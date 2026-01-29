Live
A Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool hazai pályán 6-0-ra legyőzte az azeri Qarabagot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában, ezzel harmadikként zárt a tabellán és egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jutott. Szoboszlai ezúttal is remekül futballozott, a második félidőben kiosztott egy gyönyörű gólpasszt, a találkozó hajrájában pedig kapott egy kis pihenőt is Arne Slot vezetőedzőtől. A mérkőzés után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok remek osztályzatokat adtak a magyar középpályának, akit igazi művésznek és a Liverpool szívének is neveztek.

Szoboszlai Dominik elképesztő formában futballozik az utóbbi időben. A magyar válogatott csapatkapitánya a múlt heti Marseille elleni Bajnokok Ligája-meccsen káprázatos szabadrúgásgólt lőtt, ezzel pedig ő lett a harmadik Liverpool játékos, aki öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólt lőtt vagy adott gólpasszt. Erre korábban csak Steven Gerrard és Mohamed Szalah volt képes a klub történetében.

Szoboszlai Dominik gólpasszal zárta a Qarabag elleni BL-meccset
Fotó: liverpoolfc@instagram
Fotó: liverpoolfc@instagram

Szoboszlai az azeri Qarabag ellen is kezdőként lépett pályára, a Liverpool az első félidőben az ő szöglete után szerzett vezetést, majd a fordulás után a magyar középpályás kiosztott egy gólpasszt Mohamed Szalah-nak, aki közel három hónap után lőtt ismét gólt az angol csapatban. 

Szoboszlai a csapat szíve, a Liverpool Picassója

A magyar válogatott csapatkapitánya a múlt hétvégi Bournemouth elleni bajnokin gyönyörű szabadrúgásgólt lőtt, a találat előtt pedig Mohamed Szalah készítette le neki a labdát. A Liverpool két sztárja most megismételte a figurát annyi csavarral, hogy ezúttal Szoboszlai gurította le a labdát Szalah-nak, aki gyönyörű gólt tekert a jobb felső sarokba. 

A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok ezúttal nem tudtak belekötni semmibe, szinte mindenki kiemelkedő osztályzatokat kapott. 

A This is Anfielden a mérkőzés emberének megválasztott Florian Wirtz, valamint a gólszerző Mohamed Szalah kapott 9-es osztályzatot, rajtuk kívül mindenki 8-as értékelést kapott. Szoboszlairól azt írják, hogy

Remekül irányította a játékot. Élvezettel és művészi könnyedséggel osztogatta a hosszú labdákat, mintha festéket fröcskölne egy friss, hófehér vászonra. A kiemelkedő futballintelligenciáját számtalanszor megmutatta. A testtartásával magára húzta az ellenfeleket, úgy tett, mintha távoli lövésre készülne, majd az utolsó pillanatban meggondolta magát, és tudatosan indított védők mögé egy pontos kiugratással. Igazi élmény nézni ebben a szezonban” 

– olvasható Szoboszlai értékelésében. 

Qarabag's Cape Verdean midfielder #15 Leandro Andrade is put under pressure by Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai during the UEFA Champions League football match between Liverpool and Qarabag at Anfield in Liverpool, north west England on January 28, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Fotó: Paul Ellis/AFP
Fotó: Paul Ellis/AFP

A Liverpool Echónál szintén Wirtz (9) lett a meccs embere, Szoboszlai pedig 8-as osztályzatot kapott. A magyar középpályással kapcsolatban azt írják, hogy bár védekező középpályásként játszott, egyáltalán nem kellett visszafognia támadó ösztöneit. Keményen beleállt a párharcokba, és nem riadt vissza a lövésektől sem. Szöglete gondot okozott a Liverpool vezetőgólja előtt, majd gólpasszt adott a harmadik találathoz, és kulcsszerepe volt az ötödik gólnál is. 

A liverpool.com portál „csak” 7-es osztályzatot adott Szoboszlainak. Azt írják, hogy a szokásához híven az egész pályát bejátszotta. Megemlítik, hogy a 36. percben volt egy lövése, amit a kapus védeni tudott, de arról is szót ejtenek, hogy szerencséje volt, amikor a támadó harmadban eladott labdáját nem büntette meg a Qarabag. Hozzáteszik, hogy Szoboszlai hosszú indításai az egész mérkőzésen komoly veszélyt hordoztak magukban. A végjátékban lecserélték, szemmel láthatóan már a szombati, Newcastle United elleni bajnokira való tekintettel.

A goal.com angol nyelvű kiadásánál szintén 8-as osztályzatot kapott Szoboszlai.

Ezúttal mélyebb szerepkörben vetették be, ennek ellenére támadásban is sokat hozzátett – ami nem volt meglepő az ellenfél minőségét figyelembe véve –, ráadásul rögzített helyzetei is komoly gondot okoztak. Bárhol is játszik manapság, a fáradhatatlan futómunkájával és felbecsülhetetlen labdaszerző képességével ő a csapat dobogó szíve” 

– olvasható Szoboszlai értékelésében. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai runs with the ball during the UEFA Champions League football match between Liverpool and Qarabag at Anfield in Liverpool, north west England on January 28, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Fotó: Paul Ellis/AFP
Fotó: Paul Ellis/AFP

A magyar válogatott csapatkapitánya négy góllal és négy gólpasszal zárta a Bajnokok Ligája alapszakaszát, ráadásul hat egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen lőtt gólt vagy adott gólpasszt. 

A Liverpool ezzel a győzelemmel a harmadik helyen végzett az alapszakaszban, így egyeneságon bejutott a nyolcaddöntőbe. A Liverpool lehetséges ellenfelei a legjobb 16 között a spanyol Atletico Madrid, a belga Club Brugge, a török Galatasaray vagy az olasz Juventus lehet.

