A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool a negyedik helyen áll a Premier League-ben, 14 ponttal lemaradva a listavezető Arsenal mögött.
Vannak ugyan csodák a futballban, de nagy valószínűséggel a Mersey-parti alakulat nem fogja megvédeni bajnoki címét, így az idei szezonban már csak a BL-szereplés kiharcolására, valamint a kupasorozatokban való sikeres szereplésre kell koncentrálnia.
Szoboszlai csapatának fontos az FA-kupa
A minap Szoboszlai Dominik adott egy interjút, melyben kiemelte a kupasorozatok fontosságát.
Nem fogom feladni soha a bajnokságot, de reálisan kell gondolkodni. A BL-ben és az FA-kupában még állunk, ezekre kell most fókuszálni. Tavaly a Paris Saint-Germain alig jutott tovább az alapszakaszból, aztán megnyerte a Bajnokok Ligáját. Miért ne lehetnénk ezek most mi?”
– mondta a Spíler TV kamerája előtt a magyar válogatott csapatkapitánya.
A BL-győzelem még odébb van, az FA-kupában viszont már hétfőn helyt kell állnia a Liverpool együttesének, méghozzá a harmadosztályban szereplő Barnsley csapata ellen. A sztárkluboknak az ilyen meccsek a legrosszabbak, mert ha nyernek, az kis túlzással senkit sem érdekel, viszont ha kikapnak, az valóságos világszenzációt jelent. Nem mellesleg a Liverpool az elmúlt 25 évben többször is kínosan megégett az FA-kupában, így ezért is lehet fontos a hétfői találkozó.
Másodosztályú csapat ejtette ki a Pool
2000. január 10-én a Liverpool a másodosztályban szereplő Blackburn Roverst fogadta az Anfielden az FA-kupa negyedik fordulójában. A francia Gérard Houllier bombaerős csapatot küldött pályára, a meccset mégis a Rovers nyerte Nathan Blake 84. percben szerzett találatával.
Elátkozott hónap a január
2005. január 18-án a Liverpool a másodosztályban szereplő Burnley csapatához látogatott az FA-kupa harmadik fordulójában. A Liverpoolt irányító Rafa Benítez félvállról vette a Turf Mooron rendezett találkozót, a fakóval kiálló sztárcsapat pedig Djimi Traoré öngóljának köszönhetően kiesett a sorozatból. A Liverpool-szurkolóknak négy hónappal később jött az igazi gyógyír a kudarca, miután a csapat az AC Milan ellen megnyerte minden idők egyik legdrámaibb BL-döntőjét.
Ferenczi István csapata tett keresztbe a Poolnak
2008. február 16-án egy újabb B betűs, alsóbb osztályú csapat tett keresztbe a Liverpoolnak. Ezúttal a másodosztályban is a kiesés elleni küzdő Barnsley látogatott az Anfieldre, ráadásul a vendégcsapatban ott volt a 9-szeres magyar válogatott Ferenczi István is. Rafa Benítez a három évvel ezelőtti kudarcból tanulva ezúttal bombaerős csapatot küldött pályára. A holland Dirk Kuyt találatával a Pool meg is szerezte a vezetést az első félidőben, a fordulás után azonban a Barnsley Stephen Foster góljával egyenlíteni tudott, a 93. percben pedig Brian Howard találatával a meccset is megfordította az alsóbb osztályú csapat.
Harmadosztályú csapat alázta meg a Liverpoolt
2013. január 27-én a harmadosztály alsóházában bukdácsoló Oldham Athletic fogadta a Liverpoolt az FA-kupa negyedik fordulójában. Brendan Rodgers komolyan vette a meccset, hiszen ott volt a kezdőben Luis Suárez és Daniel Sturridge is, a Liverpoolnak azonban velük sem ment. A harmadosztályú csapat Matt Smith révén szerzett vezetést a meccs elején, Suárez pedig egalizálni tudott a 17. percben. Az első félidő végén ismét Smith villant, majd a fordulás után Reece Wabara révén növelte előnyét az Oldham. A Liverpool a 80. percben Joe Allen révén még visszajött egy gólra, de egyenlíteni nem tudott, így a Mersey-parti csapat hatalmasat égett.
Klopp csapatát felfalták a Farkasok
2017. január 28-án az akkor még másodosztályban szereplő Wolverhampton Wanderers látogatott az Anfieldre az FA-kupa negyedik fordulójában. Jürgen Klopp az összeállítás alapján nem vette túl komolyan a meccset, a Wolves pedig már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert. A fordulás után a Liverpool nem tudott mit kezdeni a vendégcsapattal, csak egy szépítőgólra futotta a 86. percben a belga Divock Origi révén, így Klopp együttese búcsúzott a sorozattól.
Slot tavalyi legfájóbb emléke?
A 2024 nyarán kinevezett Arne Slot már az első szezonjában bajnoki címet nyert a Liverpoollal, a holland mesternek azonban voltak buktái is. Az egyik ilyen a tavaly februári Plymouth elleni kiesés volt. Az FA-kupa negyedik fordulójában rendezett mérkőzéshez a Liverpool rendkívül nagyképűen állt hozzá, a csapat legjobb játékosai, mint az egyiptomi Mohamed Szalah, a csapatkapitány Virgil van Dijk, vagy éppen Szoboszlai Dominik be sem voltak nevezve a mérkőzésre. A másodosztályú csapat a második félidőben egy 11-esből megszerezte a vezetést, ezt követően pedig önkívületben védekezett, és végül meg tudta tartani előnyét.
Nem bánom a döntést, nem lehet tudni, mi történt volna, ha a legerősebb csapatunkkal állunk fel. Láttuk már korábban, hogy ez a fajta játékstílus bármilyen összeállításban nehézséget okoz nekünk. Akik ma játszottak, azoknak is játékban kell lenniük, hogy bevetésre készek legyenek a szezon utolsó három hónapjában is”
– mondta a kiesés után Arne Slot.
Szoboszlai padra kerül?
Az előző szezonban a Liverpool azért esett ki az FA-kupából, mert nem vette komolyan a Plymouth elleni összecsapást. A csapat akkor a bajnoki címért harcolt, mellette pedig a Bajnokok Ligájában is versenyben volt, így a szurkolókat nem rázta meg igazán a kudarc. Most azonban a Mersey-parti klubnak nincs reális esélye a bajnoki címre, a Ligakupából pedig már kiesett, így idénre csak az FA-kupa és a Bajnokok Ligája maradt.
A Liverpool kerete azonban papírvékony. Az Arsenal elleni meccsen az északír Conor Bradley szenvedett súlyos sérülést. A játékperceket tekintve a csapatkapitány Virgil van Dijk és Szoboszlai Dominik játszották a legtöbbet az idei szezonban, így lassan nekik is pihenőt kellene kapniuk. Amikor ez legutóbb megtörtént, a Liverpool óriási pofont kapott a Crystal Palace-tól a Ligakupában.
A Liverpool edzője tehát most döntéskényszerben van: pihenőt ad a legjobbjainak és kockáztat egy újabb bukást, vagy felküldi a pályára a legjobb csapatát, amivel csapágyasra hajtja legjobb játékosait és egy újabb sérülést kockáztat. A Liverpool-Barnsley FA-Kupa mérkőzést magyar idő szerint hétfőn 20.45-től rendezik meg, a meccsel az Origo kiemelten foglalkozik majd.
- kapcsolódó cikkek: