Kerkez Milos ott ült a kispadon a Barnsley elleni meccsen, lehetőséget viszont most nem kapott Arne Slot vezetőedzőtől. Ott volt viszont a pályán Szoboszlai Dominik, aki liverpooli pályafutása egyik legváltozatosabb meccsét játszotta.
Szoboszlai számára elképesztően indult a találkozó, ugyanis a kilencedik percben egy bődületesen nagy gólt lőtt a jobb a jobb felső sarokba.
Szoboszlai egyszerre volt a Liverpool hőse és a gonosza
A félidő végén azonban Szoboszlai hatalmasat hibázott, amikor egy labdaszerzés után a saját ötösén belül sarokkal akarta visszajátszani a labdát Virgil van Dijknek, de rosszul találta el a labdát, az arra lecsapó Adam Philipsnek pedig közelről már csak a kapuba kellett lőnie.
A hatalmas hiba szerencsére nem fogta meg a magyar középpályást, aki a második félidő nagy részében jobbhátvédként futballozott, a mérkőzés hajrájában pedig egy szenzációs indítással járult hozzá csapata negyedik góljához.
A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok sem mentek el Szoboszlai hibája mellett, ennek ellenére a magyar válogatott csapatkapitánya remek értékeléseket kapott.
A liverpool.com azt írja, hogy Szoboszlai Dominik lehetett volna a mérkőzés egyértelmű győztese, mert az óriási hibájáig ő volt a mezőny legjobb játékosa, utána viszont letörten futballozott. Mellette azért kiemelik, hogy zseniális bombagólt lőtt és remekül irányította a játékot, mielőtt túlságosan elbizakodottá vált volna.
A portáltól 7-es osztályzatot kapott, amit azzal magyaráztak, hogy a mérkőzés elején hatalmas gólt lőtt, utána pedig meghatározó szerepet játszott. Megemlítik azt is, hogy jobbhátvédként szerencséje is volt, amikor a játékvezető nem mutatott a tizenegyespontra, amikor Reyes Clearyt szerelte a tizenhatoson belül.
A This is Anfielden 8-as osztályzatot adtak Szoboszlai Dominiknak, mellette pedig a meccs emberének is megválasztották a magyar középpályást.
Az idei szezonban megbízható gólforrás, és ezúttal sem okozott csalódást: dühből, tökéletes technikával lőtte meg távolról a labdát, megszerezve idénybeli hatodik gólját – így már csak kettőre van a szezoncsúcsától.
Az ember azon gondolkodik, képes-e egyáltalán elfáradni, annyira folyamatosak és intenzívek a visszazárásai, ugyanakkor meg kell kérdőjelezni a túlzott magabiztosságát, már-már elbizakodottságát, amikor az elrontott sarkazása után Adam Phillipsnek tálalt labdát egy könnyű gólhoz.
Van elég kreditje a csapatnál, de azért Dom, komolyan?
Egy óra után jobbhátvéd posztra került, ahol eseménydús időszaka volt: volt ellene egy tizenegyesgyanús szituáció, egy gólvonalról kifejelt labda, valamint egy olyan átadása, amelyből Florian Wirtznek gólt kellett volna lőnie”
– olvasható Szoboszlai értékelése, melyben hangsúlyozzák, hogy az óriási hibája sem tudta megmenteni attól, hogy a meccs embere legyen.
A Liverpool Echo 7-es osztályzatot adott Szoboszlainak – ennél magasabbat senki nem kapott. A magyar középpályással kapcsolatban azt írják, hogy egy parádés távoli lövéssel szerezte meg a vezető gólt, és mind támadásban, mind védekezésben jól teljesített egészen addig, amíg egy borzalmas hibával vissza nem hozta a meccsbe a Barnsley-t. A találkozót jobbhátvédként fejezte be, ahol szintén jól helytállt, és főszerepet vállalt a negyedik gólban is.
A goal.com angol nyelvű kiadása azt írta a tudósítása címében, hogy Szoboszlai hősként és gonoszként is szerepet vállalt a Liverpool FA-kupa-sikerében.
Szoboszlai Dominik volt a fő mozgatórugója – és majdnem az elrontója is – a Liverpool 4-1-es győzelmének a harmadosztályban szereplő Barnsley ellen, amellyel a csapat bejutott az FA-kupa negyedik fordulójába. A magyar középpályás egy káprázatos gólt szerzett, aztán egy ajándékgóllal visszahozta a Barnsley csapatát, és még szerencséje is volt, hogy nem ítéltek ellene tizenegyest, azonban Florian Wirtz és Hugo Ekitiké elegáns találatai kihúzták a bajból”
– olvasható a portálon, melyen így is 7-es osztályzatot kapott a magyar középpályás, akivel kapcsolatban azt is kiemelték volt néhány fontos mentése jobbhátvédként.
A Liverpool legközelebb szombat délután négytől lép pályára. A tabella 19. helyén álló Burnley csapatát fogadja az Anfielden.
- kapcsolódó cikkek: