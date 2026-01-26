Live
A madridi AS szerint eljött az edzőváltás ideje Liverpoolban. A spanyol lap értesülései szerint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos vezetőedzőjét, a holland Arne Slotot a spanyol Xabi Alonso válthatja a Liverpool kispadján.

A spanyol lap úgy tudja, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubjánál már komolyan fontolgatják a holland szakvezető menesztését, miután a csapat 3-2-re kikapott a Bournemouth-tól a szombati bajnokin, amelyen Szoboszlai gólt és gólpasszt is jegyzett. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai celebrates after scoring their second goal during the English Premier League football match between Bournemouth and Liverpool at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 24, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik remek szezont fut Arne Slot irányítása alatt
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Xabi Alonso lesz Szoboszlaiék új edzője?

Az AS értesülései szerint a liverpooli klub vezetősége már felvette a kapcsolatot Xabi Alonso képviselőivel, hogy megtudják, készen áll-e átvenni a Premier League-ben címvédő együttes irányítását.

A Liverpool holland edzőjét egyébként a francia Olympique Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt sajtótájékoztatón is kérdezték a Xabi Alonso-pletykáról. Slot akkor viccesen azt mondta, beszélt a spanyol szakemberrel, aki közölte vele, hogy hat hónap múlva átveszi a Liverpool irányítását. 

Xabi Alonso csak bő fél évet élt meg a Real Madrid vezetőedzőjeként
Xabi Alonso csak bő fél évet élt meg a Real Madrid vezetőedzőjeként
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Azzal, hogy a Liverpool kikapott a Bournemouth-tól, véget ért 13 mérkőzéses veretlenségi sorozata, s a negyedik helyen áll 23 mérkőzésen szerzett 36 ponttal, jócskán leszakadva az éllovas Arsenaltól.

A 44 éves Xabi Alonsót két hete menesztették a Real Madrid vezetőedzői posztjáról.

