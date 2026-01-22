A Liverpool 3-0-s sikerének legnagyobb hőse Szoboszlai Dominik volt, aki nemcsak csodagólt szerzett, hanem a mérkőzés legjobbja volt a szurkolók és az UEFA szerint is. Ez nem is annyira meglepő, mivel a magyar sztár fantasztikus statisztikai mutatókat hozott a meccsen.

Szoboszlai Dominikért megőrülnek a szurkolók is

Fotó: Thibaud Moritz/AFP

Szoboszlai Dominik ismét az internet sztárja lett?

"Elvégeztem a házi feladatot" - mondta góljáról Szoboszlai a TNT Sportsnak a találkozót követően.

Azt mondták, hogy ha senki nem fekszik be a sorfal mögé, akkor van esélyem lapos lövéssel gólt szerezni így megpróbáltam, és működött. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, nagyon boldog vagyok, hogy nyertünk. Felkészültek voltunk, ami ma három pontot ért."

Az internet a szerda esti Szoboszlai-gól óta

tele van izgalmas, olykor vicces videókkal, képekkel, hogyan is reagáltak a drukkerek a zseniális találtra. Ezek közül szemezgettünk, érdemes végiglapozni minden oldalt.

Ebből a szögből lehetett a legjobban látni a csodagólt: