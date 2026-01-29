Szoboszlai Dominik elképesztő formában futballozik az utóbbi időben. A magyar válogatott csapatkapitánya a múlt heti Marseille elleni Bajnokok Ligája-meccsen káprázatos szabadrúgásgólt lőtt, ezzel pedig ő lett a harmadik Liverpool játékos, aki öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólt lőtt vagy adott gólpasszt. Erre korábban csak Steven Gerrard és Mohamed Szalah volt képes a klub történetében.
Szoboszlai az azeri Qarabag ellen is kezdőként lépett pályára, a Liverpool az első félidőben az ő szöglete után szerzett vezetést, majd a fordulás után a magyar középpályás kiosztott egy gólpasszt Mohamed Szalah-nak, aki közel három hónap után lőtt ismét gólt az angol csapatban.
Szoboszlai a csapat szíve, a Liverpool Picassója
A magyar válogatott csapatkapitánya a múlt hétvégi Bournemouth elleni bajnokin gyönyörű szabadrúgásgólt lőtt, a találat előtt pedig Mohamed Szalah készítette le neki a labdát. A Liverpool két sztárja most megismételte a figurát annyi csavarral, hogy ezúttal Szoboszlai gurította le a labdát Szalah-nak, aki gyönyörű gólt tekert a jobb felső sarokba.
A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok ezúttal nem tudtak belekötni semmibe, szinte mindenki kiemelkedő osztályzatokat kapott.
A This is Anfielden a mérkőzés emberének megválasztott Florian Wirtz, valamint a gólszerző Mohamed Szalah kapott 9-es osztályzatot, rajtuk kívül mindenki 8-as értékelést kapott. Szoboszlairól azt írják, hogy
Remekül irányította a játékot. Élvezettel és művészi könnyedséggel osztogatta a hosszú labdákat, mintha festéket fröcskölne egy friss, hófehér vászonra. A kiemelkedő futballintelligenciáját számtalanszor megmutatta. A testtartásával magára húzta az ellenfeleket, úgy tett, mintha távoli lövésre készülne, majd az utolsó pillanatban meggondolta magát, és tudatosan indított védők mögé egy pontos kiugratással. Igazi élmény nézni ebben a szezonban”
– olvasható Szoboszlai értékelésében.
A Liverpool Echónál szintén Wirtz (9) lett a meccs embere, Szoboszlai pedig 8-as osztályzatot kapott. A magyar középpályással kapcsolatban azt írják, hogy bár védekező középpályásként játszott, egyáltalán nem kellett visszafognia támadó ösztöneit. Keményen beleállt a párharcokba, és nem riadt vissza a lövésektől sem. Szöglete gondot okozott a Liverpool vezetőgólja előtt, majd gólpasszt adott a harmadik találathoz, és kulcsszerepe volt az ötödik gólnál is.
A liverpool.com portál „csak” 7-es osztályzatot adott Szoboszlainak. Azt írják, hogy a szokásához híven az egész pályát bejátszotta. Megemlítik, hogy a 36. percben volt egy lövése, amit a kapus védeni tudott, de arról is szót ejtenek, hogy szerencséje volt, amikor a támadó harmadban eladott labdáját nem büntette meg a Qarabag. Hozzáteszik, hogy Szoboszlai hosszú indításai az egész mérkőzésen komoly veszélyt hordoztak magukban. A végjátékban lecserélték, szemmel láthatóan már a szombati, Newcastle United elleni bajnokira való tekintettel.
A goal.com angol nyelvű kiadásánál szintén 8-as osztályzatot kapott Szoboszlai.
Ezúttal mélyebb szerepkörben vetették be, ennek ellenére támadásban is sokat hozzátett – ami nem volt meglepő az ellenfél minőségét figyelembe véve –, ráadásul rögzített helyzetei is komoly gondot okoztak. Bárhol is játszik manapság, a fáradhatatlan futómunkájával és felbecsülhetetlen labdaszerző képességével ő a csapat dobogó szíve”
– olvasható Szoboszlai értékelésében.
A magyar válogatott csapatkapitánya négy góllal és négy gólpasszal zárta a Bajnokok Ligája alapszakaszát, ráadásul hat egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen lőtt gólt vagy adott gólpasszt.
A Liverpool ezzel a győzelemmel a harmadik helyen végzett az alapszakaszban, így egyeneságon bejutott a nyolcaddöntőbe. A Liverpool lehetséges ellenfelei a legjobb 16 között a spanyol Atletico Madrid, a belga Club Brugge, a török Galatasaray vagy az olasz Juventus lehet.
- kapcsolódó cikkek: