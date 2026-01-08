Live
A Liverpool labdarúgócsapata óriási bejelentést tett. A Premier League címvédője szponzori szerződést kötött a világhírű amerikai divatmárkával, a Tommy Hilfigerrel. A klub a történelmi együttműködés kapcsán egy különleges videót is megosztott, méghozzá Szoboszlai Dominikkel a főszerepben.

A Liverpool labdarúgócsapata történelmi bejelentést tett, ugyanis egyedülálló szponzori szerződést kötött a Tommy Hilfigerrel. A világhírű amerikai divatmárka a klubfutballban ezidáig nem volt jelen, a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató angol sztárcsapattal azonban globális partnerségre lépett. 

Szoboszlai Dominik továbbra is kulcsszereplő Liverpoolban
Nagy bejelentést tett a Liverpool Szoboszlai Dominikkel a főszerepben
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool a hivatalos honlapján és a közösségi felületein is bejelentette a nagy hírt, az együttműködés kapcsán kiemelve, hogy két kulturális ikon összefogásával hozza létre a futball következő korszakának stílusát.

Főszerepben Szoboszlai Dominik, a Liverpool történelmi bejelentést tett

Az első ilyen jellegű partnerségnek köszönhetően a Tommy Hilfiger által képviselt stílus az Liverpool csapatánál különleges módon jelenik meg, a világmárka modern amerikai klasszikusai a különféle kampányokban és a kiválasztott mérkőzések alkalmával kerülnek bemutatásra. A férfi és női csapatok, valamint a kulisszák mögött dolgozó kulcsfontosságú személyzet tagjai is részt vesznek a történelmi együttműködésben. A szezonális kampányok, exkluzív kollekciók és kulturális események sorozata ötvözi a New York-i preppy stílust az Anfield szellemiségével – számolt be a részetekről az angol klub. 

Az első csapat játékosai közül Virgil van Dijk, Szoboszlai Dominik, Florian Wirtz, Conor Bradley és Hugo Ekitike, a Liverpool női labdarúgói közül pedig Gemma Bonner és Leanne Kiernan keltik életre az innovációt – a stílus, a magabiztosság és az egyéniség modern kifejezését.

A PL-címvédő klub által megosztott videón így természetesen Szoboszlai is feltűnik, 

a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal nem Liverpool-mezben, hanem Tommy Hilfiger-kollekcióban feszít, amiben szintén remekül fest.

„Nagyszerű látni, hogy a Liverpool és a Tommy Hilfiger közötti partnerség életre kelt. Mi, játékosok, izgatottan várjuk, hogy ez az együttműködés megvalósuljon, és összehozza a divatot, a kultúrát és a hagyományokat” – mondta a csapatkapitány, Van Dijk.

Szenzációs együttműködés a Liverpool és a Tommy Hilfiger között

Ben Latty, a Liverpool kereskedelmi igazgatója így nyilatkozott: „A Tommy Hilfiger egy igazán ikonikus név a globális divatvilágban, és nagyon örülünk, hogy együttműködhetünk velük, amikor először lépnek be a klubfoci világába.”

Egész karrierem során sportikonok, történetek és egyenruhák inspiráltak. Vonzanak azok a csapatok, amelyeknek rendkívüli szurkolói hagyományai vannak és értékorientált történeteket mesélnek. 

A Liverpool Football Clubnak páratlan története van, amelyet az emberek – a hitük, a kitartásuk és a büszkeségük révén – alakítottak. Örömmel várom, hogy együtt dolgozhassak a játékosokkal és a klub munkatársaival, akik kompromisszumok nélküli törekvésükkel a nagyságra inspirálják a globális szurkolótábort” – tette hozzá a márka névadója, a világhírű divattervező, Tommy Hilfiger.

A Liverpool szurkolói a pályán legközelebb csütörtök este láthatják kedvenceiket, Szoboszlaiék az Arsenal otthonában játszanak rangadót a Premier League-ben.

