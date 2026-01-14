Live
Nem egyszerű a címvédő helyzete. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool a 2025 nyarán alaposan megmozgatta az átigazolási piacot: hét új játékost szerződtettek, összesen mintegy 446 millió font értékben. Ugyanakkor több kulcsember távozott is, a bevétel pedig 216 millió font volt, vagyis a csapat létszáma valójában nem nőtt, csupán átalakult. Arne Slot vezetőedző jogosan hívta fel a figyelmet arra, hogy a „vörösök” kerete mélységében így is gyengült, különösen most, a szezon közepén, amikor sérülések és hiányzások sújtják a csapatot.

Az Athletic szerint Szoboszlai Dominikék nem terveznek igazolni sem a sérült Giovanni Leoni, sem Alexander Isak, sem Conor Bradley helyére.

Ha nem igazol télen a Liverpool, még nagy bajba kerülhet. Szoboszlai Dominikék "csapágyasra" vanna járatva
Ha nem igazol télen a Liverpool, még nagy bajba kerülhet. Szoboszlai Dominikék "csapágyasra" vanna járatva
Fotó: PETER POWELL / AFP

Miért nem igazolnak Szoboszlaiék?

Az utánpótlásra támaszkodni sem egyszerű, hiszen több akadémista – köztük Jayden Danns és Will Wright – is sérüléssel bajlódik. Nézzük pozíciónként, hol a legégetőbb a hiány.

Jobbhátvéd: Szűkös választék és sérüléshullám

Az idény egyik legnagyobb vesztesége Conor Bradley térdsérülése, amely véget vetett a szezonjának. A poszt jelenlegi első számú játékosa Jeremie Frimpong, ám ő is kétszer szenvedett már combhúzódást az idényben. Frimpong támadó szellemű szélső, akit Slot szerint komoly kockázat túlterhelni: 

Kilenc meccsünk lesz januárban, és csak hat egészséges védőm van” 

– mondta a menedzser.

Alternatívaként Joe Gomez léphet jobbhátvédbe, de ez a középhátvéd poszton okoz problémát. 

A csapat „mindenese", Szoboszlai Dominik szintén bevethető ezen a poszton, de ez kivonná őt a középpályáról, ahol az egyik legmeghatározóbb játékos 

- írja a This is Anfield a magyar klasszisról. 

A piacon kevés komoly alternatívát találni: bár felmerült a Dortmund norvég védője, Julian Ryerson neve, megbízható források szerint ő „jelenleg nem jelölt”.

Középhátvéd: Kritikus poszt, kevés opció

A védelem közepén még súlyosabb a helyzet. Giovanni Leoni súlyos sérülése szeptemberben véget vetett szezonjának, Bradley kiesése után pedig Gomez is megsérült, miután zsinórban négy meccset játszott. A rotáció hiánya miatt Slot akár Ryan Gravenberch-et vagy Andy Robertsont is kénytelen lehet beljebb húzni.

A fiatal Wellity Lucky az egyetlen valódi alternatíva belső védőként, ami a Liverpool ambícióihoz képest aggasztóan kevés. A klub korábban közel állt Marc Guéhi megszerzéséhez a Crystal Palace-tól, de az üzlet az utolsó pillanatban meghiúsult. Bár a „vörösök” még most is érdeklődnek, a londoni klub 35–40 millió fontot kérhet a játékosért, miközben a riválisok – köztük a Man City és a Bayern – is képben vannak.  

Felmerült a Club Brugge hátvédje, Joel Ordonez is, ám a Liverpoolhoz közel álló források szerint nincs valós alapja a pletykáknak.

Középpálya: Formaproblémák és ugyancsak kevés alternatíva

A középpályán nem a sérülések, hanem inkább a formahanyatlás és terhelés okoz gondot.

 A csapat négy rendszeresen kezdő középpályással vágott neki a szezonnak (Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister, Jones), mellettük Endo és az ifjú Trey Nyoni adhatnak alternatívát.

 A csapat gyakran gyémánt formációban játszik, így a középpálya létszáma és dinamizmusa is kevésnek tűnik.

A legkézenfekvőbb megoldás a Harvey Elliott visszahívása lenne, aki jelenleg kölcsönben játszik az Aston Villánál. A Liverpool azonban ragaszkodik a kölcsönszerződéshez, és inkább az idény végén aktiválná a 35 millió fontos opciót – ha a játékos elegendő meccset játszik, ami egyelőre kérdéses.

Támadósor: Tempóhiány és sérülések

Az előre játékban a fő gond a tempó és agresszivitás hiánya. A Liverpool jelenlegi szélsői – Mohamed Szalah és Cody Gakpo – formán kívül vannak, miközben Isak súlyos sérülést szenvedett, Szalah pedig az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel. Így Frimpong vagy Szoboszlai is kénytelen szélsőt játszani, ami nem ideális.

A korábbi években lendületet adó Sadio Mané, Luis Díaz és Diogo Jota által képviselt dinamika hiányzik, és jelenleg a klubhoz köthető támadópletykák is elhaltak. Antoine Semenyo, aki potenciális célpont volt, végül a Man Cityhez igazolt. A korábbi nyári célpontok – Michael Olise, Rodrygo, Bradley Barcola – megszerzése viszont inkább nyári cél lehet, hiszen egyikük sem lenne olcsó.

A Liverpool helyzete így január közepén eléggé aggasztónak tűnik, egyértelmű, hogy a védelem közepén és a jobbhátvéd poszton komoly erősítésre lenne szükség. A középpályán Slot még tud variálni, ám a támadószélek sebessége és minősége a szezon hátralévő részében döntő lehet.  

Ha a klub valóban nem tervez januári igazolást, akkor Arne Slotnak a rotáció, az utánpótlás és a sérülések csökkentésének finom egyensúlyával kell lavíroznia – ami a mostani helyzet fényében azért nem kis kihívás.

