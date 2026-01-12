A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool a negyedik helyen áll a Premier League-ben, 14 ponttal lemaradva a listavezető Arsenal mögött.

Szoboszlai Domink és Kerkez Milos is alapember a Liverpool csapatában

Fotó: Darren Staples/AFP

Vannak ugyan csodák a futballban, de nagy valószínűséggel a Mersey-parti alakulat nem fogja megvédeni bajnoki címét, így az idei szezonban már csak a BL-szereplés kiharcolására, valamint a kupasorozatokban való sikeres szereplésre kell koncentrálnia.

Szoboszlai csapatának fontos az FA-kupa

A minap Szoboszlai Dominik adott egy interjút, melyben kiemelte a kupasorozatok fontosságát.

Nem fogom feladni soha a bajnokságot, de reálisan kell gondolkodni. A BL-ben és az FA-kupában még állunk, ezekre kell most fókuszálni. Tavaly a Paris Saint-Germain alig jutott tovább az alapszakaszból, aztán megnyerte a Bajnokok Ligáját. Miért ne lehetnénk ezek most mi?”

– mondta a Spíler TV kamerája előtt a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai tavaly januárban kihagyta csapata FA-kupa meccsét

Fotó: Ben Stansall/AFP

A BL-győzelem még odébb van, az FA-kupában viszont már hétfőn helyt kell állnia a Liverpool együttesének, méghozzá a harmadosztályban szereplő Barnsley csapata ellen. A sztárkluboknak az ilyen meccsek a legrosszabbak, mert ha nyernek, az kis túlzással senkit sem érdekel, viszont ha kikapnak, az valóságos világszenzációt jelent. Nem mellesleg a Liverpool az elmúlt 25 évben többször is kínosan megégett az FA-kupában, így ezért is lehet fontos a hétfői találkozó.

Másodosztályú csapat ejtette ki a Pool

2000. január 10-én a Liverpool a másodosztályban szereplő Blackburn Roverst fogadta az Anfielden az FA-kupa negyedik fordulójában. A francia Gérard Houllier bombaerős csapatot küldött pályára, a meccset mégis a Rovers nyerte Nathan Blake 84. percben szerzett találatával.

Elátkozott hónap a január

2005. január 18-án a Liverpool a másodosztályban szereplő Burnley csapatához látogatott az FA-kupa harmadik fordulójában. A Liverpoolt irányító Rafa Benítez félvállról vette a Turf Mooron rendezett találkozót, a fakóval kiálló sztárcsapat pedig Djimi Traoré öngóljának köszönhetően kiesett a sorozatból. A Liverpool-szurkolóknak négy hónappal később jött az igazi gyógyír a kudarca, miután a csapat az AC Milan ellen megnyerte minden idők egyik legdrámaibb BL-döntőjét.