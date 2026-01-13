Kerkez Milos ott ült a kispadon a Barnsley elleni meccsen, lehetőséget viszont most nem kapott Arne Slot vezetőedzőtől. Ott volt viszont a pályán Szoboszlai Dominik, aki liverpooli pályafutása egyik legváltozatosabb meccsét játszotta.

Szoboszlai Dominik remek meccset játszott az FA-kupában

Fotó: Peter Powell/AFP

Szoboszlai számára elképesztően indult a találkozó, ugyanis a kilencedik percben egy bődületesen nagy gólt lőtt a jobb a jobb felső sarokba.

Szoboszlai egyszerre volt a Liverpool hőse és a gonosza

A félidő végén azonban Szoboszlai hatalmasat hibázott, amikor egy labdaszerzés után a saját ötösén belül sarokkal akarta visszajátszani a labdát Virgil van Dijknek, de rosszul találta el a labdát, az arra lecsapó Adam Philipsnek pedig közelről már csak a kapuba kellett lőnie.

A hatalmas hiba szerencsére nem fogta meg a magyar középpályást, aki a második félidő nagy részében jobbhátvédként futballozott, a mérkőzés hajrájában pedig egy szenzációs indítással járult hozzá csapata negyedik góljához.

A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok sem mentek el Szoboszlai hibája mellett, ennek ellenére a magyar válogatott csapatkapitánya remek értékeléseket kapott.

A liverpool.com azt írja, hogy Szoboszlai Dominik lehetett volna a mérkőzés egyértelmű győztese, mert az óriási hibájáig ő volt a mezőny legjobb játékosa, utána viszont letörten futballozott. Mellette azért kiemelik, hogy zseniális bombagólt lőtt és remekül irányította a játékot, mielőtt túlságosan elbizakodottá vált volna.

Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah-nak üzent a gólörömével

Fotó: Peter Powell/AFP

A portáltól 7-es osztályzatot kapott, amit azzal magyaráztak, hogy a mérkőzés elején hatalmas gólt lőtt, utána pedig meghatározó szerepet játszott. Megemlítik azt is, hogy jobbhátvédként szerencséje is volt, amikor a játékvezető nem mutatott a tizenegyespontra, amikor Reyes Clearyt szerelte a tizenhatoson belül.

A This is Anfielden 8-as osztályzatot adtak Szoboszlai Dominiknak, mellette pedig a meccs emberének is megválasztották a magyar középpályást.

Az idei szezonban megbízható gólforrás, és ezúttal sem okozott csalódást: dühből, tökéletes technikával lőtte meg távolról a labdát, megszerezve idénybeli hatodik gólját – így már csak kettőre van a szezoncsúcsától. Az ember azon gondolkodik, képes-e egyáltalán elfáradni, annyira folyamatosak és intenzívek a visszazárásai, ugyanakkor meg kell kérdőjelezni a túlzott magabiztosságát, már-már elbizakodottságát, amikor az elrontott sarkazása után Adam Phillipsnek tálalt labdát egy könnyű gólhoz. Van elég kreditje a csapatnál, de azért Dom, komolyan? Egy óra után jobbhátvéd posztra került, ahol eseménydús időszaka volt: volt ellene egy tizenegyesgyanús szituáció, egy gólvonalról kifejelt labda, valamint egy olyan átadása, amelyből Florian Wirtznek gólt kellett volna lőnie”

– olvasható Szoboszlai értékelése, melyben hangsúlyozzák, hogy az óriási hibája sem tudta megmenteni attól, hogy a meccs embere legyen.