Ezt követően úgy tűnt, nagyon sima meccse lesz a Liverpoolnak, futószalagon jöttek a helyzetek, az előnyét viszont nem tudta növelni a bajnoki címvédő. A Burnley aztán a 65. percben az első kapura lövéséből egyenlíteni tudott, utána pedig hősies védekezéssel – és némi szerencsével – meg tudta őrizni a döntetlent, így Arne Slot együttese rendkívül fontos két pontot bukott az Anfielden. 

A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok Kerkez Milost látták a bajnokcsapat egyik legjobbjának, de szerencsére a büntetőt hibázó Szoboszlai Dominikról sem szedték le a keresztvizet. 

A liverpool.com a találkozó „vesztesének” titulálta Szoboszlait. Hangsúlyozva, hogy a legutóbbi meccsen a magyar középpályás egy gólt ajándékozott az ellenfélnek, amit minden bizonnyal minél előbb szeretett volna kijavítani. A büntetője ideális alkalom volt erre, azonban a kapufát találta telibe. A játékát 6-osra osztályozták, megemlítik, hogy ezúttal is rengeteget dolgozott, de nem volt elég rafinált ahhoz, hogy sokszor feltörje a Burnley védelmét.

Kerkez 7-es osztályzatot kapott, vele kapcsolatban azt írják, hogy Frimponghoz hasonlóan kiválóan képes előretörni, és a széleken komoly támadóveszélyt jelent. Nagyon jól kezdett, a mérkőzés elején pedig lőnie kellett volna, amikor Curtis Jonesszal akart gólt rúgatni. Ezen kívül megemlítik, hogy volt egy rossz ütemű belépője, ami után sárga lapot kapott. 

A This is Anfielden a 8-asra értékelt Florian Wirtz lett a meccs embere, a második legjobb osztályzatot (7) viszont Kerkez kapta. Azt írják, hogy a mérkőzés bizonyos időszakaiban ez volt az a Kerkez, akit a Liverpool nyáron szerződtetni akart. Jól kezdte a mérkőzést, fáradhatatlanul robotolt, ráadásul kis híján gólpasszt is adott a meccs elején Curtis Jonesnak. Hangsúlyozzák azonban, hogy a langyos iramú második félidőben Kerkez is visszaesett a csapattal együtt.

Szoboszlai 6-ost kapott. Róla azt írják, hogy különös hete volt, mivel a Barnsley ellen elkövetett hatalmas hibája után elszalasztotta a lehetőséget, hogy vezetést szerezzen a Liverpoolnak. A kihagyott tizenegyese mellett hangsúlyozzák, hogy élénken futballozott, gyakran feltűnt mindkét szélen, annak ellenére, hogy többnyire a tízes poszton játszott, de a kihagyott büntetőjét nem tudta igazán kiheverni.

A Liverpool Echónál Kerkez szintén 7-es osztályzatot kapott. A játékáról azt írják, hogy a mérkőzés elején többször is betört a bal oldalon, ami megadta az alaphangot a rendkívül munkás első félidei teljesítményhez, ám ezt követően kissé visszaesett. 

Kerkez ismét bizalmat kaphat Slottól
Kerkez Milos remek meccset játszott
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Szoboszlai játékát 6-ossal díjazták. Vele kapcsolatban arról írnak, hogy erősen kezdett, de látszott, hogy kissé megviselte a kapufára lőtt tizenegyese. A második félidőben túl sok rossz döntést hozott, vélhetően azért, mert túlságosan erőltetni próbálta a dolgokat.

A goal.com angol nyelvű kiadása 8-as osztályzatot adott Kerkez Milosnak. Vele kapcsolatban azt említik, hogy a mérkőzés elején megvolt az esélye, hogy vezetéshez juttassa a Vörösöket, de a Curtis Jonesnak szánt átadását kivágták a kapu előteréből. Megemlítik, hogy volt egy elkésett szerelési kísérlete is, amiért sárga lapot kapott. Szoboszlai 6-os osztályzatot kapott. Azt írják, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya jól játszott, de kihagyott egy tizenegyest. Emiatt és a Barnsley elleni hibája miatt nem biztos, hogy boldogan fog visszatekinteni a januárra. 

A Liverpool legközelebb szerdán lép pályára a Bajnokok Ligájában. Arne Slot együttese az Olympique Marseille vendége lesz az alapszakasz 7. fordulójában. 

