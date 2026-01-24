Live
A Liverpool hét közben a Bajnokok Ligájában a Marseille ellen aratott magabiztos győzelmet. A meccs hőse Szoboszlai Dominik volt, aki zseniális góllal járult hozzá a sikerhez. A magyar focista azonban hiába nyújt hétről hétre fantasztikus teljesítményt, Angliában még mindig gondot okoz a neve, ezúttal a népszerű riporternő, Kate Scott bakizott egyet.

A Liverpool szerdán Szoboszlai Dominik okos szabadrúgásgóljának is köszönhetően 3-0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. 

Szoboszlai nevének kiejtése még mindig gondot okoz egyeseknek külföldön
Fotó: BENOIT PAVAN / Hans Lucas

A magyar középpályás az idei szezonban meghatározó alakja az angol bajnoki címvédőnek, a Bournemouth elleni szombati bajnoki előtt is erről beszélt a Liverpool edzője, Arne Slot. Szoboszlai természetesen a folyamatos jó teljesítményével rendre magára vonja a szurkolók, a korábbi klublegendák és a szakértők figyelmét is. Azonban hiába játszik már évek óta a világ élvonalában a magyar válogatott csapatkapitánya, még mindig akadnak, akiknek meggyűlik a baja a vezetéknevével

Szoboszlai megint érdekes becenevet kapott

Legutóbb a Marseille elleni mérkőzést követően volt erre példa – szúrta ki a Ripost. A legendás világ- és Európa-bajnok francia támadó, Thierry Henry, a korábbi angol válogatott Micah Richards, valamint a liverpooli klublegenda, Jamie Carragher a CBS Sports műsorában elemezte a látottakat Kate Scott műsorvezető társaságában, azonban a 44 éves angol riporternő – akit Szoboszlai korábban a kedvencének nevezett a műsorból – igencsak furán ejtette ki a magyar játékos nevét. A stúdióban ülő kollégák fülét is zavarta a baki, így rögtön kérdőre vonták a bakiért, ami után láthatóan zavarba is jött a népszerű műsorvezetőnő.

