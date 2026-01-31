Szoboszlai Dominik remek hetet tudhat maga mögött. A magyar válogatott csapatkapitánya az előző fordulóban adott egy gólpasszt, majd lőtt egy káprázatos szabadrúgásgólt a Bournemouth elleni meccsen, hét közben pedig szintén remek meccset játszott gólpasszt adott a Bajnokok Ligájában az azeri Qarabag ellen 6-0-ra megnyert találkozón.
Kerkez Milost a legutóbbi bajnoki meccsen a félidőben lecserélte Arne Slot, a hétközi BL-meccsen pedig nem kapott lehetőséget a magyar válogatott balhátvéd, most azonban visszakerült a csapatba.
Szoboszlai jobbhátvéd volt, Kerkez gólpasszt adott
A két csapat tavaly augusztusban rendkívül fordulatos meccset játszott. A Liverpool 3-2-re tudott nyerni a St. James' Parkban, Szoboszlai pedig a meccs hőse lett, ugyanis a 100. percben az ő zseniális átlépős csele kellett Rio Ngumoha győztes góljához. Az őszi Newcastle elleni volt a második meccs, amelyen Szoboszlai jobbhátvédként kapott szerepet a Liverpool csapatában, most pedig ismét ebbe a pozícióba kényszerült, miután a holland Jeremie Frimpong megsérült a Qarabag elleni BL-meccsen.
A Newcastle óriási lendülettel kezdte a meccset, ez a lendület viszont majdnem egy súlyos sérüléshez vezetett. A 12. percben Anthony Gordon, a Newcastle támadója rohanta le Alisson Beckert, a Liverpool kapusát, akinek óriási ütemkéséssel csúszott rá a támaszkodó lábára. Az angol válogatott támadó csak sárga lapot kapott, szerencsére Alisson sem sérült bele a felelőtlen becsúszásba.
Az első nagy helyzet a vendégek előtt adódott a 26. percben. Ekkor Kieran Trippier gurított le egy szabadrúgást Harvey Barnesnek, aki az angol szélső pedig 18 méterről a bal kapufára tekerte a labdát. Ezt követően a Liverpool átvette a játék irányítását, és a 33. percben a vezetést is megszerezhette volna. Ryan Gravenberch indításával Hugo Ekitiké lépett ki ziccerben, a francia támadó löbbölt labdájába azonban Nick Pope bele tudott kapni, így hatalmasat védett a Newcastle kapusa.
A 36. percben aztán megszerezte a vezetést a Newcastle United. Alexis Mac Allister pöckölte el a labdát Harvey Barnes lábáról, azonban pont Gordon elé pattant, aki a blokkoló Kerkez Milos mellett 12 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (0-1).
A bekapott gól azonban nem fogta meg a Liverpoolt, amely bátran ment előre, a 41. percben pedig egyenlíteni tudott. Florian Wirtz gyűjtott be egy lecsorgó labdát a kapu előtt, két védő között betört a tizenhatoson belülre, majd középre játszott az érkező Ekitikéhez, aki négy méterről a kapuba pöckölt (1-1).
- Hugo Ekitiké és Florian Wirtz az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve hat gólt hoztak össze együtt, ami a legtöbb bármelyik Premier League-duó közül.
Ezt követően jött, ami egyáltalán nem volt benne a meccs képében: a Liverpool fordítani tudott. Alisson kirúgása után Kerkez kapta meg a labdát, aki egy 40 méteres indítással futatta Ekitikét, a francia támadó betört a büntetőterületen belülre, majd hét méterről a bal alsó sarokba pöckölt (2-1).
A második félidőt lendületesen kezdte a Liverpool, melyben a rengeteget dolgozó Szoboszlai Dominik megvillantotta képességeit támadásban is. A 49. percben egy gyors kontratámadás végén Alexis MacAllisterhez került a labda, az argentin világbajnok visszakészítette a felfutó Szoboszlainak, aki 18 méterről megcélozta a jobb alsót, Pope azonban vetődve védeni tudott.
Ezt követően a vendégek lendültek támadásba, több veszélyes támadást is vezetettek, de Alisson bemutatott néhány fontos védést, így előnyben maradt a Liverpool.
A 67. percben aztán óriási lépést tett a győzelem felé a Liverpool. Egy gyors kontratámadás végén Wirtz tálalt a jobb oldalra az egyiptomi Mohamed Szalah elé, aki elkezdett befele cselezni, majd visszakészítette a labdát Wirtznek, a német támadó pedig 14 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (3-1).
Másfél perccel később Wirtz visszaadhatta volna a kölcsönt Szalah-nak. Egy labdaszerzés után a német játékos indította az egyiptomi támadót, aki egyedül léphetett ki ziccerben, de a gyenge a lövése kapu mellé ment.
Az utolsó húsz percben a Newcastle még ment előre, de a vendégcsapat már teljesen hitehagyottan futballozott, a Liverpool pedig teljesen kontroll alatt tartotta a meccset, és a 94. percben még az előnyét is növelni tudta. Szoboszlai bal oldali szögletét Pope kiejtette, a lecsorgót pedig Ibrahima Konaté kanalazta vissza a kapuba (4-1).
A francia válogatott védő a gólja után zokogni kezdett, ugyanis múlt héten veszítette el édesapját, ami miatt a Liverpool legutóbbi három mérkőzését kihagyta.
Premier League, 24. forduló:
Liverpool-Newcastle United 4-1 (2-1)
