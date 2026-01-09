Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta az Arsenal elleni csúcsrangadót, mindkét magyar játékos pozitív értékeléseket kapott a mérkőzés után, amely Conor Bradley szörnyű sérülésével ért véget. A Liverpool jobbhátvédjét végül le kellett cserélni, de ennél is nagyobb visszhangot kapott az, amit Gabriel Martinelli tett vele a hosszabbításban.
Az Arsenal brazil támadója a térdfájdalmakkal küzdő Liverpool-játékost ki akarta tessékelni az oldalvonalon túlra, ami a csapattársáért aggódó Szoboszlait érthetően felháborította. A magyar válogatott csapatkapitánya már a pályán jelezte nemtetszését a sportszerűtlen megmozdulás kapcsán, majd a mérkőzés után is szót ejtett az esetről.
Mit mondott Szoboszlai Dominik Gabriel Martinelli viselkedéséről?
„Láttam, hogy Conor kificamította a térdét. Nem tudom, pontosan mi történt, nyilvánvalóan nem akarta az időt húzni, de nagy fájdalmai voltak.
Az, hogy letolták a pályáról...megértem, hogy nyerni akarnak, én is nyerni akarok. De a játékosok egészsége a legfontosabb”
– vette védelmébe csapattársát Szoboszlai.
21 forduló eltetével az éllovas Arsenal 6 ponttal vezet a második Manchester City előtt, a londoniak előnye jelenleg 14 pont a negyedik Liverpoollal szemben, amely legközelebb a kieső helyen álló Burnley együttesét fogadja majd a Premier League-ben.
