-22 fok mellé jön az ónos eső és a fagyott eső, életveszélyesek lesznek az utak

Sport

Szoboszlai lenyűgöző volt, Kerkez leradírozta a világsztárt

A Premier League csütörtök esti rangadóján a címvédő Liverpool gól nélküli döntetlent játszott az éllovas Arsenal otthonában. A meccs végén Gabriel Martinelli botrányosan viselkedett a megsérülő Conor Bradleyvel, akinek Szoboszlai Dominik a védelmére kelt.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta az Arsenal elleni csúcsrangadót, mindkét magyar játékos pozitív értékeléseket kapott a mérkőzés után, amely Conor Bradley szörnyű sérülésével ért véget. A Liverpool jobbhátvédjét végül le kellett cserélni, de ennél is nagyobb visszhangot kapott az, amit Gabriel Martinelli tett vele a hosszabbításban.

Szoboszlai Dominik rengeteget dolgozott az Arsenal elleni meccsen
Fotó: Liverpool FC/X

Az Arsenal brazil támadója a térdfájdalmakkal küzdő Liverpool-játékost ki akarta tessékelni az oldalvonalon túlra, ami a csapattársáért aggódó Szoboszlait érthetően felháborította. A magyar válogatott csapatkapitánya már a pályán jelezte nemtetszését a sportszerűtlen megmozdulás kapcsán, majd a mérkőzés után is szót ejtett az esetről.

Mit mondott Szoboszlai Dominik Gabriel Martinelli viselkedéséről?

„Láttam, hogy Conor kificamította a térdét. Nem tudom, pontosan mi történt, nyilvánvalóan nem akarta az időt húzni, de nagy fájdalmai voltak. 

Az, hogy letolták a pályáról...megértem, hogy nyerni akarnak, én is nyerni akarok. De a játékosok egészsége a legfontosabb” 

– vette védelmébe csapattársát Szoboszlai.

21 forduló eltetével az éllovas Arsenal 6 ponttal vezet a második Manchester City előtt, a londoniak előnye jelenleg 14 pont a negyedik Liverpoollal szemben, amely legközelebb a kieső helyen álló Burnley együttesét fogadja majd a Premier League-ben.

