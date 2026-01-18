Az Origón is beszámoltunk arról, hogy Szoboszlai Dominik január elején elképesztően nagy gólt lőtt a Barnsley elleni FA-kupa-meccsen, így minden sorozatot figyelembe véve már hat gólnál és öt gólpassznál jár az idei szezonban. A magyar válogatott csapatkapitányának azonban volt egy óriási hibája is a harmadosztályú rivális ellen, ami miatt komoly kritikákat kapott (rosszul sikerült egy saját kapu előtti mentési kísérlete, amelyből az ellenfél gólt szerzett). Január 17-én, szombaton pedig a Premier League-ben a Burnley ellen hagyott ki egy büntetőt az 1-1-re végződött találkozón. Mindkét dolog szóba került a mérkőzést követő interjúban.

Szoboszlai Dominik 1511 nap után hibázott ismét 11-est

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Szoboszlai Dominik őszintén beszélt

„Ezt mindenkinek meg kell tanulnia, mindannyiunknak, és ez nem történhet meg újra... azt hisszük, hogy megnyertük a meccset, de addig nincs vége a mérkőzésnek, amíg a bíró azt le nem fújja, szóval ezt észben kell tartanunk... Számomra személy szerint igen, ez egy nehéz hét volt. Hibáztam a Barnsley ellen, de világossá kell tennem, hogy nem tiszteletlenség volt részemről az a mozdulat. Ugyanezt tenném az Arsenal, a City és a Chelsea ellen is... Igen, ma kihagytam a tizenegyest, de igen, folytatni fogom, a következőt is én rúgom. Gólt fogok rúgni, ebben elég biztos vagyok... Őszintén szólva, ha minden meccs után látnának, nem tudnék többet edzeni. És nem is szabad többet edzenem, mert annyit edzek, amennyit csak tudok. Szóval igen, folytatni fogom a gyakorlást, és ha lesz még egy lehetőségünk, megragadom.” – mondta a Liverpool magyar válogatott játékosa.