A Premier League 22. fordulójában a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool 1-1-es döntetlent játszott az újonc, kiesés elől menekülő Burnley csapatával az Anfielden. Arne Slot csapata remek játékot mutatott be, gólokkal kellett volna megnyernie, azonban rengeteg helyzetet elpuskázott, Szoboszlai még egy tizenegyest is a felső lécre lőtt. A Liverpool ugyan tízmeccse veretlen, de ezzel 45 év után fordult lő ismét, hogy a húszszoros angol bajnok a három feljutott klub egyikét sem tudta legyőzni hazai pályán.

Szoboszlai büntetőt hibázott, a Liverpool nem tudott győzni

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A magyar válogatott csapatkapitányának ez volt pályafutása során mindössze a második elhibázott tizenegyese, és 1511 nap után rontott ismét büntetőt. A 25 éves középpályást már többször is összehasonlították a Liverpool legendájával, Steven Gerrarddal, hiszen a mezszámuk, a posztjuk, lövőerejük és a vezérszerep alapján is van hasonlóság.

Gerrardot másolta Szoboszlai?

A Magyar Nemzet kiszúrta, hogy Szoboszlait a hibája miatt ismét az angol ikonhoz hasonlították a közösségi médiában, ám ezúttal egészen más kontextusban. A szurkolók egy 2011-es bajnoki felvételét halászták elő, amelyen a Liverpool a Blackburn otthonában lépett pályára, s a vendégek 3-1-es hátrányban büntetőhöz jutottak, a labda mögé Gerrard állt, aki azonban csúnyán kapu fölé bombázott. A Liverpool-szurkolók körében a mai napig fennáll az az összeesküvés-elmélet, hogy Gerrard direkt hagyta ki a tizenegyest, mivel azt akarta, hogy az akkor edzőt, Roy Hodgson kirúgják. A Vörösök elveszették a meccset, Hodgsont pedig nem sokkal később menesztették.

I always knew Szoboszlai was Gerrard’s regen pic.twitter.com/Wjomk0vEiV — Connor (@Connor_LFC8) January 12, 2026

A szombati mérkőzést követően a liverpooli szurkolók elégedetlenségüknek adtak hangot, és a többségük a vezetőedző távozását követelte a klubtól, míg Szoboszlainak azt rótták fel, hogy Slot kirúgását akarja, és már várja, hogy egy új edző, esetleg Xabi Alonso érkezzen a kispadra…

Tegyük hozzá, ennek gyakorlatilag nulla a valóságalapja, amit az is bizonyít, hogy Szoboszlai a hibájával kapcsolatban kijelentette, legközelebb már nem fog rontani.