A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool háromgólos győzelmet aratott a francia Olympique de Marseille otthonában. A találkozót Szoboszlai és Kerkez is végigjátszotta, előbbi ráadásul egy elképesztő szabadrúgásgóllal bevette a francia csapat kapuját, így magyar válogatott csapatkapitánya szezonbeli második gólját lőtte állított labdából. A mérkőzés után az UEFA hivatalos honlapján Szoboszlait választották a meccs legjobbjának, mellette pedig a Liverpool csapatával foglalkozó portálok is méltatták az együttes két magyar játékosát.

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool rendkívül fontos meccset játszott Marseille-ben. Az angol csapatnak muszáj volt győznie ahhoz, hogy életben tartsa esélyeit az első nyolcba kerüléshez, és ennek szellemében is lépett pályára. 

Szoboszlai Dominik szenzációs gólt lőtt a Marseille elleni meccsen
Szoboszlai Dominik szenzációs gólt lőtt a Marseille elleni meccsen
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

A Liverpool végig uralta a meccset, a vezetést viszont csak az első félidő hosszabbításában tudta megszerezni Szoboszlai káprázatos szabadrúgásgóljával. A magyar válogatott csapatkapitánya egészen pimasz módon, a felugró sorfal alatt gurított a kapu bal alsó sarkába.

Szoboszlai végre az UEFA-nál is a meccs legjobbja lett

A folytatásban a Liverpool uralta a meccset, Szoboszlai és Kerkez is főszerepet vállalt több nagy helyzet kialakításában. Az angol csapat a 72. percben aztán egy öngóllal növelte előnyét, a 3-0-s végeredményt pedig a csereként beállt Cody Gakpo állította be a 93. percben. 

A találkozó után UEFA hivatalos honlapján Szoboszlait választották a mérkőzés emberének, ami azért is meglepő, mert az európai szövetségnél az utóbbi hónapokban rendre ignorálták a magyar válogatott csapatkapitányát, és akkor is mást választottak a meccs emberének, amikor Szoboszlai magasan kimagaslott a mezőnyből. 

„Jelentős hatással volt a játékra: gólt szerzett, helyzeteket alakított ki és irányította csapata játékát. Rengeteget dolgozott a csapatért” – olvasható az UEFA technikai megfigyelő csoportjának értékelése Szoboszlairól. 

A Liverpool Echo 8-as osztályzatot adott Szoboszlainak – mellette csak Alisson Becker, Jeremie Frimpong és Kerkez Milos kapott ilyen magas értékelést. 

Megadta az alaphangot a letámadásával, és még legalább egy gólpassz szerepelhetne a neve mellett, ha Ekitike nem hagyja ki a nagy helyzeteit. A gól előtti lapos szabadrúgása pimasz megoldás volt, és időnként ő irányította a játékot is. Uralta a pályát” 

– olvasható Szoboszlai értékelésében. 

Kerkezről azt írják, hogy készséges és agresszív volt védekezésben és támadásban egyaránt. Beadásaival többször is gondot okozott a Marseille védelmének. A második félidőben pedig egy lendületes előretöréssel gondot okozott a franciák védelmének. Hangsúlyozzák, hogy a magyar válogatott játékos folyamatosan fejlődik Liverpoolban. 

Liverpool's Argentine midfielder #10 Alexis Mac Allister (R) dives to make a save as Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (L) looks on during the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026.
Kerkez Milos ezúttal is rengeteg energiát fektetett a mérkőzésbe
Fotó: Miguel Medina/AFP

A This is Anfield 9-es osztályzatot adott Szoboszlainak, azonban meglepő módon nem ő lett a mérkőzés embere, hanem a Liverpool második gólját összehozó Jeremie Frimpong. Szoboszlait méltatják mert fineszesen észrevette, hogy az ellenfél nem állított játékost a sorfal mögé fekvő emberként, és pontosan a sorfal alatt lőtte el a szabadrúgást. Kiemelik, hogy most jobb teljesítményt nyújtott, mint a legutóbbi meccseken, ahol kissé kényelmesnek és frusztráltnak tűnt. Hangsúlyozzák, hogy mindig benne van egy klasszisgól lehetősége, ahogy azt a Barnsley ellen is megmutatta. Megjegyzik még, hogy Szoboszlai most legalább megünnepelte a gólját, mert az a Barsnley ellen elmaradt. 

Kerkez 8-as kapott a teljesítményére: 

Időnként nagyon jól nézett ki, szükség esetén keményen szerelt, és céltudatosan indult előre.. A második félidőben szép helyzetet készített elő Wirtznek. Ahogy szokott, elkötelezetten védekezett, de nem vállalt túlzott kockázatot” 

– olvasható a magyar balhátvéd értékelésben. 

A liverpool.com portálon Szoboszlai lett a meccs embere. A 25 éves középpályás 9-es osztályzatot kapott, a játékáról pedig azt írták, hogy a középpályáról előre törve rendre veszélyt jelentett a Marseille kapuja előtt, és a szünet előtt, egy ügyes szabadrúgással szerzett előnyt csapatának. Nyilván alaposan felkészült, és ez meghozta a gyümölcsét. A gólján kívül megjegyzik, hogy Szoboszlai kiemelkedett a mezőnyből, több remek labdát is kiosztott csapattársainak, köztük Hugo Ekitikének is, aki a kapufát találta el a ziccerben. 

Szoboszlai Dominik csodagólt lőtt Marseille-ben
Szoboszlai és Kerkez is főszereplő volt a Liverpool BL-meccsén
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

Kerkez 7-est kapott a portáltól, róla azt írják, hogy a bal oldalon szélességet biztosítva a többször is helyzetbe került, de nem tudott belőlük igazán profitálni. Védekezésben jól teljesített, és nyugodtabbnak tűnt, mint ahogy azt időnként megszokhatták tőle a szurkolók az ilyen intenzív hangulatú meccseken. 

A goal.com angol nyelvű kiadásánál Szoboszlai 8-ast kapott. Róla azt írják, hogy szokás szerint nagyszerűen irányította a Liverpool letámadását, emellett pedig két remek lehetőséget is kialakított Ekitikének, miközben a szabadrúgásból lőtt gólja elképesztően ötletes volt, ami a jutalma volt az újabb szenzációs teljesítményéért.

Kerkez Milos 7-es osztályzatot kapott portáltól. Róla azt írják, hogy egyre inkább kezd úgy kinézni, mint az a játékos, akit a Liverpool a Bournemouth-tól szerződtetett. Nagy intenzitással játszott, és rengeteg problémát okozott a bal oldalon.

A Liverpool legközelebb szombat este fél héttől lép pályára. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth vendége lesz a Premier League-ben. 

