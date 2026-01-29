Szoboszlai Dominik elképesztő formában futballozik az utóbbi időben. A magyar válogatott csapatkapitánya a múlt heti Marseille elleni Bajnokok Ligája-meccsen káprázatos szabadrúgásgólt lőtt, ezzel pedig ő lett a harmadik Liverpool játékos, aki öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólt lőtt vagy adott gólpasszt. Erre korábban csak Steven Gerrard és Mohamed Szalah volt képes a klub történetében.

Szoboszlai Dominik gólpasszal zárta a Qarabag elleni BL-meccset

Fotó: liverpoolfc@instagram

Szoboszlai az azeri Qarabag ellen is kezdőként lépett pályára, a Liverpool az első félidőben az ő szöglete után szerzett vezetést, majd a fordulás után a magyar középpályás kiosztott egy gólpasszt Mohamed Szalah-nak, aki közel három hónap után lőtt ismét gólt az angol csapatban.

Szoboszlai a csapat szíve, a Liverpool Picassója

A magyar válogatott csapatkapitánya a múlt hétvégi Bournemouth elleni bajnokin gyönyörű szabadrúgásgólt lőtt, a találat előtt pedig Mohamed Szalah készítette le neki a labdát. A Liverpool két sztárja most megismételte a figurát annyi csavarral, hogy ezúttal Szoboszlai gurította le a labdát Szalah-nak, aki gyönyörű gólt tekert a jobb felső sarokba.

🗓️ Saturday

Mo Salah rolls back a free-kick to assist Dominik Szoboszlai.



🗓️ Wednesday

Dominik Szoboszlai rolls back a free-kick to assist Mo Salah.



👏👏👏 pic.twitter.com/PNu2tvfkEu — Chailert Nualpudsa (@Chailert_N5) January 28, 2026

A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok ezúttal nem tudtak belekötni semmibe, szinte mindenki kiemelkedő osztályzatokat kapott.

A This is Anfielden a mérkőzés emberének megválasztott Florian Wirtz, valamint a gólszerző Mohamed Szalah kapott 9-es osztályzatot, rajtuk kívül mindenki 8-as értékelést kapott. Szoboszlairól azt írják, hogy

Remekül irányította a játékot. Élvezettel és művészi könnyedséggel osztogatta a hosszú labdákat, mintha festéket fröcskölne egy friss, hófehér vászonra. A kiemelkedő futballintelligenciáját számtalanszor megmutatta. A testtartásával magára húzta az ellenfeleket, úgy tett, mintha távoli lövésre készülne, majd az utolsó pillanatban meggondolta magát, és tudatosan indított védők mögé egy pontos kiugratással. Igazi élmény nézni ebben a szezonban”

– olvasható Szoboszlai értékelésében.

Szoboszlai a támadásból és a védekezésből is kivette a részét

Fotó: Paul Ellis/AFP

A Liverpool Echónál szintén Wirtz (9) lett a meccs embere, Szoboszlai pedig 8-as osztályzatot kapott. A magyar középpályással kapcsolatban azt írják, hogy bár védekező középpályásként játszott, egyáltalán nem kellett visszafognia támadó ösztöneit. Keményen beleállt a párharcokba, és nem riadt vissza a lövésektől sem. Szöglete gondot okozott a Liverpool vezetőgólja előtt, majd gólpasszt adott a harmadik találathoz, és kulcsszerepe volt az ötödik gólnál is.