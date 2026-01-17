Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 1-1-es döntetlent játszott az újonc Burnley együttesével az Anfielden. A szombat délutáni találkozót a Liverpoolnak gólokkal kellett volna megnyernie, Arne Slot együttese azonban rengeteg helyzetet kihagyott, Szoboszlai Dominik pedig egy tizenegyest is a felső lécre lőtt.

A Liverpool a hét elején 4-1-re legyőzte a harmadosztályú Barnsley csapatát az FA-kupa harmadik fordulójában, a találkozónak pedig Szoboszlai Dominik volt a főszereplője, aki egy bombagóllal és egy óriási hibával irányította magára az emberek figyelmét. 

Szoboszlai Dominik rendkívül felelőtlen volt
Szoboszlai Dominik remek meccset játszott az FA-kupában
Fotó: Peter Powell/AFP

A magyar válogatott csapatkapitánya egy felelőtlen mozdulattal saját ötösén belül adta el a labdát, amiből gólt kapott a csapata. Arne Slot, a Liverpool edzője is azt mondta Szoboszlai megmozdulásáról, hogy ilyet még edzésen sem szabad csinálni. 

Szoboszlai és Kerkez is kezdett a Liverpoolban 

A magyar válogatott csapatkapitánya a hibája után parádésan játszott a Barnsley ellen, így nem meglepő, hogy ezúttal is bekerült a Liverpool kezdőcsapatába, akárcsak Kerkez Milos, aki hét közben pihent az FA-kupa-meccsen. 

A Liverpool szenzációsan kezdte a meccset, és már a harmadik percben megszerezhette volna a vezetést. A védelem mögé beinduló Kerkez kapott egy remek átadást, lövőhelyzetbe került, de inkább passzolt a hosszún érkező Curtis Jones irányába, azonban a visszasprintelő Bashir Humphreys ki tudta vágni a labdát a kapu torkából. A folytatásban támadásban maradt a Liverpool, melynek a következő helyzetére a 12. percig kellett várni. Ekkor Jeremie Frimpong futott el a jobb szélen, a középre tekert labdájára Szoboszlai érkezett, de a magyar középpályás nyolc méterről kapu mellé fejelt. 

Nyolc perccel később ismét veszélyeztetett a Liverpool. Ezúttal egy gyors kontratámadásnál Hugo Ekitiké cipelte fel a labdát, a bal oldalon felszáguldó Kerkez Milos területet nyitott neki, így a francia támadó zavartalanul lőhetett 18 méterről, a bal alsóba tartó bombáját azonban Martin Dúbravka bravúrral védeni tudta. A 26. percben a Liverpool ismét közel került a gólhoz. Szoboszlai kapu elé benyesett labdája milliméterekkel kerülte el Ekitiké fejét, de így lett igazán veszélyes, mert a befelé csavarodó labda továbbcsorgott és csak centikkel kerülte el a bal kapufát. 

Két perccel később újabb hazai helyzet maradt ki. Ezúttal Kerkez húzott el a bal szélen, a hosszúra átnyesett labdájára Frimpong érkezett, aki ráfordulásból rádőlt a labdára, azonban a holland szélső kísérletét blokkolta a gólvonalon álló Lucas Pires. 

A 31. percben tizenegyest kapott a Liverpool. A holland Cody Gakpo akadt fent a tizenhatoson belül a portugál Florentinón, a játékvezető pedig habozás nélkül a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Szoboszlai Dominik állt oda, akinek a jobb felső sarokba szánt lövése a felső lécen csattant. 

  • Szoboszlai Dominik pályafutása során másodszor hagyott ki tizenegyest. Legutóbb 1511 nappal ezelőtt, 2021. november 28-án, még az RB Leipzig játékosaként hibázott egy Leverkusen elleni meccsen. Érdekesség, hogy Szoboszlait akkor is a kapufa fosztotta meg a góltól. 
  • Szoboszlai Dominik pályafutása során 22 tizenegyest végezhetett el, ebből 20-at lőtt be. 

A kihagyott tizenegyes azonban nem fogta meg a Liverpoolt, a Mersey-parti csapat támadásban maradt és a 42. percben egy gyönyörű góllal vezetést szerzett. Ekitiké kimaradt ziccere után Curtis Jones gyűjtötte be a labdát, visszakészítette Florian Wirtznek, a német támadó pedig 11 méterről a jobb felső sarokba bombázott (1-0). 

Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz (R) celebrates with teammates after scoring the opening goal during the English Premier League football match between Liverpool and Burnley at Anfield in Liverpool, north west England on January 17, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Floran Wirtz a harmadik gólját lőtte a Premier League-ben
Fotó: Oli Scarff/AFP

A második félidőben lendületben maradt a Liverpool, az 53. percben pedig növelhette is volna az előnyét, de a Szoboszlaitól kapott remek átadás után Wirtz a kapusba lőtte a ziccerért. Három perccel később újabb nagy helyzetet hagyott ki a Liverpool. Ezúttal Wirtz készítette le a labdát Gakpónak, a holland támadó tíz méterről lőtt, de egy hazai játékos kivágta a labdát a kapu torkából. 

A kihagyott helyzetek aztán megbosszulták magukat, ugyanis a 65. percben egyenlíteni tudott a Burnley. Egy szép támadás végén Florentino indította a mélységbe beinduló Marcus Edwardst, aki 11 méterről nagy erővel a bal alsó sarokba lőtt (1-1)

Burnley's English midfielder #10 Marcus Edwards (C) celebrates with the reserves after scoring their first goal during the English Premier League football match between Liverpool and Burnley at Anfield in Liverpool, north west England on January 17, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Az újonc Burnley a semmiből jött vissza a mérkőzésbe
Fotó: Oli Scarff/AFP

A bekapott gól után a Liverpool elkezdett nyomni, a 77. percben Szoboszlainak volt egy lehetősége Kerkez Milos bal oldali beadása után, de a válogatott kapitánya nyolc méterről belefejelte a labdát egy bevetődő védőbe. 

Az utolsó húsz percben a Liverpool ment előre a győzelemért, a Burnley pedig tíz emberrel védekezett a kapuja előtt. A Vörösök a hajrában mentek előre becsülettel, de nagy helyzetet már nem tudtak kialakítani a Burnley kapuja előtt, így egy simának tűnő meccset adtak le döntetlenre.

Premier League, 22. forduló:
Liverpool FC-Burnley 1-1 (1-0)
Chelsea-Brentford 2-0 (1-0)
Leeds United-Fulham 1-0 (0-0)
Sunderland-Crystal Palace 2-1 (1-1)
Tottenham Hotspur-West Ham United 1-2 (0-1)

