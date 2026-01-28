Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool játékosai nemcsak a kemény munkára, hanem a humorra is figyelnek az edzéseken. Ezúttal Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister kerültek a figyelem középpontjába, miután egy intenzív edzés során Mac Allister kétszer is majdnem letépte a mezt a magyar labdarúgóról.

A szituációban persze nem volt szó komoly összecsapásról, sokkal inkább baráti versenyről, amely remekül illeszkedik a csapat összetartó szellemét tükröző pillanatokhoz. Szoboszlai, aki természetesen nem vette komolyan a küzdelmet, humorral reagált a helyzetre, és Instagram-sztorijában ezt a szöveget írta: „Ha szükséged van a mezemre, csak szólj!”.

Alexis Mac Allister csak így tudta megállítani Szoboszlait? Forrás: instagram.com/stories/szoboszlaidominik/
Alexis Mac Allister csak így tudta megállítani Szoboszlait?
Forrás: instagram.com/stories/szoboszlaidominik/

A fotókat elnézve egyértelmű, hogy a Liverpool játékosai most minden erejükkel a következő meccsekre való felkészülésen dolgoznak, miután a Bournemouth elleni 3-2-es vereséget követően javítaniuk kell a teljesítményükön. Az edzések tehát kemények, de a nevetés és a jókedv sem marad el.

 

Szoboszlai igazi gólvágó lett

A Liverpool a Bajnokok Ligája alapszakaszát hazai pályán, az azeri Qarabag ellen zárja szerdán. Szoboszlai az idei BL-szezonban már négy gólnál jár, és minden esély megvan arra, hogy szerda este ismét a kezdőcsapatban szerepeljen, és akár gólt is szerezzen.

  • Még több cikk

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!