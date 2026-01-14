Az Athletic szerint Szoboszlai Dominikék nem terveznek igazolni sem a sérült Giovanni Leoni, sem Alexander Isak, sem Conor Bradley helyére.
Miért nem igazolnak Szoboszlaiék?
Az utánpótlásra támaszkodni sem egyszerű, hiszen több akadémista – köztük Jayden Danns és Will Wright – is sérüléssel bajlódik. Nézzük pozíciónként, hol a legégetőbb a hiány.
Jobbhátvéd: Szűkös választék és sérüléshullám
Az idény egyik legnagyobb vesztesége Conor Bradley térdsérülése, amely véget vetett a szezonjának. A poszt jelenlegi első számú játékosa Jeremie Frimpong, ám ő is kétszer szenvedett már combhúzódást az idényben. Frimpong támadó szellemű szélső, akit Slot szerint komoly kockázat túlterhelni:
Kilenc meccsünk lesz januárban, és csak hat egészséges védőm van”
– mondta a menedzser.
Alternatívaként Joe Gomez léphet jobbhátvédbe, de ez a középhátvéd poszton okoz problémát.
A csapat „mindenese", Szoboszlai Dominik szintén bevethető ezen a poszton, de ez kivonná őt a középpályáról, ahol az egyik legmeghatározóbb játékos
- írja a This is Anfield a magyar klasszisról.
A piacon kevés komoly alternatívát találni: bár felmerült a Dortmund norvég védője, Julian Ryerson neve, megbízható források szerint ő „jelenleg nem jelölt”.
Középhátvéd: Kritikus poszt, kevés opció
A védelem közepén még súlyosabb a helyzet. Giovanni Leoni súlyos sérülése szeptemberben véget vetett szezonjának, Bradley kiesése után pedig Gomez is megsérült, miután zsinórban négy meccset játszott. A rotáció hiánya miatt Slot akár Ryan Gravenberch-et vagy Andy Robertsont is kénytelen lehet beljebb húzni.
A fiatal Wellity Lucky az egyetlen valódi alternatíva belső védőként, ami a Liverpool ambícióihoz képest aggasztóan kevés. A klub korábban közel állt Marc Guéhi megszerzéséhez a Crystal Palace-tól, de az üzlet az utolsó pillanatban meghiúsult. Bár a „vörösök” még most is érdeklődnek, a londoni klub 35–40 millió fontot kérhet a játékosért, miközben a riválisok – köztük a Man City és a Bayern – is képben vannak.
Felmerült a Club Brugge hátvédje, Joel Ordonez is, ám a Liverpoolhoz közel álló források szerint nincs valós alapja a pletykáknak.
Középpálya: Formaproblémák és ugyancsak kevés alternatíva
A középpályán nem a sérülések, hanem inkább a formahanyatlás és terhelés okoz gondot.
A csapat négy rendszeresen kezdő középpályással vágott neki a szezonnak (Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister, Jones), mellettük Endo és az ifjú Trey Nyoni adhatnak alternatívát.
A csapat gyakran gyémánt formációban játszik, így a középpálya létszáma és dinamizmusa is kevésnek tűnik.
A legkézenfekvőbb megoldás a Harvey Elliott visszahívása lenne, aki jelenleg kölcsönben játszik az Aston Villánál. A Liverpool azonban ragaszkodik a kölcsönszerződéshez, és inkább az idény végén aktiválná a 35 millió fontos opciót – ha a játékos elegendő meccset játszik, ami egyelőre kérdéses.
Támadósor: Tempóhiány és sérülések
Az előre játékban a fő gond a tempó és agresszivitás hiánya. A Liverpool jelenlegi szélsői – Mohamed Szalah és Cody Gakpo – formán kívül vannak, miközben Isak súlyos sérülést szenvedett, Szalah pedig az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel. Így Frimpong vagy Szoboszlai is kénytelen szélsőt játszani, ami nem ideális.
A korábbi években lendületet adó Sadio Mané, Luis Díaz és Diogo Jota által képviselt dinamika hiányzik, és jelenleg a klubhoz köthető támadópletykák is elhaltak. Antoine Semenyo, aki potenciális célpont volt, végül a Man Cityhez igazolt. A korábbi nyári célpontok – Michael Olise, Rodrygo, Bradley Barcola – megszerzése viszont inkább nyári cél lehet, hiszen egyikük sem lenne olcsó.
A Liverpool helyzete így január közepén eléggé aggasztónak tűnik, egyértelmű, hogy a védelem közepén és a jobbhátvéd poszton komoly erősítésre lenne szükség. A középpályán Slot még tud variálni, ám a támadószélek sebessége és minősége a szezon hátralévő részében döntő lehet.
Ha a klub valóban nem tervez januári igazolást, akkor Arne Slotnak a rotáció, az utánpótlás és a sérülések csökkentésének finom egyensúlyával kell lavíroznia – ami a mostani helyzet fényében azért nem kis kihívás.
- Kapcsolódó cikkek: