A szombat délutáni találkozón Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdőként lépett pályára a Liverpool csapatában. Az első félidőben a bajnoki címvédő remekül játszott, Kerkeznek több ígéretes elfutása és beadása volt, Szoboszlai pedig hozta a tőle megszokott intenzitást és kreativitást.
A 33. percben a Liverpool vezetést szerezhetett volna, de a jogosan megítélt tizenegyest Szoboszlai a felső kapufára lőtte. A magyar válogatott csapatkapitánya 1511 nap után rontott ismét tizenegyest, a Liverpoolt azonban ez nem fogta meg és nem sokkal később a német Florian Wirtz révén megszerezte a vezetést.
Szoboszlait megviselte a kihagyott 11-es, Kerkez megérkezett Liverpoolba
Ezt követően úgy tűnt, nagyon sima meccse lesz a Liverpoolnak, futószalagon jöttek a helyzetek, az előnyét viszont nem tudta növelni a bajnoki címvédő. A Burnley aztán a 65. percben az első kapura lövéséből egyenlíteni tudott, utána pedig hősies védekezéssel – és némi szerencsével – meg tudta őrizni a döntetlent, így Arne Slot együttese rendkívül fontos két pontot bukott az Anfielden.
A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok Kerkez Milost látták a bajnokcsapat egyik legjobbjának, de szerencsére a büntetőt hibázó Szoboszlai Dominikról sem szedték le a keresztvizet.
A liverpool.com a találkozó „vesztesének” titulálta Szoboszlait. Hangsúlyozva, hogy a legutóbbi meccsen a magyar középpályás egy gólt ajándékozott az ellenfélnek, amit minden bizonnyal minél előbb szeretett volna kijavítani. A büntetője ideális alkalom volt erre, azonban a kapufát találta telibe. A játékát 6-osra osztályozták, megemlítik, hogy ezúttal is rengeteget dolgozott, de nem volt elég rafinált ahhoz, hogy sokszor feltörje a Burnley védelmét.
Kerkez 7-es osztályzatot kapott, vele kapcsolatban azt írják, hogy Frimponghoz hasonlóan kiválóan képes előretörni, és a széleken komoly támadóveszélyt jelent. Nagyon jól kezdett, a mérkőzés elején pedig lőnie kellett volna, amikor Curtis Jonesszal akart gólt rúgatni. Ezen kívül megemlítik, hogy volt egy rossz ütemű belépője, ami után sárga lapot kapott.
A This is Anfielden a 8-asra értékelt Florian Wirtz lett a meccs embere, a második legjobb osztályzatot (7) viszont Kerkez kapta. Azt írják, hogy a mérkőzés bizonyos időszakaiban ez volt az a Kerkez, akit a Liverpool nyáron szerződtetni akart. Jól kezdte a mérkőzést, fáradhatatlanul robotolt, ráadásul kis híján gólpasszt is adott a meccs elején Curtis Jonesnak. Hangsúlyozzák azonban, hogy a langyos iramú második félidőben Kerkez is visszaesett a csapattal együtt.
Szoboszlai 6-ost kapott. Róla azt írják, hogy különös hete volt, mivel a Barnsley ellen elkövetett hatalmas hibája után elszalasztotta a lehetőséget, hogy vezetést szerezzen a Liverpoolnak. A kihagyott tizenegyese mellett hangsúlyozzák, hogy élénken futballozott, gyakran feltűnt mindkét szélen, annak ellenére, hogy többnyire a tízes poszton játszott, de a kihagyott büntetőjét nem tudta igazán kiheverni.
A Liverpool Echónál Kerkez szintén 7-es osztályzatot kapott. A játékáról azt írják, hogy a mérkőzés elején többször is betört a bal oldalon, ami megadta az alaphangot a rendkívül munkás első félidei teljesítményhez, ám ezt követően kissé visszaesett.
Szoboszlai játékát 6-ossal díjazták. Vele kapcsolatban arról írnak, hogy erősen kezdett, de látszott, hogy kissé megviselte a kapufára lőtt tizenegyese. A második félidőben túl sok rossz döntést hozott, vélhetően azért, mert túlságosan erőltetni próbálta a dolgokat.
A goal.com angol nyelvű kiadása 8-as osztályzatot adott Kerkez Milosnak. Vele kapcsolatban azt említik, hogy a mérkőzés elején megvolt az esélye, hogy vezetéshez juttassa a Vörösöket, de a Curtis Jonesnak szánt átadását kivágták a kapu előteréből. Megemlítik, hogy volt egy elkésett szerelési kísérlete is, amiért sárga lapot kapott. Szoboszlai 6-os osztályzatot kapott. Azt írják, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya jól játszott, de kihagyott egy tizenegyest. Emiatt és a Barnsley elleni hibája miatt nem biztos, hogy boldogan fog visszatekinteni a januárra.
A Liverpool legközelebb szerdán lép pályára a Bajnokok Ligájában. Arne Slot együttese az Olympique Marseille vendége lesz az alapszakasz 7. fordulójában.
