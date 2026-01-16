Live
Szoboszlai Dominiknak elképesztő szezonja van a Liverpool együttesében. A magyar válogatott csapatkapitánya a Barnsley elleni FA-kupa-mérkőzésen újabb felejthetetlen bombagólt lőtt, a lövőtechnikájával pedig nem csak a szurkolókat, hanem csapattársait is elkápráztatja. A Liverpool egyik sztárjátékosa is Szoboszlai fantasztikus lövéséről áradozott a Premier League hivatalos honlapjának.

Szoboszlai Dominiknak hétfőn este elképesztő meccse volt az FA-kupában a Barnsley ellen. A magyar válogatott csapatkapitánya az első félidőben bődületesen nagy gólt lőtt, utána viszont elkövetett egy óriási hibát, amiből gólt kapott csapata. 

Szoboszlai Dominik rendkívül felelőtlen volt
Szoboszlai Dominik remek meccset játszott az FA-kupában
Fotó: Peter Powell/AFP

A gólhoz vezető hiba azonban nem törte meg a magyar középpályást. A második félidőben szenzációsan futballozott, és főszerepet vállalt csapata negyedik góljában, így végül megválasztották a meccs emberének

Szoboszlai szenzációs lövései

A 25 éves középpályás elképesztő meccset zárt a Barnsley ellen. Az Opta statisztikája alapján ő lett a szezon első Premier League-játékosa, aki egy meccsen gólt lőtt, több mint százat passzolt (105), és legalább tíz (12) labdát szerzett. 

  • Az sem elhanyagolható, hogy a legutóbbi három szezont tekintve Szoboszlai Dominik nyolc gólt lőtt már a tizenhatoson kívülről, kétszer annyit, mint bármely más liverpooli játékos ugyanebben az időszakban.

A számok is azt mutatják, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobban tüzelő játékosa, ezt erősítette meg most Federico Chiesa, a csapat olasz válogatott támadója. Az Európa-bajnok focista a Premier League hivatalos csatornájának beszélt Szoboszlai bombájáról. Igaz, nem Barnsley elleniről, hanem még arról a szenzációs gólról, melyet a magyar középpályás az Arsenalnak lőtt augusztus végén. 

Ez az egyik legjobb megmozdulás volt, amit valaha a pályán megéltem. Úgy rúgott bele a labdába, mintha alányúlt volna, de nem lőtte meg igazán. Nem vitte végig a mozdulatot, csak finoman hozzáért, majd megállt. A labda viszont elképesztően megcsavarodott, aztán hirtelen lecsapódott. Szenzációs volt” 

– idézte fel Szoboszlai csodagólját a Liverpool támadója. 

