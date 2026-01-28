A Szoboszlai Dominkkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool múlt hétvégén 3-2-re kikapott a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth együttesétől. Szoboszlai ezúttal is az angol bajnok legjobbja volt, ugyanis egy gólpasszal, valamint egy újabb szabadrúgásgóllal jelentkezett.

Szoboszlai Dominik élete szezonja futja Liverpoolban

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Kerkez Milost a félidőben lecserélte a Liverpool edzője, azonban a magyar balhátvédnek nem a teljesítményével volt gond, Arne Slot azért döntött a csere mellett, mert Kerkez óriási terhelésnek van kitéve, így meg akart előzni egy esetleges sérülést.

Kerkez a padon, Szoboszlai a kezdőben

Szoboszlai Dominik az idei szezonban a Liverpool legjobb játékosa, a Bajnokok Ligájában négy gólnál és hét gólpassznál jár. A Marseille ellen lőtt góljával pedig elképesztő mérföldkőhöz ért, ugyanis ő lett a harmadik Liverpool-játékos, aki öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólt lőtt vagy adott gólpasszt. Erre korábban csak Steven Gerrard és Mohamed Szalah volt képes a klub történetében.

Ilyen mutatók mellett nem lehetett kérdés, hogy Szoboszlai bekerült a kezdőbe, Kerkez viszont pihenőt kapott, az ő helyen ezúttal a skót Andy Robertson futballozik majd.

A Liverpool kezdőcsapata:

Alisson – Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.