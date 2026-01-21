Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Járvány tört ki a Balatonnál, rendkívüli intézkedés lépett életbe

Durva

Világbotrány Davosban: az Európai Központi Bank elnöke összeomlott

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerdán este kilenc órától az angol bajnok Liverpool a francia Olympique de Marseille otthonában lép pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. A Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool számára kulcsfontosságú a mérkőzés, az angol csapatnak ugyanis jó esélye van arra, hogy bekerüljön az első nyolcba, ezzel együtt pedig automatikusan a nyolcaddöntőbe. De vajon ott lesznek-e a pályán a Liverpool magyar válogatott játékosai?

Az Olympique de Marseille az eddig megszerzett 9 pontjával a rájátszást jelentő 16. helyen áll az alapszakaszban, míg a 12 pontos Liverpool a 11. pozíciót foglalja el, de jó esélye van arra, hogy bekerüljön az automatikus nyolcaddöntőt jelentő első nyolcba. Szoboszlai Dominik helye megkérdőjelezhetetlen az angol csapatban, a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón pedig Kerkez Milos kérdezhették az újságírók a Liverpool edzője mellett, így arra lehetett következtetni, hogy a magyar válogatott balhátvéd is ott lesz angol csapat kezdőjében.

Szoboszlai Domink és Kerkez Milos is alapember a Liverpool csapatában
Szoboszlai Domink és Kerkez Milos is alapember a Liverpool csapatában
Fotó: Darren Staples/AFP

A Marokkóban rendezett Afrika-kupa után visszatért a Liverpool csapatához az egyiptomi Mohamed Szalah, aki kedden már tréningezett is a csapattal.

Szoboszlai és Kerkez is a Liverpool kezdőjében

Az Afrika-kupa előtt Szalah helye bizonytalanná vált a Liverpoolban, emiatt nyilvánosan kritizálta klubját, és az is felmerült, hogy távozik a Premier League címvédőjétől.

Ennek ellenére a 33 éves egyiptomi támadó visszakerült a Liverpool kezdőcsapatába, mellette pedig Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott lesz a Stade Vélodrome gyepszőnyegén este kilenctől. 

A Liverpool kezdőcsapata:
Alisson – Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Szalah – Ekitiké. 

  • kapcsolódó cikkek:
Szoboszlai döbbenetes kijelentést tett! Távozhat Liverpoolból?
Kerkez szerint sokat fejlődött, Slot Szoboszlait dicsérte
Szoboszlai Dominik egy szóval üzent a Premier League-be igazolt Tóth Alexnek – fotó
Hihetetlen: szombaton akár négy magyar játékos is lehet a Bournemouth-Liverpool rangadón
Szoboszlai Dominik egy életre szóló élményt szerzett egy kisfiúnak – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!