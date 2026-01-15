Live
Robbanás Pannonhalmán: a földdel tette egyenlővé a település egyik részét – videó

A Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur bejelentette, hogy a jövőben a holland vb-ezüstérmes Johnny Heitinga lesz csapat másodedzője. Heitinga az előző szezonban Szoboszlai Dominik csapatánál, a Liverpoolnál dolgozott másodedzőkét Arne Slot stábjában.

Johnny Heitinga a labdarúgó pályafutása befejezése után az Ajax Amsterdam utánpótlásában dolgozott, majd a 2023/24-es szezonban a Premier League-ben szereplő West Ham United segédedzője lett, 2024 nyarán pedig Szoboszlai Dominik klubjánál, a Liverpoolnál vállalt hasonló megbízatást. 

Heitinga (középen az előző szezonban Szoboszlai csapatánál volt másodedző
Fotó: Paul Ellis/AFP

Heitinga a Liverpool együttesénél nagyon jó viszont ápolt a játékosokkal, állítólag neki is kulcsszerepe volt abban, hogy a csapat megnyerte a bajnokságot. 

Szoboszlai korábbi edzője aláírt a riválishoz

A Szoboszlaiéknál töltött sikeres szezont követően az Ajax megkereste Heitingát, és felajánlották neki az amszterdami csapat kispadját, így a holland szakember egy év után távozott Liverpoolból. 

A váltás azonban nem jött be a korábbi világbajnoki ezüstérmes védőnek, aki mindössze 15 mérkőzést élt meg az Ajax kispadján. Vezetésével az amszterdami csapat mind a négy Bajnokok Ligája-mérkőzést elveszítette, a holland bajnokságban pedig csak a negyedik helyen állt az együttese, amikor november elején kirúgták. 

AMSTERDAM, NETHERLANDS - NOVEMBER 4: Ajax head coach John Heitinga and midfielder Youri Regeer (not seen) hold a press conference at Johan Cruijff Arena ahead of their UEFA Champions League week 4 match against Galatasaray, in Amsterdam, Netherlands, on November 4, 2025. Halil Sagirkaya / Anadolu (Photo by HALIL SAGIRKAYA / Anadolu via AFP)
Johnny Heitinga vezetőedzőként megbukott az Ajaxnál
Fotó: Halil Sagirkaya/Anadolu via AFP

A sikertelen vezetőedzői próbálkozást követően a 42 éves szakember most ismét segédedző lesz, a jövőben a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur szakmai stábját fogja erősíteni. 

John nagyszerűen kiegészíti majd az edző stábunkat. A képességei, a személyisége és a karaktere hatalmas értéket képviselnek majd a pályán és azon kívül egyaránt. Korábbi védőként ez lesz az egyik fő felelősségi területe az edzéseken, emellett pedig kiváló edzői és vezetői tapasztalatokat hoz magával a játék minden szintjéről, ami nagy segítség lesz számunkra a jövőben” 

mondta Heitinga kinevezését követően Thomas Frank, a Spurs edzője. 

Heitinga játékosként az Ajaxnál nevelkedett, majd az Atlético Madridban, az Evertonban, a Fulhamben és a Herthában futballozott. Az egykori védő a 2015/2016-os idényben, az Ajaxnál fejezte be pályafutását. A holland válogatottban 87 mérkőzésén lépett pályára, és alapember volt a 2010-es világbajnokságon ezüstérmes csapatnak. 

