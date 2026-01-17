A Liverpool az első félidőben remekül futballozott a Burnley elleni meccsen. Szoboszlai Dominik ugyan büntetőt hibázott a 33. percben, ennek ellenére a Liverpool Florian Wirtz góljával meg tudta szerezni a vezetést, majd több gólt is lőhetett volna.

Szoboszlai Dominik először hibázott 11-est a Liverpoolban

Fotó: Oli Scarff/AFP

A Vörösök azonban sorra hagyták ki a helyzeteiket, az újonccsapat pedig az első kapura lövéséből egyenlíteni tudott, és végül elvitt egy pontot az Anfieldről.

Szoboszlai edzője frusztrált az eredmény miatt, de a játékkal elégedett

A Liverpoolnak a mérkőzésen 11 kaput eltaláló lövése volt, 2.96-os xG-t dolgozott ki a Burnley kapuja előtt, így nem túlzás azt állítani, hogy ezt a meccset gólokkal kellett volna megnyernie a bajnoki címvédőnek.

Sok ilyen meccsünk volt már, amikor több helyzetet alakítottunk ki, mégis veszítettünk. Aztán elkezdtünk kicsit óvatosabbak lenni, ami viszont azt eredményezte, hogy kevesebb helyzetet engedtünk az ellenfeleknek, de kevesebb helyzetet is tudtunk kialakítani”

– mondta a mérkőzés után sajtótájékoztatón Arne Slot, a Liverpool edzője.

Arne Slot elégedett volt csapata mutatott játékával

Fotó: Oli Scarff/AFP

„Ma egy olyan csapatot láthattunk, amit szeretek nézni. Sokat volt nálunk a labda, és rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Természetesen ha többet kockáztatsz, a másik csapat néhányszor elmehet egy kontrából, de ezt jól kontrolláltuk. A foci azonban kiszámíthatatlan: az egyik csapatnak elég két lehetőség, és belő egyet, míg a másiknak akár több helyzete is lehet, mégiscsak egy gólt lő – így jön ki az eredmény, amit ma láttunk” – folytatta a holland szakember.

A Liverpool ugyan tíz meccs veretlen a Premier League-ben, a legutóbbi négy mérkőzésén azonban egyaránt döntetlent játszott, ezzel pedig a szurkolók sem elégedettek.

Nem pfujolást hallottam, inkább a frusztrációjukat. Mi a Liverpool vagyunk, és ha egy Burnley ellenu hazai döntetlen nem okozna csalódást, akkor valami nagyon nem lenne rendben. Teljesen megértem a szurkolók frusztrációját, és a játékosok is ugyanígy érzik”

– vélekedett Slot, aki azért látott pozitívumokat is a mérkőzésen.

Kerkez Milos remek meccset játszott

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

„Sokunkban most csalódottság van az eredmény miatt, ez pedig azért is frusztráló, mert az eredmények nem tükrözik a játékosok fejlődését.

Kerkez Milos ismét remek meccset játszott. Florian Wirtz ismét szép gólt szerzett, és rendkívül aktív volt. Jeremie Frimpong szintén kiemelkedett, nagy veszélyt jelentett a jobb oldalon. A játékosok nehezen érzik a javulást, ha az eredmények nem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk. Persze beszélhetünk a tizenkét meccses veretlenségi sorozatról, de mi ennél többet akarunk. Nemcsak veretlenek akarunk maradni, hanem minden meccset meg akarunk nyerni”

– tette hozzá a Liverpool edzője.