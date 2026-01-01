Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójában a bajnoki címvédő Liverpool az újonc Leeds United csapatát fogadja az Anfielden. Arne Slot csapata sorozatban három mérkőzést nyert a Premier League-ben, a legutóbbit pedig az eltiltását töltő Szoboszlai Dominik nélkül. A Liverpoolnak most az öt meccse veretlen Leeds Unitedot kellene legyőznie, de vajon mekkora szerepe lesz ebben a csapat két magyar válogatott játékosának, Szoboszlai Dominiknek és Kerkez Milosnak?

Az utóbbi hetekben a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool egyre jobb formába lendült. A bajnoki címvédő már hat meccs óta veretlen a Premier League-ben, a jó formájának köszönhetően pedig már feljött a Bajnokok Ligája-szereplést érő negyedik helyre a tabellán. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (2L) confronts Tottenham Hotspur's Brazilian striker #09 Richarlison (C) after an incident with Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Liverpool at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on December 20, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik eltiltás miatt kihagyta a Liverpool legutóbbi meccsét
Fotó: Justin Tallis/AFP

Szoboszlai Dominik eltiltás miatt kihagyta a Liverpool legutóbbi meccsét, Kerkez Milos viszont ott volt a csapatban a Wolves ellen, és remek kritikákat kapott a találkozó után. A 22 éves balhátvéd nehezen illeszkedett be a Liverpool együttesébe, azonban a legutóbbi négy bajnoki mérkőzést végigjátszotta, és úgy tűnik, egyre jobban kezd beépülni a bajnokcsapatba.

Kezd-e Szoboszlai és Kerkez?

Az újév első meccsén a Liverpool azt a Leeds Unitedet fogadja az Anfielden, amely öt mérkőzés óta veretlen a Premier League-ben. 

A két csapat legutóbb december 6-án találkozott az Elland Roadon, a 3-3-es végeredménnyel záruló összecsapáson Szoboszlai Dominik is betalált

A magyar válogatott csapatkapitányának ezúttal is meglesz az esélye a gólszerzése, ugyanis az eltiltása után Arne Slot azonnal a kezdőbe jelölte, Kerkez Milos viszont csak a kispadon kapott helyet, így a Liverpool egy magyarral a kezdőben vág neki a Leeds United elleni találkozónak. 

A Liverpool kezdőcsapata:
Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Szoboszlai – Frimpong, Ekitiké, Wirtz. 

