A szombat délutáni találkozón Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdőként lépett pályára a Liverpool csapatában. Az első félidőben a bajnoki címvédő remekül játszott, Kerkeznek több ígéretes elfutása és beadása volt, Szoboszlai pedig hozta a tőle megszokott intenzitást és kreativitást.

Szoboszlai Dominik 1511 nap után hibázott ismét 11-est

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

A 33. percben a Liverpool vezetést szerezhetett volna, de a jogosan megítélt tizenegyest Szoboszlai a felső kapufára lőtte. A magyar válogatott csapatkapitánya 1511 nap után rontott ismét tizenegyest, a Liverpoolt azonban ez nem fogta meg és nem sokkal később a német Florian Wirtz révén megszerezte a vezetést.

​Szoboszlait megviselte a kihagyott 11-es, Kerkez megérkezett Liverpoolba

Ezt követően úgy tűnt, nagyon sima meccse lesz a Liverpoolnak, futószalagon jöttek a helyzetek, az előnyét viszont nem tudta növelni a bajnoki címvédő. A Burnley aztán a 65. percben az első kapura lövéséből egyenlíteni tudott, utána pedig hősies védekezéssel – és némi szerencsével – meg tudta őrizni a döntetlent, így Arne Slot együttese rendkívül fontos két pontot bukott az Anfielden.

A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok Kerkez Milost látták a bajnokcsapat egyik legjobbjának, de szerencsére a büntetőt hibázó Szoboszlai Dominikról sem szedték le a keresztvizet.

A liverpool.com a találkozó „vesztesének” titulálta Szoboszlait. Hangsúlyozva, hogy a legutóbbi meccsen a magyar középpályás egy gólt ajándékozott az ellenfélnek, amit minden bizonnyal minél előbb szeretett volna kijavítani. A büntetője ideális alkalom volt erre, azonban a kapufát találta telibe. A játékát 6-osra osztályozták, megemlítik, hogy ezúttal is rengeteget dolgozott, de nem volt elég rafinált ahhoz, hogy sokszor feltörje a Burnley védelmét.

Kerkez 7-es osztályzatot kapott, vele kapcsolatban azt írják, hogy Frimponghoz hasonlóan kiválóan képes előretörni, és a széleken komoly támadóveszélyt jelent. Nagyon jól kezdett, a mérkőzés elején pedig lőnie kellett volna, amikor Curtis Jonesszal akart gólt rúgatni. Ezen kívül megemlítik, hogy volt egy rossz ütemű belépője, ami után sárga lapot kapott.