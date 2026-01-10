Live
Mint ismert, a címvédő Liverpool egy ponttal távozott az Arsenal otthonából, amely továbbra sem bizonyította be maradéktalanul, hogy visszatért a helyes útra. Szoboszlai Dominikék ugyan nem tudták feltörni a az éllovas védelmet, de megmutatták, hogy fegyelmezett, szervezett játékkal legalább bárkit képesek semlegesíteni a Premier League-ben. Arne Slot közben újra nehéz helyzetbe került, Conor Bradley sérülése után ugyanis újra kell gondolnia a taktikát.

Szoboszlai Dominikék Arsenal elleni 0-0-s döntetlen több tanulságot is tartogatott: Arne Slot taktikailag igazolva érezheti magát, ugyanakkor a támadósor hatástalansága továbbra is súlyos problémát jelent – és Conor Bradley sérülése újabb fejtörést okozhat a középpálya szerepköreit illetően.  

Szoboszlai Dominik újra jobbhátvéd lesz?
Szoboszlai Dominik újra jobbhátvéd lesz? 
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Hiányzik a támadó kulcsjátékos Szoboszlaiéknál

Az Arsenal elleni mérkőzésen sem Hugo Ekitiké, sem Mohamed Szalah, sem Alexander Isak nem állt rendelkezésre, és bár a csapat így is képes volt megnehezíteni az ágyúsok dolgát, a támadójáték teljesen súlytalan maradt. 

A mérkőzésen nem sikerült kaput eltaláló lövést sem felmutatni, ami jól mutatja, mekkora égető szükség van egy valódi befejező csatárra

– derül ki a This is Anfield elemzéséből.

Federico Chiesa ismét a kispadon töltötte az egész találkozót. Slot láthatóan nem bízik benne, hogy a taktikai rendet és fegyelmet betartva tudná segíteni a csapatot – így az olasz klasszis egyelőre csupán „szupercsere” szerepben marad. Diogo Jota tragikus halála óta a Liverpoolnak egyszerűen nincs meg az a játékosa, akit bátran be lehetne küldeni a padról gólt szerezni. Jota hiánya nemcsak emberileg, hanem futballszakmai szempontból is pótolhatatlan űrt hagyott maga után.  

Arne Slot taktikailag igazolva érzi magát

Az Arsenal elleni döntetlen után Slot elégedetten beszélt a sajtónak. Úgy érezhette, hogy a csapata teljesítménye igazolta az általa képviselt, fegyelmezett és szerkezetileg stabil játékstílust. A holland tréner hangsúlyozta, hogy az Arsenal elleni, dicsért produkció pontosan ugyanazokra az alapelvekre épült, mint a korábbi, kevésbé sikeres találkozók.  

Slot egyre inkább kifinomult stratéga benyomását kelti, aki a nagycsapatok ellen rendre komoly fegyelmet és kontrollt tud megvalósítani. Az Arsenal, az Inter, a Real Madrid és az Aston Villa elleni mérkőzések mind azt mutatják, hogy a Liverpool edzője nem szakad el a saját elveitől. 

A kérdés csupán az, hogy a kisebb csapatok ellen – például a közelgő Burnley, Marseille, Bournemouth vagy Qarabag elleni meccseken – is képes lesz-e ugyanezt a stabilitást eredményességgel párosítani.  

Új középpályás dilemmák Bradley sérülése után

Miközben Conor Bradley sérülése újabb fejtörést hozott: hogyan építse fel Slot a középpályát és a jobb oldali védekezést? Három opció van az asztalon:  

  • Szoboszlai Dominik visszavonása jobbhátvédbe,  
  • Jeremie Frimpong visszahelyezése a védelembe,  
  • vagy Joe Gomez beállítása a posztra, miközben a középpálya érintetlen marad.  

A legésszerűbb választás talán Gomez lenne, aki kellő fizikummal és fegyelemmel rendelkezik, miközben a támadásokhoz is képes hozzájárulni. Ezzel a megoldással a középpálya – Mac Allisterrel, Gravenberch-csel és Szoboszlaival – egységes maradhatna, és Frimpong is megtarthatná a helyét a szélsőposzton.  

Slotnak azonban fontos, hogy elköteleződjön egy megoldás mellett. A folyamatos kísérletezés – egyik héten Frimpong hátul, a következőn Szoboszlai, majd Gomez – csak összezavarja a csapat struktúráját. 

Az Arsenal elleni pontszerzés jó alapot adhat a továbblépéshez, de a következő hetekben a Liverpoolnak végre állandóságra, illetve a támadószekcióban komoly áttörésre lesz szüksége, ha még mindig komolyan gondolja a harcot a bajnoki címért. 

