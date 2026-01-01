Szoboszlai Dominik eltiltás miatt kihagyta a Wolverhampton Wanderers elleni bajnokit, a Leeds United elleni meccsre azonban egyből visszakerült a Liverpool kezdőjébe.
Szoboszlainak szenzációs szezonja van, mellette pedig Kerkez Milos, a Liverpool másik magyar válogatott játékosa is „kezd megérkezni”. A magyar válogatott balhátvéd a Mersey-parti csapat legutóbbi három bajnokiját végigjátszotta, nem mellesleg a nehéz idénykezdet óta egyre jobb kritikákat kap a szigetországi sajtóban.
Szoboszlai a kezdőben, Kerkez a padon
Kerkez Milos ezúttal csak a kispadon kapott helyet, a Liverpool viszont a következő nyolc napban három meccset is játszani fog, így érhető, hogy Arne Slot rotálni akarta a csapatát – Kerkez mellett az argentin világbajnok Alexis Mac Allister is kispadra került.
Az újév első meccsén a Liverpool azt a Leeds Unitedet fogadja az Anfielden, amely öt mérkőzés óta veretlen volt a Premier League-ben. A két csapat legutóbb december 6-án találkozott az Elland Roadon, a 3-3-es végeredménnyel záruló összecsapáson Szoboszlai Dominik is betalált.
A Liverpool kezdte jobban a találkozót, és a 14. percben akár büntetőt is kaphatott volna, de a francia válogatott Hugo Ekitiké ziccerben való megráncigálásáért nem adott tizenegyest Darren England játékvezető. A folytatásban is a Liverpool volt aktívabb, különösen a Mohamed Szalah helyén futballozó Jeremie Frimpong volt aktív a jobb oldalon, azonban a holland szélső beadásai rendre célt tévesztettek.
A 33. percben aztán a szezon egyik legnagyobb helyzete maradt ki. Frimpong húzott jobbról befelé, majd a rosszabbik lábával élesen a kapu elé lőtte a labdát, a berobbanó Ekitikének két méterről kellett volna gólt fejelnie az üres kapuba, de a francia támadót annyira meglepte a labda, kifejelte azt a kapu torkából.
A második félidőre egy sokkal agresszívabb Liverpool jött ki, Arne Slot együttese beszorította a Leeds Unitedet, de igazán komoly helyzetet sokáig nem tudott kialakítani. Az első hazai lehetőségre egészen a 60. percig kellett várni, ekkor Szoboszlai eresztett meg egy 23 méteres bombát, Lucas Perri azonban vetődve védeni tudta a jobbra tartó labdát.
A 66. percben a Liverpool edzője hármas cserére szánta el magát. Pályára küldte a holland Cody Gakpót, az argentin Alexis Mac Allistert, valamint azt a Kerkez Milost, akinek ez volt a 25. tétmeccse a Mersey-parti csapat színeiben.
Három perccel később kis híján megszerezte a vezetést a Liverpool. Szoboszlai jobb oldali szögletére a csapatkapitány Virgil van Dijk robbant be, de a holland védő tízméteres fejese pár centivel elkerülte a kapu bal oldalát.
A 81. percben aztán majdnem előnybe került a Leeds United. A csereként beállt Dominic Calvert-Lewin csapott le egy lecsorgó labdára, majd a ziccerét Alisson Becker fölött magabiztosan a hálóba pörgette, azonban az angol támadó találatát les miatt érvénytelenítették.
A Liverpool edzője a hajrára az összes támadószellemű játékosát a pályára küldte. Érkezett még az olasz Európa-bajnok Federico Chiesa, valamint a 17 éves csodagyerek Rio Ngumoha is.
Azonban az utolsó percekre a cserék sem hoztak változást a Liverpool támadójátékába, így maradt a 0-0-s döntetlen. Az újonc Leeds United ezzel a szezon során már másodszor rabolt pontot a bajnoki címvédő Liverpooltól, amely ugyan nyerni nem tudott, de már hét meccs óta veretlen a Premier League-ben.
