Az angol labdarúgó FA-kupa 3. fordulójában a Liverpool 4-1-re legyőzte a harmadosztályban szereplő Barnsley csapatát az Anfielden. A találkozó főszereplője egyértelműen Szoboszlai Dominik volt, aki a mérkőzés elején pályafutása egyik legnagyobb gólját lőtte, a félidő végén pedig akkorát hibázott, mint még soha. A fordulás után Szoboszlai jobbhátvédként futballozott, a meccs végén pedig kulcsszerepet vállalt csapata negyedik góljában is. A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok is kiemelték Szoboszlai hibáját, azonban a magyar középpályás így is együttese egyik legjobbja lett.

Kerkez Milos ott ült a kispadon a Barnsley elleni meccsen, lehetőséget viszont most nem kapott Arne Slot vezetőedzőtől. Ott volt viszont a pályán Szoboszlai Dominik, aki liverpooli pályafutása egyik legváltozatosabb meccsét játszotta. 

Szoboszlai Dominik rendkívül felelőtlen volt
Szoboszlai Dominik remek meccset játszott az FA-kupában
Fotó: Peter Powell/AFP

Szoboszlai számára elképesztően indult a találkozó, ugyanis a kilencedik percben egy bődületesen nagy gólt lőtt a jobb a jobb felső sarokba.

Szoboszlai egyszerre volt a Liverpool hőse és a gonosza

A félidő végén azonban Szoboszlai hatalmasat hibázott, amikor egy labdaszerzés után a saját ötösén belül sarokkal akarta visszajátszani a labdát Virgil van Dijknek, de rosszul találta el a labdát, az arra lecsapó Adam Philipsnek pedig közelről már csak a kapuba kellett lőnie. 

A hatalmas hiba szerencsére nem fogta meg a magyar középpályást, aki a második félidő nagy részében jobbhátvédként futballozott, a mérkőzés hajrájában pedig egy szenzációs indítással járult hozzá csapata negyedik góljához. 

A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok sem mentek el Szoboszlai hibája mellett, ennek ellenére a magyar válogatott csapatkapitánya remek értékeléseket kapott. 

A liverpool.com azt írja, hogy Szoboszlai Dominik lehetett volna a mérkőzés egyértelmű győztese, mert az óriási hibájáig ő volt a mezőny legjobb játékosa, utána viszont letörten futballozott. Mellette azért kiemelik, hogy zseniális bombagólt lőtt és remekül irányította a játékot, mielőtt túlságosan elbizakodottá vált volna. 

Szoboszlai Dominik új gólörömmel jelentkezett a Barnsley elleni FA-kupa meccsen
Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah-nak üzent a gólörömével
Fotó: Peter Powell/AFP

A portáltól 7-es osztályzatot kapott, amit azzal magyaráztak, hogy a mérkőzés elején hatalmas gólt lőtt, utána pedig meghatározó szerepet játszott. Megemlítik azt is, hogy jobbhátvédként szerencséje is volt, amikor a játékvezető nem mutatott a tizenegyespontra, amikor Reyes Clearyt szerelte a tizenhatoson belül. 

A This is Anfielden 8-as osztályzatot adtak Szoboszlai Dominiknak, mellette pedig a meccs emberének is megválasztották a magyar középpályást. 

Az idei szezonban megbízható gólforrás, és ezúttal sem okozott csalódást: dühből, tökéletes technikával lőtte meg távolról a labdát, megszerezve idénybeli hatodik gólját – így már csak kettőre van a szezoncsúcsától.

Az ember azon gondolkodik, képes-e egyáltalán elfáradni, annyira folyamatosak és intenzívek a visszazárásai, ugyanakkor meg kell kérdőjelezni a túlzott magabiztosságát, már-már elbizakodottságát, amikor az elrontott sarkazása után Adam Phillipsnek tálalt labdát egy könnyű gólhoz.

Van elég kreditje a csapatnál, de azért Dom, komolyan?

Egy óra után jobbhátvéd posztra került, ahol eseménydús időszaka volt: volt ellene egy tizenegyesgyanús szituáció, egy gólvonalról kifejelt labda, valamint egy olyan átadása, amelyből Florian Wirtznek gólt kellett volna lőnie”

 – olvasható Szoboszlai értékelése, melyben hangsúlyozzák, hogy az óriási hibája sem tudta megmenteni attól, hogy a meccs embere legyen. 

Barnsley's English striker #19 Reyes Cleary goes down in the area following a challenge by Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai, but no penalty is awarded, during the English FA Cup third round football match between Liverpool and Barnsley at Anfield in Liverpool, north west England on January 12, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai első szerelése után tizenegyest reklamáltak a vendégek
Fotó: Peter Powell/AFP

A Liverpool Echo 7-es osztályzatot adott Szoboszlainak – ennél magasabbat senki nem kapott. A magyar középpályással kapcsolatban azt írják, hogy egy parádés távoli lövéssel szerezte meg a vezető gólt, és mind támadásban, mind védekezésben jól teljesített egészen addig, amíg egy borzalmas hibával vissza nem hozta a meccsbe a Barnsley-t. A találkozót jobbhátvédként fejezte be, ahol szintén jól helytállt, és főszerepet vállalt a negyedik gólban is.

A goal.com angol nyelvű kiadása azt írta a tudósítása címében, hogy Szoboszlai hősként és gonoszként is szerepet vállalt a Liverpool FA-kupa-sikerében. 

Szoboszlai Dominik volt a fő mozgatórugója – és majdnem az elrontója is – a Liverpool 4-1-es győzelmének a harmadosztályban szereplő Barnsley ellen, amellyel a csapat bejutott az FA-kupa negyedik fordulójába. A magyar középpályás egy káprázatos gólt szerzett, aztán egy ajándékgóllal visszahozta a Barnsley csapatát, és még szerencséje is volt, hogy nem ítéltek ellene tizenegyest, azonban Florian Wirtz és Hugo Ekitiké elegáns találatai kihúzták a bajból” 

– olvasható a portálon, melyen így is 7-es osztályzatot kapott a magyar középpályás, akivel kapcsolatban azt is kiemelték volt néhány fontos mentése jobbhátvédként. 

Szoboszlai Dominik bődületesen nagy gólt lőtt
Szoboszlai Dominik megint a Liverpool egyik legjobbja volt
Fotó: Peter Powell/AFP

A Liverpool legközelebb szombat délután négytől lép pályára. A tabella 19. helyén álló Burnley csapatát fogadja az Anfielden. 

