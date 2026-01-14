Az Athletic szerint Szoboszlai Dominikék nem terveznek igazolni sem a sérült Giovanni Leoni, sem Alexander Isak, sem Conor Bradley helyére.

Ha nem igazol télen a Liverpool, még nagy bajba kerülhet. Szoboszlai Dominikék "csapágyasra" vanna járatva

Fotó: PETER POWELL / AFP

Miért nem igazolnak Szoboszlaiék?

Az utánpótlásra támaszkodni sem egyszerű, hiszen több akadémista – köztük Jayden Danns és Will Wright – is sérüléssel bajlódik. Nézzük pozíciónként, hol a legégetőbb a hiány.

Jobbhátvéd: Szűkös választék és sérüléshullám

Az idény egyik legnagyobb vesztesége Conor Bradley térdsérülése, amely véget vetett a szezonjának. A poszt jelenlegi első számú játékosa Jeremie Frimpong, ám ő is kétszer szenvedett már combhúzódást az idényben. Frimpong támadó szellemű szélső, akit Slot szerint komoly kockázat túlterhelni:

Kilenc meccsünk lesz januárban, és csak hat egészséges védőm van”

– mondta a menedzser.

This right here sums up Arsenal and their ridiculous fan base. Conor Bradley has a potential career-ending injury and Martinelli smacks him with the ball, then kicks him, then drags him off the pitch. That's why everyone hates that club. pic.twitter.com/o1vL76y2TM — ChikaCFC (@ChykaCFC) January 9, 2026

Alternatívaként Joe Gomez léphet jobbhátvédbe, de ez a középhátvéd poszton okoz problémát.

A csapat „mindenese", Szoboszlai Dominik szintén bevethető ezen a poszton, de ez kivonná őt a középpályáról, ahol az egyik legmeghatározóbb játékos

- írja a This is Anfield a magyar klasszisról.

A piacon kevés komoly alternatívát találni: bár felmerült a Dortmund norvég védője, Julian Ryerson neve, megbízható források szerint ő „jelenleg nem jelölt”.

Középhátvéd: Kritikus poszt, kevés opció

A védelem közepén még súlyosabb a helyzet. Giovanni Leoni súlyos sérülése szeptemberben véget vetett szezonjának, Bradley kiesése után pedig Gomez is megsérült, miután zsinórban négy meccset játszott. A rotáció hiánya miatt Slot akár Ryan Gravenberch-et vagy Andy Robertsont is kénytelen lehet beljebb húzni.

A fiatal Wellity Lucky az egyetlen valódi alternatíva belső védőként, ami a Liverpool ambícióihoz képest aggasztóan kevés. A klub korábban közel állt Marc Guéhi megszerzéséhez a Crystal Palace-tól, de az üzlet az utolsó pillanatban meghiúsult. Bár a „vörösök” még most is érdeklődnek, a londoni klub 35–40 millió fontot kérhet a játékosért, miközben a riválisok – köztük a Man City és a Bayern – is képben vannak.

🚨🆕 #CrystalPalace🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Crystal Palace defender Marc Guehi would prefer a move to Liverpool over Manchester City.



📅 He will be a free agent in the summer but could leave in January for a fee.



🔴 Despite City’s interest, Guehi wants Liverpool.



✅ Anfield officials are said to… pic.twitter.com/W1aDdJHQgu — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 12, 2026

Felmerült a Club Brugge hátvédje, Joel Ordonez is, ám a Liverpoolhoz közel álló források szerint nincs valós alapja a pletykáknak.