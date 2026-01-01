Az utóbbi hetekben a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool egyre jobb formába lendült. A bajnoki címvédő már hat meccs óta veretlen a Premier League-ben, a jó formájának köszönhetően pedig már feljött a Bajnokok Ligája-szereplést érő negyedik helyre a tabellán.

Szoboszlai Dominik eltiltás miatt kihagyta a Liverpool legutóbbi meccsét

Fotó: Justin Tallis/AFP

Szoboszlai Dominik eltiltás miatt kihagyta a Liverpool legutóbbi meccsét, Kerkez Milos viszont ott volt a csapatban a Wolves ellen, és remek kritikákat kapott a találkozó után. A 22 éves balhátvéd nehezen illeszkedett be a Liverpool együttesébe, azonban a legutóbbi négy bajnoki mérkőzést végigjátszotta, és úgy tűnik, egyre jobban kezd beépülni a bajnokcsapatba.

Kezd-e Szoboszlai és Kerkez?

Az újév első meccsén a Liverpool azt a Leeds Unitedet fogadja az Anfielden, amely öt mérkőzés óta veretlen a Premier League-ben.

A két csapat legutóbb december 6-án találkozott az Elland Roadon, a 3-3-es végeredménnyel záruló összecsapáson Szoboszlai Dominik is betalált.

A magyar válogatott csapatkapitányának ezúttal is meglesz az esélye a gólszerzése, ugyanis az eltiltása után Arne Slot azonnal a kezdőbe jelölte, Kerkez Milos viszont csak a kispadon kapott helyet, így a Liverpool egy magyarral a kezdőben vág neki a Leeds United elleni találkozónak.

A Liverpool kezdőcsapata:

Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Szoboszlai – Frimpong, Ekitiké, Wirtz.