Szoboszlai döbbenetes kijelentést tett! Távozhat Liverpoolból?

Szoboszlai Dominikért 2023 nyarán 70 millió eurót fizetett a Liverpool a német RB Leipzig csapatának, az angol klub befektetése pedig busásan megtérült.
A magyar válogatott csapatkapitánya mostanra a Liverpool egyik legfontosabb játékosa lett, ezt pedig jól szemlélteti, hogy a csapatkapitány Virgil van Dijk mellett Szoboszlainak van a második legtöbb játékperce az együttesben a most futó szezonban.
Szoboszlai még ennél is feljebb lépne?
A 25 éves középpályás szerződése 2028 nyaráig érvényes, a Liverpool pedig szeretne vele sokkal jobb feltételekkel hosszabbítani, a klubnál ugyanis Van Dijk utódját látják benne csapatkapitányként
Boldog vagyok itt, de tudjuk, hogyan működik a futball, és ezt mindenkinek figyelembe kell vennie. Mindig lehet előrelépni, ezért még nem született döntés. Én csak megyek tovább hétről hétre, edzésről edzésre, és a legjobbamat adom a csapatért és a szurkolókért. Majd meglátjuk, mi történik a jövőben. Voltak tárgyalások, de döntés még nem született”
– idézi a The Athletic Szoboszlait, aki az idei szezonban 29 meccsen hat gólnál és öt gólpassznál jár a Liverpool csapatában.
Szoboszlai az idei szezon talán legjobb játékosa a Liverpoolban, azonban az utóbbi időben a kritikusok kereszttüzébe került. A Barnsley elleni FA-kupa mérkőzés után Conor Hourihane, a harmadosztályú csapat edzője tiszteletlennek nevezte, miután a saját ötösén próbált meg sarkazgatni, amiből aztán gólt kapott a Liverpool. Ezt követően kihagyott egy büntetőt a Burnley elleni Premier League-meccsen.
„Ez egy nehéz időszak volt számomra.
Hibáztam a Barnsley ellen, de szeretném egyértelművé tenni, hogy nem voltam tiszteletlen. Ugyanezt tettem volna az Arsenal, a Manchester City vagy a Chelsea ellen is. Nem akartam visszaadni Giorginak Mamardashvilinek, folytatni akartam a játékot, csak úgy tettem, mintha akarnám passzolni neki, hogy ez világos legyen. Most kihagytam egy tizenegyest, de megyek tovább. A következőt is én rúgom majd, és biztos vagyok benne, hogy be fogom lőni”
– folytatta Szoboszlai, aki ezt megelőzően 2021 novemberében hagyott ki 11-est még az RB Leipzig játékosaként.
Ez volt a második kihagyott büntetőm. Akkor a kapufa, most a felső léc. A következő majd bemegy. Figyelem a kapusokat, ők is figyelnek engem, szóval lehet, hogy változtatnom kell. El kell felejteni, ez a legjobb módja, de természetesen tanulni is kell belőle. Ha látnának edzés után, nem tudnék ennél többet gyakorolni. Nem is engedik, mert már így is a lehető legtöbbet edzem. Ha lesz még egy esélyem, élni fogok vele”
– tette hozzá Szoboszlai, aki szerdán a Marseille elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen bizonyíthat majd.
A Liverpool csapatához közben visszatért az Afrika-kupáról Mohamed Szalah is, akivel Szoboszlai folyamatosan tartotta a kapcsolatot a kontinenstorna alatt.
Szinte minden nap beszéltünk, de ami elhangzott, az kettőnk között marad. Vissza fog jönni, és akkor megyünk tovább. Itt lesz, a többi pedig már az edző és a klub döntése. Ez nem rólunk szól, hanem róla. Mo az első számú büntetőrúgó, de amíg nem tér vissza, addig én vagyok az első. Ad majd tanácsokat, hogy mire gondoljak, amikor kihagyok egyet – neki is volt már pár ilyen esete –, de ő mindig megy tovább, és elfelejti, ami történt”
– vélekedett a magyar válogatott csapatkapitánya.
