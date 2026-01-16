Szoboszlai Dominiknak hétfőn este elképesztő meccse volt az FA-kupában a Barnsley ellen. A magyar válogatott csapatkapitánya az első félidőben bődületesen nagy gólt lőtt, utána viszont elkövetett egy óriási hibát, amiből gólt kapott csapata.

Szoboszlai Dominik remek meccset játszott az FA-kupában

Fotó: Peter Powell/AFP

A gólhoz vezető hiba azonban nem törte meg a magyar középpályást. A második félidőben szenzációsan futballozott, és főszerepet vállalt csapata negyedik góljában, így végül megválasztották a meccs emberének.

Szoboszlai szenzációs lövései

A 25 éves középpályás elképesztő meccset zárt a Barnsley ellen. Az Opta statisztikája alapján ő lett a szezon első Premier League-játékosa, aki egy meccsen gólt lőtt, több mint százat passzolt (105), és legalább tíz (12) labdát szerzett.

Az sem elhanyagolható, hogy a legutóbbi három szezont tekintve Szoboszlai Dominik nyolc gólt lőtt már a tizenhatoson kívülről, kétszer annyit, mint bármely más liverpooli játékos ugyanebben az időszakban.

A számok is azt mutatják, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobban tüzelő játékosa, ezt erősítette meg most Federico Chiesa, a csapat olasz válogatott támadója. Az Európa-bajnok focista a Premier League hivatalos csatornájának beszélt Szoboszlai bombájáról. Igaz, nem Barnsley elleniről, hanem még arról a szenzációs gólról, melyet a magyar középpályás az Arsenalnak lőtt augusztus végén.

Ez az egyik legjobb megmozdulás volt, amit valaha a pályán megéltem. Úgy rúgott bele a labdába, mintha alányúlt volna, de nem lőtte meg igazán. Nem vitte végig a mozdulatot, csak finoman hozzáért, majd megállt. A labda viszont elképesztően megcsavarodott, aztán hirtelen lecsapódott. Szenzációs volt”

– idézte fel Szoboszlai csodagólját a Liverpool támadója.