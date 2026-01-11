Szoboszlai Dominik csapattársa a csütörtök esti Arsenal elleni rangadón szenvedett súlyos térdsérülést. A találkozó hosszabbításában Conor Bradley kifejelt egy előreívelt labdát, az északír jobbhátvéd azonban borzalmasan fogott talajt, és végül hordágyon vitték le a pályáról.

Conor Bradley sérülése miatt Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvéd lehet

Fotó: Marc Atkins/Getty Images Europe

A mérkőzés után Arne Slot, a Liverpool edzője elmondta, hogy Bradley sérülésével kapcsolatban a legrosszabbtól tart, most pedig beigazolódott, hogy a holland edzőnek lett igaza.

Szoboszlai ismét jobbhátvéd lesz?

Vasárnap délután a Liverpool hivatalos honlapján megjelent közleményben tudatták, hogy Bradley a következő napokban térdműtéten esik át, ezt követően pedig megkezdi rehabilitációját a csapat edzőközpontjában.

A Poolbarátok Facebook-oldalán azt írják, hogy Bradley esetében nem elülső keresztszalag-szakadásról van szó, azonban a szalagokban és a csontban így is jelentős károsodás keletkezett.

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legsokoldalúbb játékosa

Fotó: Ralf Ibing/firo Sportphoto/dpa Picture-Alliance via AFP

Bradley sérülése akár Szoboszlai Dominik idényére is hatással lehet. Az ide szezonban a magyar válogatott csapatkapitányának többször is jobbhátvédet kellett játszania, főleg akkor, amikor Bradley vagy a holland Jeremie Frimpong nem állhatott rendelkezésre.

Az északír játékos kiesésével fontos poszton gyengült meg a Liverpool, így könnyen lehet, hogy Szoboszlainak ismét vissza kell majd térnie a védelembe.