A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool edzője megemlítette, hogy csapata tavaly talán azért nyerte meg a bajnokságot, mert a későbbi győztes Paris Saint-Germain elleni párharcban kiesett a legjobb 16 között. Onnantól kezdve pedig a Liverpool minden héten nyugodtan készülhetett a bajnoki meccsekre, míg a BL-elődöntig menetelő Arsenal folyamatosan hullajtotta a pontokat a kettős terhelés miatt.
Arne Slot keddi kijelentése nagy vihart kavart az angol sajtóban, így a holland szakember a Qarabag elleni hatgólos győzelem után többet foglalkozott korábbi nyilatkozatával, mint magával az azeri csapat elleni meccsel.
Szoboszlai edzője az újságírókkal veszekedett
A Liverpool edzőjének keddi kijelentése azért sem volt helytálló, mert amikor csapata tavaly márciusban kiesett a PSG elleni nyolcaddöntőben, akkor a Pool éppen 15 pont előnnyel vezette a Premier League-t az Arsenal előtt, így igazán szoros bajnoki versenyfutásról nem lehetett beszélni.
Ráadásul a Paris Saint-Germain elleni vereség után a Liverpool a fennmaradó kilenc bajnoki mérkőzéséből csak négyet nyert meg, mellette pedig a Newcastle elleni Ligakupa-döntőt is elveszítette
Talán visszatérhetek valamihez, amit tegnap mondtam. Azt mondtam, hogy talán – hangsúlyozom, hogy a talán szót használom, de nyilván nem mindenki figyel rendesen – segített nekünk, hogy kikaptunk a PSG-től. Nem voltam boldog, hogy kikaptunk a PSG-től, végig akartam menni a csapattal, mert elég erősek voltunk ahhoz, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját. És messze a legjobb csapat voltunk a bajnokságban, szóval teljesen megérdemeltük, hogy megnyerjük a bajnokságot. De csak akkor lehetsz a legjobb csapat a bajnokságban, ha a játékosok rendelkezésre állnak. Ez a szezon megmutatta, hogy ha sok meccset kell játszanunk, előfordulhatnak sérülések. És erre gondoltam tegnap, mert a PSG elleni kiesés után nem voltak sérüléseink”
– fakadt ki a Liverpool edzője, akit eredetileg a Qarabag elleni meccs elején megsérült Jeremie Frimpong állapotáról kérdeztek.
„Néhányan még nevetségesebbnek akartak feltüntetni, mondván, hogy 15 ponttal vezettünk. Igen, lehet, hogy egyszer 15 ponttal vezettünk, de többnyire 8 pont volt az előnyünk. Aztán ha három, négy, öt sérüléssel szembesülsz, az nehezebbé teheti a dolgokat. De mi voltunk a legjobb csapat a bajnokságban, és a Bajnokok Ligáját is megnyerhettük volna. Szerettünk volna továbbjutni múlt szezonban, de ha sérüléseink vannak, akkor nehezebb helyzetben vagyunk, mint az ellenfeleink” – folytatta Arne Slot, aki hangsúlyozta, hogy legközelebb talán egyértelműbben kell kifejeznie, amit gondolt.
Ezt követően arról is kérdezték a holland szakembert, hogy milyen nehézségeket okozott számára, hogy a PSG-vel kapcsolatos megjegyzéseit egy kicsit félreértették.
Nem egy kicsit, hanem nagyon. De semmi probléma, talán nem magyaráztam el megfelelően. Ez lehetséges. Nem követek mindent, de néha hallasz bizonyos dolgokat. Mindig próbálok önmagam lenni, amióta edző vagyok. Általában hosszú válaszokat adok, és próbálom a lehető legjobban elmagyarázni, amit gondolok. Szerintem egész jól megy angolul, de ha hosszú válaszokat adsz, és esetleg kihagysz egy bizonyos szót, az emberek azonnal véleményt alkotnak róla. De nem fogok megváltozni. Nem fogok csak igent vagy nemet mondani”
– folytatta Slot, aki hangsúlyozta, hogy az ő pozíciójában el kell fogadnia azt, hogy beszélnek róla az emberek.
A Liverpool ezzel a győzelemmel a harmadik helyen végzett az alapszakaszban, így egyeneságon bejutott a nyolcaddöntőbe. A Liverpool lehetséges ellenfelei a legjobb 16 között a spanyol Atletico Madrid, a belga Club Brugge, a török Galatasaray vagy az olasz Juventus lehet.
