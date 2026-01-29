A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool edzője megemlítette, hogy csapata tavaly talán azért nyerte meg a bajnokságot, mert a későbbi győztes Paris Saint-Germain elleni párharcban kiesett a legjobb 16 között. Onnantól kezdve pedig a Liverpool minden héten nyugodtan készülhetett a bajnoki meccsekre, míg a BL-elődöntig menetelő Arsenal folyamatosan hullajtotta a pontokat a kettős terhelés miatt.

Szoboszlai Dominik edzője az újságírókkal veszekedett a Liverpool győzelme után

Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

Arne Slot keddi kijelentése nagy vihart kavart az angol sajtóban, így a holland szakember a Qarabag elleni hatgólos győzelem után többet foglalkozott korábbi nyilatkozatával, mint magával az azeri csapat elleni meccsel.

Szoboszlai edzője az újságírókkal veszekedett

A Liverpool edzőjének keddi kijelentése azért sem volt helytálló, mert amikor csapata tavaly márciusban kiesett a PSG elleni nyolcaddöntőben, akkor a Pool éppen 15 pont előnnyel vezette a Premier League-t az Arsenal előtt, így igazán szoros bajnoki versenyfutásról nem lehetett beszélni.

Ráadásul a Paris Saint-Germain elleni vereség után a Liverpool a fennmaradó kilenc bajnoki mérkőzéséből csak négyet nyert meg, mellette pedig a Newcastle elleni Ligakupa-döntőt is elveszítette

Talán visszatérhetek valamihez, amit tegnap mondtam. Azt mondtam, hogy talán – hangsúlyozom, hogy a talán szót használom, de nyilván nem mindenki figyel rendesen – segített nekünk, hogy kikaptunk a PSG-től. Nem voltam boldog, hogy kikaptunk a PSG-től, végig akartam menni a csapattal, mert elég erősek voltunk ahhoz, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját. És messze a legjobb csapat voltunk a bajnokságban, szóval teljesen megérdemeltük, hogy megnyerjük a bajnokságot. De csak akkor lehetsz a legjobb csapat a bajnokságban, ha a játékosok rendelkezésre állnak. Ez a szezon megmutatta, hogy ha sok meccset kell játszanunk, előfordulhatnak sérülések. És erre gondoltam tegnap, mert a PSG elleni kiesés után nem voltak sérüléseink”

– fakadt ki a Liverpool edzője, akit eredetileg a Qarabag elleni meccs elején megsérült Jeremie Frimpong állapotáról kérdeztek.