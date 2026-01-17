Live
A Premier League 22. fordulójában a címvédő Liverpool 1-1-es döntetlent játszott az Anfielden az újonc Burnley csapatával. A mérkőzésen Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdőként lépett pályára, utóbbi ráadásul először hibázott 11-est a Liverpool játékosként. A mérkőzés után Arne Slot, a Liverpool edzője frusztrált volt az eredmény miatt, de látott pozitív dolgokat is, Kerkez remek játékát külön kiemelte.

A Liverpool az első félidőben remekül futballozott a Burnley elleni meccsen. Szoboszlai Dominik ugyan büntetőt hibázott a 33. percben, ennek ellenére a Liverpool Florian Wirtz góljával meg tudta szerezni a vezetést, majd több gólt is lőhetett volna. 

Szoboszlai Dominik először hibázott 11-est a Liverpoolban
Szoboszlai Dominik először hibázott 11-est a Liverpoolban
Fotó: Oli Scarff/AFP

A Vörösök azonban sorra hagyták ki a helyzeteiket, az újonccsapat pedig az első kapura lövéséből egyenlíteni tudott, és végül elvitt egy pontot az Anfieldről. 

Szoboszlai edzője frusztrált az eredmény miatt, de a játékkal elégedett

A Liverpoolnak a mérkőzésen 11 kaput eltaláló lövése volt, 2.96-os xG-t dolgozott ki a Burnley kapuja előtt, így nem túlzás azt állítani, hogy ezt a meccset gólokkal kellett volna megnyernie a bajnoki címvédőnek. 

Sok ilyen meccsünk volt már, amikor több helyzetet alakítottunk ki, mégis veszítettünk. Aztán elkezdtünk kicsit óvatosabbak lenni, ami viszont azt eredményezte, hogy kevesebb helyzetet engedtünk az ellenfeleknek, de kevesebb helyzetet is tudtunk kialakítani” 

mondta a mérkőzés után sajtótájékoztatón Arne Slot, a Liverpool edzője. 

Liverpool's Dutch manager Arne Slot looks on ahead of the English Premier League football match between Liverpool and Burnley at Anfield in Liverpool, north west England on January 17, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slot elégedett volt csapata mutatott játékával
Fotó: Oli Scarff/AFP

„Ma egy olyan csapatot láthattunk, amit szeretek nézni. Sokat volt nálunk a labda, és rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Természetesen ha többet kockáztatsz, a másik csapat néhányszor elmehet egy kontrából, de ezt jól kontrolláltuk. A foci azonban kiszámíthatatlan: az egyik csapatnak elég két lehetőség, és belő egyet, míg a másiknak akár több helyzete is lehet, mégiscsak egy gólt lő – így jön ki az eredmény, amit ma láttunk” – folytatta a holland szakember. 

A Liverpool ugyan tíz meccs veretlen a Premier League-ben, a legutóbbi négy mérkőzésén azonban egyaránt döntetlent játszott, ezzel pedig a szurkolók sem elégedettek. 

Nem pfujolást hallottam, inkább a frusztrációjukat. Mi a Liverpool vagyunk, és ha egy Burnley ellenu hazai döntetlen nem okozna csalódást, akkor valami nagyon nem lenne rendben. Teljesen megértem a szurkolók frusztrációját, és a játékosok is ugyanígy érzik” 

– vélekedett Slot, aki azért látott pozitívumokat is a mérkőzésen. 

Kerkez ismét bizalmat kaphat Slottól
Kerkez Milos remek meccset játszott
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

„Sokunkban most csalódottság van az eredmény miatt, ez pedig azért is frusztráló, mert az eredmények nem tükrözik a játékosok fejlődését. 

Kerkez Milos ismét remek meccset játszott. Florian Wirtz ismét szép gólt szerzett, és rendkívül aktív volt. Jeremie Frimpong szintén kiemelkedett, nagy veszélyt jelentett a jobb oldalon. A játékosok nehezen érzik a javulást, ha az eredmények nem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk. Persze beszélhetünk a tizenkét meccses veretlenségi sorozatról, de mi ennél többet akarunk. Nemcsak veretlenek akarunk maradni, hanem minden meccset meg akarunk nyerni” 

– tette hozzá a Liverpool edzője. 

