A Liverpool a hét elején 4-1-re legyőzte a harmadosztályú Barnsley csapatát az FA-kupa harmadik fordulójában, a találkozónak pedig Szoboszlai Dominik volt a főszereplője, aki egy bombagóllal és egy óriási hibával irányította magára az emberek figyelmét.

Szoboszlai Dominik remek meccset játszott az FA-kupában

Fotó: Peter Powell/AFP

A magyar válogatott csapatkapitánya egy felelőtlen mozdulattal saját ötösén belül adta el a labdát, amiből gólt kapott a csapata. Arne Slot, a Liverpool edzője is azt mondta Szoboszlai megmozdulásáról, hogy ilyet még edzésen sem szabad csinálni.

Szoboszlai és Kerkez is kezdett a Liverpoolban

A magyar válogatott csapatkapitánya a hibája után parádésan játszott a Barnsley ellen, így nem meglepő, hogy ezúttal is bekerült a Liverpool kezdőcsapatába, akárcsak Kerkez Milos, aki hét közben pihent az FA-kupa-meccsen.

A Liverpool szenzációsan kezdte a meccset, és már a harmadik percben megszerezhette volna a vezetést. A védelem mögé beinduló Kerkez kapott egy remek átadást, lövőhelyzetbe került, de inkább passzolt a hosszún érkező Curtis Jones irányába, azonban a visszasprintelő Bashir Humphreys ki tudta vágni a labdát a kapu torkából. A folytatásban támadásban maradt a Liverpool, melynek a következő helyzetére a 12. percig kellett várni. Ekkor Jeremie Frimpong futott el a jobb szélen, a középre tekert labdájára Szoboszlai érkezett, de a magyar középpályás nyolc méterről kapu mellé fejelt.

Nyolc perccel később ismét veszélyeztetett a Liverpool. Ezúttal egy gyors kontratámadásnál Hugo Ekitiké cipelte fel a labdát, a bal oldalon felszáguldó Kerkez Milos területet nyitott neki, így a francia támadó zavartalanul lőhetett 18 méterről, a bal alsóba tartó bombáját azonban Martin Dúbravka bravúrral védeni tudta. A 26. percben a Liverpool ismét közel került a gólhoz. Szoboszlai kapu elé benyesett labdája milliméterekkel kerülte el Ekitiké fejét, de így lett igazán veszélyes, mert a befelé csavarodó labda továbbcsorgott és csak centikkel kerülte el a bal kapufát.

Két perccel később újabb hazai helyzet maradt ki. Ezúttal Kerkez húzott el a bal szélen, a hosszúra átnyesett labdájára Frimpong érkezett, aki ráfordulásból rádőlt a labdára, azonban a holland szélső kísérletét blokkolta a gólvonalon álló Lucas Pires.