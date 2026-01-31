Szoboszlai Dominik remek hetet tudhat maga mögött. A magyar válogatott csapatkapitánya az előző fordulóban adott egy gólpasszt, majd lőtt egy káprázatos szabadrúgásgólt a Bournemouth elleni meccsen, hét közben pedig szintén remek meccset játszott gólpasszt adott a Bajnokok Ligájában az azeri Qarabag ellen 6-0-ra megnyert találkozón.

Szoboszlai remekelt a Liverpool hét közi BL-meccsén is

Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

Kerkez Milost a legutóbbi bajnoki meccsen a félidőben lecserélte Arne Slot, a hétközi BL-meccsen pedig nem kapott lehetőséget a magyar válogatott balhátvéd, most azonban visszakerült a csapatba.

​Szoboszlai jobbhátvéd volt, Kerkez gólpasszt adott

A két csapat tavaly augusztusban rendkívül fordulatos meccset játszott. A Liverpool 3-2-re tudott nyerni a St. James' Parkban, Szoboszlai pedig a meccs hőse lett, ugyanis a 100. percben az ő zseniális átlépős csele kellett Rio Ngumoha győztes góljához. Az őszi Newcastle elleni volt a második meccs, amelyen Szoboszlai jobbhátvédként kapott szerepet a Liverpool csapatában, most pedig ismét ebbe a pozícióba kényszerült, miután a holland Jeremie Frimpong megsérült a Qarabag elleni BL-meccsen.

A Newcastle óriási lendülettel kezdte a meccset, ez a lendület viszont majdnem egy súlyos sérüléshez vezetett. A 12. percben Anthony Gordon, a Newcastle támadója rohanta le Alisson Beckert, a Liverpool kapusát, akinek óriási ütemkéséssel csúszott rá a támaszkodó lábára. Az angol válogatott támadó csak sárga lapot kapott, szerencsére Alisson sem sérült bele a felelőtlen becsúszásba.

Alisson hatalmasat kapott a meccs elején

Fotó: Paul Ellis/AFP

Az első nagy helyzet a vendégek előtt adódott a 26. percben. Ekkor Kieran Trippier gurított le egy szabadrúgást Harvey Barnesnek, aki az angol szélső pedig 18 méterről a bal kapufára tekerte a labdát. Ezt követően a Liverpool átvette a játék irányítását, és a 33. percben a vezetést is megszerezhette volna. Ryan Gravenberch indításával Hugo Ekitiké lépett ki ziccerben, a francia támadó löbbölt labdájába azonban Nick Pope bele tudott kapni, így hatalmasat védett a Newcastle kapusa.

A 36. percben aztán megszerezte a vezetést a Newcastle United. Alexis Mac Allister pöckölte el a labdát Harvey Barnes lábáról, azonban pont Gordon elé pattant, aki a blokkoló Kerkez Milos mellett 12 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (0-1).