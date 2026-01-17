A Liverpool a hét elején 4-1-re legyőzte a harmadosztályú Barnsley csapatát az FA-kupa harmadik fordulójában, a találkozónak pedig Szoboszlai Dominik volt a főszereplője, aki egy bombagóllal és egy óriási hibával irányította magára az emberek figyelmét.
A magyar válogatott csapatkapitánya egy felelőtlen mozdulattal saját ötösén belül adta el a labdát, amiből gólt kapott a csapata. Arne Slot, a Liverpool edzője is azt mondta Szoboszlai megmozdulásáról, hogy ilyet még edzésen sem szabad csinálni.
Szoboszlai és Kerkez is kezdett a Liverpoolban
A magyar válogatott csapatkapitánya a hibája után parádésan játszott a Barnsley ellen, így nem meglepő, hogy ezúttal is bekerült a Liverpool kezdőcsapatába, akárcsak Kerkez Milos, aki hét közben pihent az FA-kupa-meccsen.
A Liverpool szenzációsan kezdte a meccset, és már a harmadik percben megszerezhette volna a vezetést. A védelem mögé beinduló Kerkez kapott egy remek átadást, lövőhelyzetbe került, de inkább passzolt a hosszún érkező Curtis Jones irányába, azonban a visszasprintelő Bashir Humphreys ki tudta vágni a labdát a kapu torkából. A folytatásban támadásban maradt a Liverpool, melynek a következő helyzetére a 12. percig kellett várni. Ekkor Jeremie Frimpong futott el a jobb szélen, a középre tekert labdájára Szoboszlai érkezett, de a magyar középpályás nyolc méterről kapu mellé fejelt.
Nyolc perccel később ismét veszélyeztetett a Liverpool. Ezúttal egy gyors kontratámadásnál Hugo Ekitiké cipelte fel a labdát, a bal oldalon felszáguldó Kerkez Milos területet nyitott neki, így a francia támadó zavartalanul lőhetett 18 méterről, a bal alsóba tartó bombáját azonban Martin Dúbravka bravúrral védeni tudta. A 26. percben a Liverpool ismét közel került a gólhoz. Szoboszlai kapu elé benyesett labdája milliméterekkel kerülte el Ekitiké fejét, de így lett igazán veszélyes, mert a befelé csavarodó labda továbbcsorgott és csak centikkel kerülte el a bal kapufát.
Két perccel később újabb hazai helyzet maradt ki. Ezúttal Kerkez húzott el a bal szélen, a hosszúra átnyesett labdájára Frimpong érkezett, aki ráfordulásból rádőlt a labdára, azonban a holland szélső kísérletét blokkolta a gólvonalon álló Lucas Pires.
A 31. percben tizenegyest kapott a Liverpool. A holland Cody Gakpo akadt fent a tizenhatoson belül a portugál Florentinón, a játékvezető pedig habozás nélkül a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Szoboszlai Dominik állt oda, akinek a jobb felső sarokba szánt lövése a felső lécen csattant.
- Szoboszlai Dominik pályafutása során másodszor hagyott ki tizenegyest. Legutóbb 1511 nappal ezelőtt, 2021. november 28-án, még az RB Leipzig játékosaként hibázott egy Leverkusen elleni meccsen. Érdekesség, hogy Szoboszlait akkor is a kapufa fosztotta meg a góltól.
- Szoboszlai Dominik pályafutása során 22 tizenegyest végezhetett el, ebből 20-at lőtt be.
A kihagyott tizenegyes azonban nem fogta meg a Liverpoolt, a Mersey-parti csapat támadásban maradt és a 42. percben egy gyönyörű góllal vezetést szerzett. Ekitiké kimaradt ziccere után Curtis Jones gyűjtötte be a labdát, visszakészítette Florian Wirtznek, a német támadó pedig 11 méterről a jobb felső sarokba bombázott (1-0).
A második félidőben lendületben maradt a Liverpool, az 53. percben pedig növelhette is volna az előnyét, de a Szoboszlaitól kapott remek átadás után Wirtz a kapusba lőtte a ziccerért. Három perccel később újabb nagy helyzetet hagyott ki a Liverpool. Ezúttal Wirtz készítette le a labdát Gakpónak, a holland támadó tíz méterről lőtt, de egy hazai játékos kivágta a labdát a kapu torkából.
A kihagyott helyzetek aztán megbosszulták magukat, ugyanis a 65. percben egyenlíteni tudott a Burnley. Egy szép támadás végén Florentino indította a mélységbe beinduló Marcus Edwardst, aki 11 méterről nagy erővel a bal alsó sarokba lőtt (1-1).
A bekapott gól után a Liverpool elkezdett nyomni, a 77. percben Szoboszlainak volt egy lehetősége Kerkez Milos bal oldali beadása után, de a válogatott kapitánya nyolc méterről belefejelte a labdát egy bevetődő védőbe.
Az utolsó húsz percben a Liverpool ment előre a győzelemért, a Burnley pedig tíz emberrel védekezett a kapuja előtt. A Vörösök a hajrában mentek előre becsülettel, de nagy helyzetet már nem tudtak kialakítani a Burnley kapuja előtt, így egy simának tűnő meccset adtak le döntetlenre.
Premier League, 22. forduló:
Liverpool FC-Burnley 1-1 (1-0)
Chelsea-Brentford 2-0 (1-0)
Leeds United-Fulham 1-0 (0-0)
Sunderland-Crystal Palace 2-1 (1-1)
Tottenham Hotspur-West Ham United 1-2 (0-1)
