A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool rendkívül fontos meccset játszott Marseille-ben. Az angol csapatnak muszáj volt győznie ahhoz, hogy életben tartsa esélyeit az első nyolcba kerüléshez, és ennek szellemében is lépett pályára.
A Liverpool végig uralta a meccset, a vezetést viszont csak az első félidő hosszabbításában tudta megszerezni Szoboszlai káprázatos szabadrúgásgóljával. A magyar válogatott csapatkapitánya egészen pimasz módon, a felugró sorfal alatt gurított a kapu bal alsó sarkába.
Szoboszlai végre az UEFA-nál is a meccs legjobbja lett
A folytatásban a Liverpool uralta a meccset, Szoboszlai és Kerkez is főszerepet vállalt több nagy helyzet kialakításában. Az angol csapat a 72. percben aztán egy öngóllal növelte előnyét, a 3-0-s végeredményt pedig a csereként beállt Cody Gakpo állította be a 93. percben.
A találkozó után UEFA hivatalos honlapján Szoboszlait választották a mérkőzés emberének, ami azért is meglepő, mert az európai szövetségnél az utóbbi hónapokban rendre ignorálták a magyar válogatott csapatkapitányát, és akkor is mást választottak a meccs emberének, amikor Szoboszlai magasan kimagaslott a mezőnyből.
„Jelentős hatással volt a játékra: gólt szerzett, helyzeteket alakított ki és irányította csapata játékát. Rengeteget dolgozott a csapatért” – olvasható az UEFA technikai megfigyelő csoportjának értékelése Szoboszlairól.
A Liverpool Echo 8-as osztályzatot adott Szoboszlainak – mellette csak Alisson Becker, Jeremie Frimpong és Kerkez Milos kapott ilyen magas értékelést.
Megadta az alaphangot a letámadásával, és még legalább egy gólpassz szerepelhetne a neve mellett, ha Ekitike nem hagyja ki a nagy helyzeteit. A gól előtti lapos szabadrúgása pimasz megoldás volt, és időnként ő irányította a játékot is. Uralta a pályát”
– olvasható Szoboszlai értékelésében.
Kerkezről azt írják, hogy készséges és agresszív volt védekezésben és támadásban egyaránt. Beadásaival többször is gondot okozott a Marseille védelmének. A második félidőben pedig egy lendületes előretöréssel gondot okozott a franciák védelmének. Hangsúlyozzák, hogy a magyar válogatott játékos folyamatosan fejlődik Liverpoolban.
A This is Anfield 9-es osztályzatot adott Szoboszlainak, azonban meglepő módon nem ő lett a mérkőzés embere, hanem a Liverpool második gólját összehozó Jeremie Frimpong. Szoboszlait méltatják mert fineszesen észrevette, hogy az ellenfél nem állított játékost a sorfal mögé fekvő emberként, és pontosan a sorfal alatt lőtte el a szabadrúgást. Kiemelik, hogy most jobb teljesítményt nyújtott, mint a legutóbbi meccseken, ahol kissé kényelmesnek és frusztráltnak tűnt. Hangsúlyozzák, hogy mindig benne van egy klasszisgól lehetősége, ahogy azt a Barnsley ellen is megmutatta. Megjegyzik még, hogy Szoboszlai most legalább megünnepelte a gólját, mert az a Barsnley ellen elmaradt.
Kerkez 8-as kapott a teljesítményére:
Időnként nagyon jól nézett ki, szükség esetén keményen szerelt, és céltudatosan indult előre.. A második félidőben szép helyzetet készített elő Wirtznek. Ahogy szokott, elkötelezetten védekezett, de nem vállalt túlzott kockázatot”
– olvasható a magyar balhátvéd értékelésben.
A liverpool.com portálon Szoboszlai lett a meccs embere. A 25 éves középpályás 9-es osztályzatot kapott, a játékáról pedig azt írták, hogy a középpályáról előre törve rendre veszélyt jelentett a Marseille kapuja előtt, és a szünet előtt, egy ügyes szabadrúgással szerzett előnyt csapatának. Nyilván alaposan felkészült, és ez meghozta a gyümölcsét. A gólján kívül megjegyzik, hogy Szoboszlai kiemelkedett a mezőnyből, több remek labdát is kiosztott csapattársainak, köztük Hugo Ekitikének is, aki a kapufát találta el a ziccerben.
Kerkez 7-est kapott a portáltól, róla azt írják, hogy a bal oldalon szélességet biztosítva a többször is helyzetbe került, de nem tudott belőlük igazán profitálni. Védekezésben jól teljesített, és nyugodtabbnak tűnt, mint ahogy azt időnként megszokhatták tőle a szurkolók az ilyen intenzív hangulatú meccseken.
A goal.com angol nyelvű kiadásánál Szoboszlai 8-ast kapott. Róla azt írják, hogy szokás szerint nagyszerűen irányította a Liverpool letámadását, emellett pedig két remek lehetőséget is kialakított Ekitikének, miközben a szabadrúgásból lőtt gólja elképesztően ötletes volt, ami a jutalma volt az újabb szenzációs teljesítményéért.
Kerkez Milos 7-es osztályzatot kapott portáltól. Róla azt írják, hogy egyre inkább kezd úgy kinézni, mint az a játékos, akit a Liverpool a Bournemouth-tól szerződtetett. Nagy intenzitással játszott, és rengeteg problémát okozott a bal oldalon.
A Liverpool legközelebb szombat este fél héttől lép pályára. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth vendége lesz a Premier League-ben.
