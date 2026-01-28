A szituációban persze nem volt szó komoly összecsapásról, sokkal inkább baráti versenyről, amely remekül illeszkedik a csapat összetartó szellemét tükröző pillanatokhoz. Szoboszlai, aki természetesen nem vette komolyan a küzdelmet, humorral reagált a helyzetre, és Instagram-sztorijában ezt a szöveget írta: „Ha szükséged van a mezemre, csak szólj!”.

Alexis Mac Allister csak így tudta megállítani Szoboszlait?

Forrás: instagram.com/stories/szoboszlaidominik/

A fotókat elnézve egyértelmű, hogy a Liverpool játékosai most minden erejükkel a következő meccsekre való felkészülésen dolgoznak, miután a Bournemouth elleni 3-2-es vereséget követően javítaniuk kell a teljesítményükön. Az edzések tehát kemények, de a nevetés és a jókedv sem marad el.

Szoboszlai igazi gólvágó lett

A Liverpool a Bajnokok Ligája alapszakaszát hazai pályán, az azeri Qarabag ellen zárja szerdán. Szoboszlai az idei BL-szezonban már négy gólnál jár, és minden esély megvan arra, hogy szerda este ismét a kezdőcsapatban szerepeljen, és akár gólt is szerezzen.