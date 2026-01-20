Szoboszlai döbbenetes kijelentést tett! Távozhat Liverpoolból?

Szoboszlai Dominikért 2023 nyarán 70 millió eurót fizetett a Liverpool a német RB Leipzig csapatának, az angol klub befektetése pedig busásan megtérült.

Szoboszlaiban látják Virgil van Dijk utódját

Fotó: Peter Powell/AFP

A magyar válogatott csapatkapitánya mostanra a Liverpool egyik legfontosabb játékosa lett, ezt pedig jól szemlélteti, hogy a csapatkapitány Virgil van Dijk mellett Szoboszlainak van a második legtöbb játékperce az együttesben a most futó szezonban.

Szoboszlai még ennél is feljebb lépne?

A 25 éves középpályás szerződése 2028 nyaráig érvényes, a Liverpool pedig szeretne vele sokkal jobb feltételekkel hosszabbítani, a klubnál ugyanis Van Dijk utódját látják benne csapatkapitányként

Boldog vagyok itt, de tudjuk, hogyan működik a futball, és ezt mindenkinek figyelembe kell vennie. Mindig lehet előrelépni, ezért még nem született döntés. Én csak megyek tovább hétről hétre, edzésről edzésre, és a legjobbamat adom a csapatért és a szurkolókért. Majd meglátjuk, mi történik a jövőben. Voltak tárgyalások, de döntés még nem született”

– idézi a The Athletic Szoboszlait, aki az idei szezonban 29 meccsen hat gólnál és öt gólpassznál jár a Liverpool csapatában.

Szoboszlai az idei szezon talán legjobb játékosa a Liverpoolban, azonban az utóbbi időben a kritikusok kereszttüzébe került. A Barnsley elleni FA-kupa mérkőzés után Conor Hourihane, a harmadosztályú csapat edzője tiszteletlennek nevezte, miután a saját ötösén próbált meg sarkazgatni, amiből aztán gólt kapott a Liverpool. Ezt követően kihagyott egy büntetőt a Burnley elleni Premier League-meccsen.

„Ez egy nehéz időszak volt számomra.

Hibáztam a Barnsley ellen, de szeretném egyértelművé tenni, hogy nem voltam tiszteletlen. Ugyanezt tettem volna az Arsenal, a Manchester City vagy a Chelsea ellen is. Nem akartam visszaadni Giorginak Mamardashvilinek, folytatni akartam a játékot, csak úgy tettem, mintha akarnám passzolni neki, hogy ez világos legyen. Most kihagytam egy tizenegyest, de megyek tovább. A következőt is én rúgom majd, és biztos vagyok benne, hogy be fogom lőni”

– folytatta Szoboszlai, aki ezt megelőzően 2021 novemberében hagyott ki 11-est még az RB Leipzig játékosaként.

Ez volt a második kihagyott büntetőm. Akkor a kapufa, most a felső léc. A következő majd bemegy. Figyelem a kapusokat, ők is figyelnek engem, szóval lehet, hogy változtatnom kell. El kell felejteni, ez a legjobb módja, de természetesen tanulni is kell belőle. Ha látnának edzés után, nem tudnék ennél többet gyakorolni. Nem is engedik, mert már így is a lehető legtöbbet edzem. Ha lesz még egy esélyem, élni fogok vele”

– tette hozzá Szoboszlai, aki szerdán a Marseille elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen bizonyíthat majd.