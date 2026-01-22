Live
Rendkívüli

Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre

Tragédia

Őrült száguldás előzhette meg Jákli Mónika tragédiáját – megszólalt egy szakértő

Mint ismert, a Liverpool 3-0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. Az angol bajnoki címvédő Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az első félidő ráadásában: a magyar válogatott csapatkapitánya a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát, sokáig emlékezetes csódagólt szerezve.

A Liverpool 3-0-s sikerének legnagyobb hőse Szoboszlai Dominik volt, aki nemcsak csodagólt szerzett, hanem a mérkőzés legjobbja volt a szurkolók és az UEFA szerint is. Ez nem is annyira meglepő, mivel a magyar sztár fantasztikus statisztikai mutatókat hozott a meccsen.

Szoboszlai Dominikért megőrülnek a szurkolók is
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

Szoboszlai Dominik ismét az internet sztárja lett?

"Elvégeztem a házi feladatot" - mondta góljáról Szoboszlai a TNT Sportsnak a találkozót követően. 

Azt mondták, hogy ha senki nem fekszik be a sorfal mögé, akkor van esélyem lapos lövéssel gólt szerezni így megpróbáltam, és működött. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, nagyon boldog vagyok, hogy nyertünk. Felkészültek voltunk, ami ma három pontot ért."

Az internet a szerda esti Szoboszlai-gól óta 

tele van izgalmas, olykor vicces videókkal, képekkel, hogyan is reagáltak a drukkerek a zseniális találtra. Ezek közül szemezgettünk, érdemes végiglapozni minden oldalt.

Ebből a szögből lehetett a legjobban látni a csodagólt:

