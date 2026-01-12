Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfőn este a Premier League-ben bajnoki címvédő Liverpool a harmadosztályú Barnsley csapatát fogadja az FA-kupa harmadik fordulójában. A találkozónak Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a toronymagas esélyese, azonban a Mersey-parti alakulat mégsem intézheti el a meccset egy vállrándítással. A közelmúltban ugyanis már többször is előfordult, hogy a Liverpool megégett a világ legrégebbi kupasorozatában.

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool a negyedik helyen áll a Premier League-ben, 14 ponttal lemaradva a listavezető Arsenal mögött. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) walks off with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (C) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Domink és Kerkez Milos is alapember a Liverpool csapatában
Fotó: Darren Staples/AFP

Vannak ugyan csodák a futballban, de nagy valószínűséggel a Mersey-parti alakulat nem fogja megvédeni bajnoki címét, így az idei szezonban már csak a BL-szereplés kiharcolására, valamint a kupasorozatokban való sikeres szereplésre kell koncentrálnia.

Szoboszlai csapatának fontos az FA-kupa

A minap Szoboszlai Dominik adott egy interjút, melyben kiemelte a kupasorozatok fontosságát. 

Nem fogom feladni soha a bajnokságot, de reálisan kell gondolkodni. A BL-ben és az FA-kupában még állunk, ezekre kell most fókuszálni. Tavaly a Paris Saint-Germain alig jutott tovább az alapszakaszból, aztán megnyerte a Bajnokok Ligáját. Miért ne lehetnénk ezek most mi?” 

– mondta a Spíler TV kamerája előtt a magyar válogatott csapatkapitánya.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai runs with the ball during the English Premier League football match between Arsenal and Liverpool at the Emirates Stadium in London on January 8, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai tavaly januárban kihagyta csapata FA-kupa meccsét
Fotó: Ben Stansall/AFP

A BL-győzelem még odébb van, az FA-kupában viszont már hétfőn helyt kell állnia a Liverpool együttesének, méghozzá a harmadosztályban szereplő Barnsley csapata ellen. A sztárkluboknak az ilyen meccsek a legrosszabbak, mert ha nyernek, az kis túlzással senkit sem érdekel, viszont ha kikapnak, az valóságos világszenzációt jelent. Nem mellesleg a Liverpool az elmúlt 25 évben többször is kínosan megégett az FA-kupában, így ezért is lehet fontos a hétfői találkozó. 

Másodosztályú csapat ejtette ki a Pool

2000. január 10-én a Liverpool a másodosztályban szereplő Blackburn Roverst fogadta az Anfielden az FA-kupa negyedik fordulójában. A francia Gérard Houllier bombaerős csapatot küldött pályára, a meccset mégis a Rovers nyerte Nathan Blake 84. percben szerzett találatával. 

Elátkozott hónap a január

2005. január 18-án a Liverpool a másodosztályban szereplő Burnley csapatához látogatott az FA-kupa harmadik fordulójában. A Liverpoolt irányító Rafa Benítez félvállról vette a Turf Mooron rendezett találkozót, a fakóval kiálló sztárcsapat pedig Djimi Traoré öngóljának köszönhetően kiesett a sorozatból. A Liverpool-szurkolóknak négy hónappal később jött az igazi gyógyír a kudarca, miután a csapat az AC Milan ellen megnyerte minden idők egyik legdrámaibb BL-döntőjét. 

Ferenczi István csapata tett keresztbe a Poolnak

2008. február 16-án egy újabb B betűs, alsóbb osztályú csapat tett keresztbe a Liverpoolnak. Ezúttal a másodosztályban is a kiesés elleni küzdő Barnsley látogatott az Anfieldre, ráadásul a vendégcsapatban ott volt a 9-szeres magyar válogatott Ferenczi István is. Rafa Benítez a három évvel ezelőtti kudarcból tanulva ezúttal bombaerős csapatot küldött pályára. A holland Dirk Kuyt találatával a Pool meg is szerezte a vezetést az első félidőben, a fordulás után azonban a Barnsley Stephen Foster góljával egyenlíteni tudott, a 93. percben pedig Brian Howard találatával a meccset is megfordította az alsóbb osztályú csapat. 

Harmadosztályú csapat alázta meg a Liverpoolt

2013. január 27-én a harmadosztály alsóházában bukdácsoló Oldham Athletic fogadta a Liverpoolt az FA-kupa negyedik fordulójában. Brendan Rodgers komolyan vette a meccset, hiszen ott volt a kezdőben Luis Suárez és Daniel Sturridge is, a Liverpoolnak azonban velük sem ment. A harmadosztályú csapat Matt Smith révén szerzett vezetést a meccs elején, Suárez pedig egalizálni tudott a 17. percben. Az első félidő végén ismét Smith villant, majd a fordulás után Reece Wabara révén növelte előnyét az Oldham. A Liverpool a 80. percben Joe Allen révén még visszajött egy gólra, de egyenlíteni nem tudott, így a Mersey-parti csapat hatalmasat égett. 

Klopp csapatát felfalták a Farkasok

2017. január 28-án az akkor még másodosztályban szereplő Wolverhampton Wanderers látogatott az Anfieldre az FA-kupa negyedik fordulójában. Jürgen Klopp az összeállítás alapján nem vette túl komolyan a meccset, a Wolves pedig már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert. A fordulás után a Liverpool nem tudott mit kezdeni a vendégcsapattal, csak egy szépítőgólra futotta a 86. percben a belga Divock Origi révén, így Klopp együttese búcsúzott a sorozattól. 

Slot tavalyi legfájóbb emléke?

A 2024 nyarán kinevezett Arne Slot már az első szezonjában bajnoki címet nyert a Liverpoollal, a holland mesternek azonban voltak buktái is. Az egyik ilyen a tavaly februári Plymouth elleni kiesés volt. Az FA-kupa negyedik fordulójában rendezett mérkőzéshez a Liverpool rendkívül nagyképűen állt hozzá, a csapat legjobb játékosai, mint az egyiptomi Mohamed Szalah, a csapatkapitány Virgil van Dijk, vagy éppen Szoboszlai Dominik be sem voltak nevezve a mérkőzésre. A másodosztályú csapat a második félidőben egy 11-esből megszerezte a vezetést, ezt követően pedig önkívületben védekezett, és végül meg tudta tartani előnyét.

Nem bánom a döntést, nem lehet tudni, mi történt volna, ha a legerősebb csapatunkkal állunk fel. Láttuk már korábban, hogy ez a fajta játékstílus bármilyen összeállításban nehézséget okoz nekünk. Akik ma játszottak, azoknak is játékban kell lenniük, hogy bevetésre készek legyenek a szezon utolsó három hónapjában is” 

mondta a kiesés után Arne Slot. 

Szoboszlai padra kerül?

Az előző szezonban a Liverpool azért esett ki az FA-kupából, mert nem vette komolyan a Plymouth elleni összecsapást. A csapat akkor a bajnoki címért harcolt, mellette pedig a Bajnokok Ligájában is versenyben volt, így a szurkolókat nem rázta meg igazán a kudarc. Most azonban a Mersey-parti klubnak nincs reális esélye a bajnoki címre, a Ligakupából pedig már kiesett, így idénre csak az FA-kupa és a Bajnokok Ligája maradt. 

Liverpool's Dutch manager Arne Slot (C) walks on the pitch after the final whistle in the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 25, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool tavaly hatalmasat égett az FA-kupában
Fotó: Glyn Kirk/AFP

A Liverpool kerete azonban papírvékony. Az Arsenal elleni meccsen az északír Conor Bradley szenvedett súlyos sérülést. A játékperceket tekintve a csapatkapitány Virgil van Dijk és Szoboszlai Dominik játszották a legtöbbet az idei szezonban, így lassan nekik is pihenőt kellene kapniuk. Amikor ez legutóbb megtörtént, a Liverpool óriási pofont kapott a Crystal Palace-tól a Ligakupában. 

A Liverpool edzője tehát most döntéskényszerben van: pihenőt ad a legjobbjainak és kockáztat egy újabb bukást, vagy felküldi a pályára a legjobb csapatát, amivel csapágyasra hajtja legjobb játékosait és egy újabb sérülést kockáztat. A Liverpool-Barnsley FA-Kupa mérkőzést magyar idő szerint hétfőn 20.45-től rendezik meg, a meccsel az Origo kiemelten foglalkozik majd.

  • kapcsolódó cikkek:
Szoboszlai mindent tisztázott: jegygyűrűvel a kezén mesélt a karácsonyról
Kerkez megszólalt, miután ő lett a meccs embere; Szoboszlai azonnal reagált
Szoboszlai kimondta, mi nyomja a szívét az Arsenal elleni meccs után
Kerkez Milos hatalmas elismerésben részesült az Arsenal elleni meccs után – fotó
Szoboszlai keményen reagált az Arsenal sztárjának botrányos viselkedésére
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!