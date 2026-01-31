A Liverpool hétközben nagyon simán – Szoboszlai Dominik gólpasszának is köszönhetően – , 6-0-ra ütötte ki az Anfielden az azeri Qarabagot a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában, így egyenes ágon jutott a nyolcaddöntőbe.

Szoboszlai és Szalah is ott van a Liverpool kezdőjében

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Arne Slot együttesére ezúttal jóval nehezebb feladat vár, ugyanis a Newcastle United látogat a Anfieldre a Premier League 24. fordulójának szombat késő esti mérkőzésén. A kilencedik helyen álló Szarkák idegenbeli mérlege ugyan nem túl fényes, de augusztusban kétgólos hátrányból kis híján megtréfálták a címvőt, sőt tavaly a Ligakupa döntőjében 2-1-ra legyőzték a Vörösöket, akik továbbra is az első 2026-os győzelmükre hajtanak az angol labdarúgó-bajnokságban.

Szoboszlai kezd, de ismét a liverpooli védelemben

Kerkez Milos kihagyta a szerdai BL-mérkőzést, ám a magyar válogatott balhátvéd ezúttal bekerült a kezdőcsapatba. Akárcsak Szoboszlai, akinek szereplése nem is lehetett kérdés, lévén hosszú hetek óta a Liverpool legjobbja. A magyar válogatott csapatkapitánya, aki pályafutása során ötödször nyerte el a Magyar Aranylabdát, a legutóbbi öt tétmérkőzésén három gólt és két gólpasszt jegyzett, összességében pedig már 8/7-nél jár ebben az idényben. Így nem véletlen, hogy gyakorlatilag már elképzelhetetlen nélküle a Liverpool összeállítása.

The Reds to take on Newcastle at Anfield 💪🔴 #LIVNEW — Liverpool FC (@LFC) January 31, 2026

Szoboszlaira azonban ismét kényszermegoldásként számított Arne Slot. Jeremie Frimpong ugyanis már a hétközi kupameccs elején megsérült, s mivel a csapat másik szélső védője, Conor Bradley nem rég térdműtéten esett át, így nem maradt bevethető jobbhátvéd. Mivel a 25 éves magyar középpályás a szezon során már többször is játszott kényszerből a védelem jobb oldalán – és jobbára remek teljesítményt nyújtott –, így a holland edző ismét „hátrébb sorolta”.

A Liverpool kezdőcsapata:

Alisson – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.