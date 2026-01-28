Live
Szerdán este a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool az azeri Qarabag csapatát fogadja az Anfielden. Az angol bajnok egy győzelemmel bebiztosíthatja helyét a legjobb nyolc között, de egy pontszerzéssel is jó eséllyel bejuthat nyolcaddöntőbe. Arne Slot, a Liverpool edzője kihirdette kezdőcsapatát, így kiderült, hogy ezúttal milyen poszton játszik majd Szoboszlai, valamint, hogy a hétvégén lecserélt Kerkezzel mi a helyzet.

A Szoboszlai Dominkkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool múlt hétvégén 3-2-re kikapott a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth együttesétől. Szoboszlai ezúttal is az angol bajnok legjobbja volt, ugyanis egy gólpasszal, valamint egy újabb szabadrúgásgóllal jelentkezett. 

Szoboszlai Dominik élete szezonja futja Liverpoolban
Szoboszlai Dominik élete szezonja futja Liverpoolban
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Kerkez Milost a félidőben lecserélte a Liverpool edzője, azonban a magyar balhátvédnek nem a teljesítményével volt gond, Arne Slot azért döntött a csere mellett, mert Kerkez óriási terhelésnek van kitéve, így meg akart előzni egy esetleges sérülést. 

Kerkez a padon, Szoboszlai a kezdőben

Szoboszlai Dominik az idei szezonban a Liverpool legjobb játékosa, a Bajnokok Ligájában négy gólnál és hét gólpassznál jár. A Marseille ellen lőtt góljával pedig elképesztő mérföldkőhöz ért, ugyanis ő lett a harmadik Liverpool-játékos, aki öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólt lőtt vagy adott gólpasszt. Erre korábban csak Steven Gerrard és Mohamed Szalah volt képes a klub történetében. 

Ilyen mutatók mellett nem lehetett kérdés, hogy Szoboszlai bekerült a kezdőbe, Kerkez viszont pihenőt kapott, az ő helyen ezúttal a skót Andy Robertson futballozik majd. 

A Liverpool kezdőcsapata:
Alisson – Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.

