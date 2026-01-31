Live
A Premier League 24. fordulójának rangadóján a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 4-1-re legyőzte a Newcastle United csapatát az Anfielden. A találkozó Szoboszlai kényszerből jobbhátvédként futballozott, míg Kerkez először adott gólpasszt a Liverpool játékosaként.

Szoboszlai Dominik remek hetet tudhat maga mögött. A magyar válogatott csapatkapitánya az előző fordulóban adott egy gólpasszt, majd lőtt egy káprázatos szabadrúgásgólt a Bournemouth elleni meccsen, hét közben pedig szintén remek meccset játszott gólpasszt adott a Bajnokok Ligájában az azeri Qarabag ellen 6-0-ra megnyert találkozón. 

Szoboszlai remekelt a Liverpool hét közi BL-meccsén is
Szoboszlai remekelt a Liverpool hét közi BL-meccsén is
Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

Kerkez Milost a legutóbbi bajnoki meccsen a félidőben lecserélte Arne Slot, a hétközi BL-meccsen pedig nem kapott lehetőséget a magyar válogatott balhátvéd, most azonban visszakerült a csapatba. 

​Szoboszlai jobbhátvéd volt, Kerkez gólpasszt adott

A két csapat tavaly augusztusban rendkívül fordulatos meccset játszott. A Liverpool 3-2-re tudott nyerni a St. James' Parkban, Szoboszlai pedig a meccs hőse lett, ugyanis a 100. percben az ő zseniális átlépős csele kellett Rio Ngumoha győztes góljához. Az őszi Newcastle elleni volt a második meccs, amelyen Szoboszlai jobbhátvédként kapott szerepet a Liverpool csapatában, most pedig ismét ebbe a pozícióba kényszerült, miután a holland Jeremie Frimpong megsérült a Qarabag elleni BL-meccsen. 

A Newcastle óriási lendülettel kezdte a meccset, ez a lendület viszont majdnem egy súlyos sérüléshez vezetett. A 12. percben Anthony Gordon, a Newcastle támadója rohanta le Alisson Beckert, a Liverpool kapusát, akinek óriási ütemkéséssel csúszott rá a támaszkodó lábára. Az angol válogatott támadó csak sárga lapot kapott, szerencsére Alisson sem sérült bele a felelőtlen becsúszásba. 

Liverpool's Brazilian goalkeeper #01 Alisson Becker lies injured after a challenge from Newcastle United's English midfielder #10 Anthony Gordon during the English Premier League football match between Liverpool and Newcastle United at Anfield in Liverpool, north west England on January 31, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Alisson hatalmasat kapott a meccs elején
Fotó: Paul Ellis/AFP

Az első nagy helyzet a vendégek előtt adódott a 26. percben. Ekkor Kieran Trippier gurított le egy szabadrúgást Harvey Barnesnek, aki az angol szélső pedig 18 méterről a bal kapufára tekerte a labdát. Ezt követően a Liverpool átvette a játék irányítását, és a 33. percben a vezetést is megszerezhette volna. Ryan Gravenberch indításával Hugo Ekitiké lépett ki ziccerben, a francia támadó löbbölt labdájába azonban Nick Pope bele tudott kapni, így hatalmasat védett a Newcastle kapusa. 

A 36. percben aztán megszerezte a vezetést a Newcastle United. Alexis Mac Allister pöckölte el a labdát Harvey Barnes lábáról, azonban pont Gordon elé pattant, aki a blokkoló Kerkez Milos mellett 12 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (0-1). 

Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike (C) celebrates after scoring their first goal during the English Premier League football match between Liverpool and Newcastle United at Anfield in Liverpool, north west England on January 31, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A francia Hugo Ekitikének remek meccse volt a Newcastle ellen
Fotó: Paul Ellis/AFP

A bekapott gól azonban nem fogta meg a Liverpoolt, amely bátran ment előre, a 41. percben pedig egyenlíteni tudott. Florian Wirtz gyűjtott be egy lecsorgó labdát a kapu előtt, két védő között betört a tizenhatoson belülre, majd középre játszott az érkező Ekitikéhez, aki négy méterről a kapuba pöckölt (1-1). 

  • Hugo Ekitiké és Florian Wirtz az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve hat gólt hoztak össze együtt, ami a legtöbb bármelyik Premier League-duó közül.

Ezt követően jött, ami egyáltalán nem volt benne a meccs képében: a Liverpool fordítani tudott. Alisson kirúgása után Kerkez kapta meg a labdát, aki egy 40 méteres indítással futatta Ekitikét, a francia támadó betört a büntetőterületen belülre, majd hét méterről a bal alsó sarokba pöckölt (2-1). 

A második félidőt lendületesen kezdte a Liverpool, melyben a rengeteget dolgozó Szoboszlai Dominik megvillantotta képességeit támadásban is. A 49. percben egy gyors kontratámadás végén Alexis MacAllisterhez került a labda, az argentin világbajnok visszakészítette a felfutó Szoboszlainak, aki 18 méterről megcélozta a jobb alsót, Pope azonban vetődve védeni tudott. 

Ezt követően a vendégek lendültek támadásba, több veszélyes támadást is vezetettek, de Alisson bemutatott néhány fontos védést, így előnyben maradt a Liverpool. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) vies with Newcastle United's English midfielder #11 Harvey Barnes (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Newcastle United at Anfield in Liverpool, north west England on January 31, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik rengeteget dolgozott jobb hátvédként
Fotó: Paul Ellis/AFP

A 67. percben aztán óriási lépést tett a győzelem felé a Liverpool. Egy gyors kontratámadás végén Wirtz tálalt a jobb oldalra az egyiptomi Mohamed Szalah elé, aki elkezdett befele cselezni, majd visszakészítette a labdát Wirtznek, a német támadó pedig 14 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (3-1). 

Másfél perccel később Wirtz visszaadhatta volna a kölcsönt Szalah-nak. Egy labdaszerzés után a német játékos indította az egyiptomi támadót, aki egyedül léphetett ki ziccerben, de a gyenge a lövése kapu mellé ment. 

Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz (L) celebrates with Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (2L) after scoring their third goal during the English Premier League football match between Liverpool and Newcastle United at Anfield in Liverpool, north west England on January 31, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Wirtz kezdi bebizonyítani a kétkedőknek, hogy megérte a vételárát
Fotó: Paul Ellis/AFP

Az utolsó húsz percben a Newcastle még ment előre, de a vendégcsapat már teljesen hitehagyottan futballozott, a Liverpool pedig teljesen kontroll alatt tartotta a meccset, és a 94. percben még az előnyét is növelni tudta. Szoboszlai bal oldali szögletét Pope kiejtette, a lecsorgót pedig Ibrahima Konaté kanalazta vissza a kapuba (4-1).

A francia válogatott védő a gólja után zokogni kezdett, ugyanis múlt héten veszítette el édesapját, ami miatt a Liverpool legutóbbi három mérkőzését kihagyta. 

Premier League, 24. forduló:
Liverpool-Newcastle United 4-1 (2-1)

