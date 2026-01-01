Live
A Premier League 19. fordulójában a bajnoki címvédő Liverpool 0-0-s döntetlent játszott újonc Leeds United csapatával az Anfielden. A Liverpool együttesében Szoboszlai Dominik ezúttal is végigjátszotta a találkozót, Kerkez Milost pedig a 66. percben cserélték be.

Szoboszlai Dominik eltiltás miatt kihagyta a Wolverhampton Wanderers elleni bajnokit, a Leeds United elleni meccsre azonban egyből visszakerült a Liverpool kezdőjébe

MILAN, ITALY - DECEMBER 9: Dominik Szoboszlai of Liverpool celebrates at the end of the UEFA Champions League football match Inter Milan vs Liverpool at San Siro Stadium in Milan, Italy on December 9, 2025 Piero Cruciatti / Anadolu (Photo by Piero Cruciatti / Anadolu via AFP)
Szoboszlai Dominik az eltiltása után visszakerült a Liverpool kezdőjébe
Fotó: Piero Cruciatti/Anadolu via AFP

Szoboszlainak szenzációs szezonja van, mellette pedig Kerkez Milos, a Liverpool másik magyar válogatott játékosa is „kezd megérkezni”. A magyar válogatott balhátvéd a Mersey-parti csapat legutóbbi három bajnokiját végigjátszotta, nem mellesleg a nehéz idénykezdet óta egyre jobb kritikákat kap a szigetországi sajtóban. 

Szoboszlai a kezdőben, Kerkez a padon

Kerkez Milos ezúttal csak a kispadon kapott helyet, a Liverpool viszont a következő nyolc napban három meccset is játszani fog, így érhető, hogy Arne Slot rotálni akarta a csapatát – Kerkez mellett az argentin világbajnok Alexis Mac Allister is kispadra került. 

Az újév első meccsén a Liverpool azt a Leeds Unitedet fogadja az Anfielden, amely öt mérkőzés óta veretlen volt a Premier League-ben. A két csapat legutóbb december 6-án találkozott az Elland Roadon, a 3-3-es végeredménnyel záruló összecsapáson Szoboszlai Dominik is betalált

Liverpool's Scottish defender #26 Andrew Robertson (L) battles with Leeds United's English defender #24 James Justin (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Leeds United at Anfield in Liverpool, north west England on January 1, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Ezúttal a skót Andy Robertson játszott Kerkez Milos helyén a Liverpoolban
Fotó: Darren Staples/AFP

A Liverpool kezdte jobban a találkozót, és a 14. percben akár büntetőt is kaphatott volna, de a francia válogatott Hugo Ekitiké ziccerben való megráncigálásáért nem adott tizenegyest Darren England játékvezető. A folytatásban is a Liverpool volt aktívabb, különösen a Mohamed Szalah helyén futballozó Jeremie Frimpong volt aktív a jobb oldalon, azonban a holland szélső beadásai rendre célt tévesztettek. 

A 33. percben aztán a szezon egyik legnagyobb helyzete maradt ki. Frimpong húzott jobbról befelé, majd a rosszabbik lábával élesen a kapu elé lőtte a labdát, a berobbanó Ekitikének két méterről kellett volna gólt fejelnie az üres kapuba, de a francia támadót annyira meglepte a labda, kifejelte azt a kapu torkából. 

Leeds United's Swedish defender #03 Gabriel Gudmundsson (R) tries to hold off Liverpool's Dutch defender #30 Jeremie Frimpong (L) during the English Premier League football match between Liverpool and Leeds United at Anfield in Liverpool, north west England on January 1, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Az első félidőben a holland Jeremie Frimpong volt a Liverpool legjobbja 
Fotó: Darren Staples/AFP

A második félidőre egy sokkal agresszívabb Liverpool jött ki, Arne Slot együttese beszorította a Leeds Unitedet, de igazán komoly helyzetet sokáig nem tudott kialakítani. Az első hazai lehetőségre egészen a 60. percig kellett várni, ekkor Szoboszlai eresztett meg egy 23 méteres bombát, Lucas Perri azonban vetődve védeni tudta a jobbra tartó labdát.

A 66. percben a Liverpool edzője hármas cserére szánta el magát. Pályára küldte a holland Cody Gakpót, az argentin Alexis Mac Allistert, valamint azt a Kerkez Milost, akinek ez volt a 25. tétmeccse a Mersey-parti csapat színeiben. 

Három perccel később kis híján megszerezte a vezetést a Liverpool. Szoboszlai jobb oldali szögletére a csapatkapitány Virgil van Dijk robbant be, de a holland védő tízméteres fejese pár centivel elkerülte a kapu bal oldalát. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) speaks with Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike (R) during the English Premier League football match between Leeds United and Liverpool at Elland Road in Leeds, northern England on December 6, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik a Leeds United elleni is rengeteget dolgozott
Fotó: Oli Scarf/AFP

A 81. percben aztán majdnem előnybe került a Leeds United. A csereként beállt Dominic Calvert-Lewin csapott le egy lecsorgó labdára, majd a ziccerét Alisson Becker fölött magabiztosan a hálóba pörgette, azonban az angol támadó találatát les miatt érvénytelenítették. 

A Liverpool edzője a hajrára az összes támadószellemű játékosát a pályára küldte. Érkezett még az olasz Európa-bajnok Federico Chiesa, valamint a 17 éves csodagyerek Rio Ngumoha is.

Azonban az utolsó percekre a cserék sem hoztak változást a Liverpool támadójátékába, így maradt a 0-0-s döntetlen. Az újonc Leeds United ezzel a szezon során már másodszor rabolt pontot a bajnoki címvédő Liverpooltól, amely ugyan nyerni nem tudott, de már hét meccs óta veretlen a Premier League-ben. 

