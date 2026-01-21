Az Olympique de Marseille az eddig megszerzett 9 pontjával a rájátszást jelentő 16. helyen áll az alapszakaszban, míg a 12 pontos Liverpool a 11. pozíciót foglalja el, de jó esélye van arra, hogy bekerüljön az automatikus nyolcaddöntőt jelentő első nyolcba. Szoboszlai Dominik helye megkérdőjelezhetetlen az angol csapatban, a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón pedig Kerkez Milos kérdezhették az újságírók a Liverpool edzője mellett, így arra lehetett következtetni, hogy a magyar válogatott balhátvéd is ott lesz angol csapat kezdőjében.

Szoboszlai Domink és Kerkez Milos is alapember a Liverpool csapatában

Fotó: Darren Staples/AFP

A Marokkóban rendezett Afrika-kupa után visszatért a Liverpool csapatához az egyiptomi Mohamed Szalah, aki kedden már tréningezett is a csapattal.

Szoboszlai és Kerkez is a Liverpool kezdőjében

Az Afrika-kupa előtt Szalah helye bizonytalanná vált a Liverpoolban, emiatt nyilvánosan kritizálta klubját, és az is felmerült, hogy távozik a Premier League címvédőjétől.

Ennek ellenére a 33 éves egyiptomi támadó visszakerült a Liverpool kezdőcsapatába, mellette pedig Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott lesz a Stade Vélodrome gyepszőnyegén este kilenctől.

A Liverpool kezdőcsapata:

Alisson – Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Szalah – Ekitiké.