A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool rendkívül fontos meccset játszott Marseille-ben. Az angol csapatnak muszáj volt győznie ahhoz, hogy életben tartsa esélyeit az első nyolcba kerüléshez, és ennek szellemében is lépett pályára.

Szoboszlai Dominik szenzációs gólt lőtt a Marseille elleni meccsen

Fotó: Thibaud Moritz/AFP

A Liverpool végig uralta a meccset, a vezetést viszont csak az első félidő hosszabbításában tudta megszerezni Szoboszlai káprázatos szabadrúgásgóljával. A magyar válogatott csapatkapitánya egészen pimasz módon, a felugró sorfal alatt gurított a kapu bal alsó sarkába.

Szoboszlai végre az UEFA-nál is a meccs legjobbja lett

A folytatásban a Liverpool uralta a meccset, Szoboszlai és Kerkez is főszerepet vállalt több nagy helyzet kialakításában. Az angol csapat a 72. percben aztán egy öngóllal növelte előnyét, a 3-0-s végeredményt pedig a csereként beállt Cody Gakpo állította be a 93. percben.

A találkozó után UEFA hivatalos honlapján Szoboszlait választották a mérkőzés emberének, ami azért is meglepő, mert az európai szövetségnél az utóbbi hónapokban rendre ignorálták a magyar válogatott csapatkapitányát, és akkor is mást választottak a meccs emberének, amikor Szoboszlai magasan kimagaslott a mezőnyből.

„Jelentős hatással volt a játékra: gólt szerzett, helyzeteket alakított ki és irányította csapata játékát. Rengeteget dolgozott a csapatért” – olvasható az UEFA technikai megfigyelő csoportjának értékelése Szoboszlairól.

Dominik Szoboszlai receiving his POTM award 🏆 pic.twitter.com/7RrEH2l22G — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) January 21, 2026

A Liverpool Echo 8-as osztályzatot adott Szoboszlainak – mellette csak Alisson Becker, Jeremie Frimpong és Kerkez Milos kapott ilyen magas értékelést.

Megadta az alaphangot a letámadásával, és még legalább egy gólpassz szerepelhetne a neve mellett, ha Ekitike nem hagyja ki a nagy helyzeteit. A gól előtti lapos szabadrúgása pimasz megoldás volt, és időnként ő irányította a játékot is. Uralta a pályát”

– olvasható Szoboszlai értékelésében.

Kerkezről azt írják, hogy készséges és agresszív volt védekezésben és támadásban egyaránt. Beadásaival többször is gondot okozott a Marseille védelmének. A második félidőben pedig egy lendületes előretöréssel gondot okozott a franciák védelmének. Hangsúlyozzák, hogy a magyar válogatott játékos folyamatosan fejlődik Liverpoolban.