A spanyol lap úgy tudja, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubjánál már komolyan fontolgatják a holland szakvezető menesztését, miután a csapat 3-2-re kikapott a Bournemouth-tól a szombati bajnokin, amelyen Szoboszlai gólt és gólpasszt is jegyzett.

Szoboszlai Dominik remek szezont fut Arne Slot irányítása alatt

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Xabi Alonso lesz Szoboszlaiék új edzője?

Az AS értesülései szerint a liverpooli klub vezetősége már felvette a kapcsolatot Xabi Alonso képviselőivel, hogy megtudják, készen áll-e átvenni a Premier League-ben címvédő együttes irányítását.

A Liverpool holland edzőjét egyébként a francia Olympique Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt sajtótájékoztatón is kérdezték a Xabi Alonso-pletykáról. Slot akkor viccesen azt mondta, beszélt a spanyol szakemberrel, aki közölte vele, hogy hat hónap múlva átveszi a Liverpool irányítását.

Xabi Alonso csak bő fél évet élt meg a Real Madrid vezetőedzőjeként

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Azzal, hogy a Liverpool kikapott a Bournemouth-tól, véget ért 13 mérkőzéses veretlenségi sorozata, s a negyedik helyen áll 23 mérkőzésen szerzett 36 ponttal, jócskán leszakadva az éllovas Arsenaltól.

A 44 éves Xabi Alonsót két hete menesztették a Real Madrid vezetőedzői posztjáról.