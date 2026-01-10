Szoboszlai Dominikék Arsenal elleni 0-0-s döntetlen több tanulságot is tartogatott: Arne Slot taktikailag igazolva érezheti magát, ugyanakkor a támadósor hatástalansága továbbra is súlyos problémát jelent – és Conor Bradley sérülése újabb fejtörést okozhat a középpálya szerepköreit illetően.

Szoboszlai Dominik újra jobbhátvéd lesz?

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Hiányzik a támadó kulcsjátékos Szoboszlaiéknál

Az Arsenal elleni mérkőzésen sem Hugo Ekitiké, sem Mohamed Szalah, sem Alexander Isak nem állt rendelkezésre, és bár a csapat így is képes volt megnehezíteni az ágyúsok dolgát, a támadójáték teljesen súlytalan maradt.

A mérkőzésen nem sikerült kaput eltaláló lövést sem felmutatni, ami jól mutatja, mekkora égető szükség van egy valódi befejező csatárra

– derül ki a This is Anfield elemzéséből.

Federico Chiesa ismét a kispadon töltötte az egész találkozót. Slot láthatóan nem bízik benne, hogy a taktikai rendet és fegyelmet betartva tudná segíteni a csapatot – így az olasz klasszis egyelőre csupán „szupercsere” szerepben marad. Diogo Jota tragikus halála óta a Liverpoolnak egyszerűen nincs meg az a játékosa, akit bátran be lehetne küldeni a padról gólt szerezni. Jota hiánya nemcsak emberileg, hanem futballszakmai szempontból is pótolhatatlan űrt hagyott maga után.

Arne Slot taktikailag igazolva érzi magát

Az Arsenal elleni döntetlen után Slot elégedetten beszélt a sajtónak. Úgy érezhette, hogy a csapata teljesítménye igazolta az általa képviselt, fegyelmezett és szerkezetileg stabil játékstílust. A holland tréner hangsúlyozta, hogy az Arsenal elleni, dicsért produkció pontosan ugyanazokra az alapelvekre épült, mint a korábbi, kevésbé sikeres találkozók.

Slot egyre inkább kifinomult stratéga benyomását kelti, aki a nagycsapatok ellen rendre komoly fegyelmet és kontrollt tud megvalósítani. Az Arsenal, az Inter, a Real Madrid és az Aston Villa elleni mérkőzések mind azt mutatják, hogy a Liverpool edzője nem szakad el a saját elveitől.

A kérdés csupán az, hogy a kisebb csapatok ellen – például a közelgő Burnley, Marseille, Bournemouth vagy Qarabag elleni meccseken – is képes lesz-e ugyanezt a stabilitást eredményességgel párosítani.