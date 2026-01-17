Live
A Premier League 22. fordulójában a Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool az újonc Burnley csapatát fogadta az Anfielden. A találkozó 31. percében a Liverpool tizenegyest kapott, az ítélet végrehajtó szerepét pedig Szoboszlai vállalta magára, azonban döbbenetes dolog történt a magyar válogatott csapatkapitányával.

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool az első félidőben dominált a Burnley ellen. Arne Slot együttese sorra alakította ki a helyzeteket, azonban Martin Dúbravka, az újonccsapat kapusa óriási bravúrokat mutatott be. A 31. percben aztán tizenegyest kapott a Liverpool, a labda mögé pedig Szoboszlai állt oda. 

Szoboszlai Dominik először hibázott 11-est a Liverpoolban
Fotó: Oli Scarff/AFP

Szoboszlai a felső lécet találta telibe

A magyar válogatott csapatkapitánya a labda mellé lépett, azonban a jobb felső sarokba szánt lövése a felső lécen csattant.

  • Szoboszlai Dominik pályafutása során másodszor hagyott ki tizenegyest. Legutóbb 2021. november 28-án, még az RB Leipzig játékosaként hibázott egy Leverkusen elleni meccsen. Érdekesség, hogy Szoboszlait akkor is a kapufa fosztotta meg a góltól. 

Szoboszlai Dominik pályafutása során 22 tizenegyest végezhetett el, ebből 20-at lőtt be. 

 

