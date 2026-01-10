Szoboszlai Dominikék Arsenal elleni 0-0-s döntetlen több tanulságot is tartogatott: Arne Slot taktikailag igazolva érezheti magát, ugyanakkor a támadósor hatástalansága továbbra is súlyos problémát jelent – és Conor Bradley sérülése újabb fejtörést okozhat a középpálya szerepköreit illetően.
Hiányzik a támadó kulcsjátékos Szoboszlaiéknál
Az Arsenal elleni mérkőzésen sem Hugo Ekitiké, sem Mohamed Szalah, sem Alexander Isak nem állt rendelkezésre, és bár a csapat így is képes volt megnehezíteni az ágyúsok dolgát, a támadójáték teljesen súlytalan maradt.
A mérkőzésen nem sikerült kaput eltaláló lövést sem felmutatni, ami jól mutatja, mekkora égető szükség van egy valódi befejező csatárra
Federico Chiesa ismét a kispadon töltötte az egész találkozót. Slot láthatóan nem bízik benne, hogy a taktikai rendet és fegyelmet betartva tudná segíteni a csapatot – így az olasz klasszis egyelőre csupán „szupercsere” szerepben marad. Diogo Jota tragikus halála óta a Liverpoolnak egyszerűen nincs meg az a játékosa, akit bátran be lehetne küldeni a padról gólt szerezni. Jota hiánya nemcsak emberileg, hanem futballszakmai szempontból is pótolhatatlan űrt hagyott maga után.
Arne Slot taktikailag igazolva érzi magát
Az Arsenal elleni döntetlen után Slot elégedetten beszélt a sajtónak. Úgy érezhette, hogy a csapata teljesítménye igazolta az általa képviselt, fegyelmezett és szerkezetileg stabil játékstílust. A holland tréner hangsúlyozta, hogy az Arsenal elleni, dicsért produkció pontosan ugyanazokra az alapelvekre épült, mint a korábbi, kevésbé sikeres találkozók.
Slot egyre inkább kifinomult stratéga benyomását kelti, aki a nagycsapatok ellen rendre komoly fegyelmet és kontrollt tud megvalósítani. Az Arsenal, az Inter, a Real Madrid és az Aston Villa elleni mérkőzések mind azt mutatják, hogy a Liverpool edzője nem szakad el a saját elveitől.
A kérdés csupán az, hogy a kisebb csapatok ellen – például a közelgő Burnley, Marseille, Bournemouth vagy Qarabag elleni meccseken – is képes lesz-e ugyanezt a stabilitást eredményességgel párosítani.
Új középpályás dilemmák Bradley sérülése után
Miközben Conor Bradley sérülése újabb fejtörést hozott: hogyan építse fel Slot a középpályát és a jobb oldali védekezést? Három opció van az asztalon:
- Szoboszlai Dominik visszavonása jobbhátvédbe,
- Jeremie Frimpong visszahelyezése a védelembe,
- vagy Joe Gomez beállítása a posztra, miközben a középpálya érintetlen marad.
A legésszerűbb választás talán Gomez lenne, aki kellő fizikummal és fegyelemmel rendelkezik, miközben a támadásokhoz is képes hozzájárulni. Ezzel a megoldással a középpálya – Mac Allisterrel, Gravenberch-csel és Szoboszlaival – egységes maradhatna, és Frimpong is megtarthatná a helyét a szélsőposzton.
Slotnak azonban fontos, hogy elköteleződjön egy megoldás mellett. A folyamatos kísérletezés – egyik héten Frimpong hátul, a következőn Szoboszlai, majd Gomez – csak összezavarja a csapat struktúráját.
Az Arsenal elleni pontszerzés jó alapot adhat a továbblépéshez, de a következő hetekben a Liverpoolnak végre állandóságra, illetve a támadószekcióban komoly áttörésre lesz szüksége, ha még mindig komolyan gondolja a harcot a bajnoki címért.