Szerdán este a Liverpool háromgólos győzelmet aratott a marseille-i Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a találkozónak pedig ismét magyar hőse volt. Szoboszlai Dominik egy egészen káprázatos szabadrúgásgóllal juttatta vezetéshez a Liverpoolt, ezzel pedig ő lett a harmadik Liverpool-játékos, aki öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólt lőtt vagy adott gólpasszt. A mérkőzés után a meccs legjobbjának megválasztott Szoboszlai a TNT Sports kamerája előtt értékelte a meccset, beszélt a szenzációs góljáról és Mohamed Szalah visszatéréséről is.

A Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool háromgólos győzelmet aratott a marseille-i Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a magyar válogatott csapatkapitányát pedig megválasztották a meccs emberének.

Szoboszlai Dominik szenzációs meccset játszott Marseille-ben
Fotó: Miguel Medina/AFP

Szoboszlai az első félidő hosszabbításában káprázatos szabadrúgásgólt lőtt, ezzel Steven Gerrard és Mohamed Szalah után ő lett a harmadik Liverpool-játékos, aki öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólt lőtt vagy adott gólpasszt.

Szoboszlai elvégezte a házi feladatot 

A találkozó után a magyar válogatott csapatkapitánya a TNT Sports kamerája előtt nyilatkozott a teljesítményéről és elmondta, hogy született meg az ötlet a káprázatos gólja előtt. 

„Nagyon boldog vagyok, mert tényleg nehéz volt. Ezt már előre tudtuk, főleg ezzel a csapattal, ezzel az edzővel. Tudjuk, mire képesek, mire képes ő. Láttuk a Premier League-ben is, amikor a Brightonnal játszottunk. De felkészültünk, és elhoztuk a három pontot” – kezdte Szoboszlai Dominik, aki az ellenfél edzőjét, az olasz Roberto De Zerbit méltatta, aki korábban a Brighton edzője volt a Premier League-ben. 

Ezt követően Szoboszlait a góljáról kérdezték, és arról is, hogy elvégezte-e a házi feladatot a Marseille sorfalával kapcsolatban.

Igen, megcsináltam a házi feladatot. Azt mondták, ha senki nem fekszik le a sorfalnál, talán megpróbálhatom a labdát a sorfal alatt átlőni. Senki nem feküdt le, szóval megpróbáltam. És igen, sikerült” 

– folytatta a magyar középpályás, akit arról is kérdeztek, hogy miről beszélgettek a szabadrúgás előtt Mohamed Szalah-val.

Mindig megbeszéljük, mert ez attól is függ, ki hogyan érzi magát a meccsen. Lehet, hogy egyes pozíciókban valaki jobb, máshol meg más. Megkérdezte tőlem, hogy akarom-e rúgni, én igent mondtam, mert ellenőriztem, ha senki nem feküdt le a sorfal mögé, így tudtam, hogy a sorfal alatt fogom lőni. Azt mondta, oké, akkor rúgd. És igen, betaláltam” 

– árulta el Szoboszlai, aki rendkívül boldog, hogy Mohamed Szalah is visszatért az együttesbe. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) and Liverpool's Egyptian forward #11 Mohamed Salah embrace at the end of the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Szalah és Szoboszlai remek kapcsolatot ápolnak egymással
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

„Nagyon örülök, hogy visszatért. A pályán is segíti a csapatot, de a pályán kívül is. Nagyon közel állok hozzá. 

Egyszerűen szeretek vele játszani, mert már sokszor bizonyította, hogy képes megváltoztatni a meccseket. Még ha ma nem is szerzett gólt vagy adott gólpasszt, keményen dolgozott és valószínűleg a következő meccsen ismét betalál, mint mindig” 

– vélekedett Szalah játékáról a 25 éves középpályás, akit végezetül a Liverpool 13 meccse tartó veretlenségi sorozatáról kérdeztek, melybe hat döntetlen is becsúszott. 

„A pozitív dolgokra koncentrálunk, és örülünk, hogy veretlenek vagyunk. Vannak meccsek, amiket egyszerűen meg kell nyerni, ha a Liverpoolban játszol, főleg hazai pályán az Anfielden. Szerintem a szurkolók megérdemlik, hogy szép focit lássanak, de mindenképp a győzelem a fontos. Talán nem tudtuk annyiszor megvalósítani, ahányszor szerettük volna, de dolgozunk rajta. Nagyon koncentrálunk rá, sokat beszélgetünk egymás között. És igen, remélhetőleg ez a meccs segít tovább haladni” – tette hozzá Szoboszlai.

A Liverpool legközelebb szombat este fél héttől lép pályára. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth vendége lesz a Premier League-ben. 

