Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool a hivatalos honlapján tudatta, hogy Conor Bradley, a csapat jobbhátvédje súlyos térdsérülést szenvedett az Arsenal elleni rangadón. Az északír focista az idei szezonban már nem futballozhat, ez pedig hatással lehet Szoboszlai Dominik játékára is.

Szoboszlai Dominik csapattársa a csütörtök esti Arsenal elleni rangadón szenvedett súlyos térdsérülést. A találkozó hosszabbításában Conor Bradley kifejelt egy előreívelt labdát, az északír jobbhátvéd azonban borzalmasan fogott talajt, és végül hordágyon vitték le a pályáról. 

Conor Bradley nem szimulált az Arsenal-Liverpool rangadó hajrájában, súlyos sérülést szenvedett. Gabriel Martinelli közellenség lett, Mikel Arteta és Arne Slot mégis a védelmébe veszi.
Conor Bradley sérülése miatt Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvéd lehet 
Fotó: Marc Atkins/Getty Images Europe

A mérkőzés után Arne Slot, a Liverpool edzője elmondta, hogy Bradley sérülésével kapcsolatban a legrosszabbtól tart, most pedig beigazolódott, hogy a holland edzőnek lett igaza. 

Szoboszlai ismét jobbhátvéd lesz?

Vasárnap délután a Liverpool hivatalos honlapján megjelent közleményben tudatták, hogy Bradley a következő napokban térdműtéten esik át, ezt követően pedig megkezdi rehabilitációját a csapat edzőközpontjában. 

A Poolbarátok Facebook-oldalán azt írják, hogy Bradley esetében nem elülső keresztszalag-szakadásról van szó, azonban a szalagokban és a csontban így is jelentős károsodás keletkezett. 

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legsokoldalúbb játékosa
Fotó: Ralf Ibing/firo Sportphoto/dpa Picture-Alliance via AFP

Bradley sérülése akár Szoboszlai Dominik idényére is hatással lehet. Az ide szezonban a magyar válogatott csapatkapitányának többször is jobbhátvédet kellett játszania, főleg akkor, amikor Bradley vagy a holland Jeremie Frimpong nem állhatott rendelkezésre. 

Az északír játékos kiesésével fontos poszton gyengült meg a Liverpool, így könnyen lehet, hogy Szoboszlainak ismét vissza kell majd térnie a védelembe. 

