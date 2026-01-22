A Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool háromgólos győzelmet aratott a marseille-i Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a magyar válogatott csapatkapitányát pedig megválasztották a meccs emberének.
Szoboszlai az első félidő hosszabbításában káprázatos szabadrúgásgólt lőtt, ezzel Steven Gerrard és Mohamed Szalah után ő lett a harmadik Liverpool-játékos, aki öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólt lőtt vagy adott gólpasszt.
Szoboszlai elvégezte a házi feladatot
A találkozó után a magyar válogatott csapatkapitánya a TNT Sports kamerája előtt nyilatkozott a teljesítményéről és elmondta, hogy született meg az ötlet a káprázatos gólja előtt.
„Nagyon boldog vagyok, mert tényleg nehéz volt. Ezt már előre tudtuk, főleg ezzel a csapattal, ezzel az edzővel. Tudjuk, mire képesek, mire képes ő. Láttuk a Premier League-ben is, amikor a Brightonnal játszottunk. De felkészültünk, és elhoztuk a három pontot” – kezdte Szoboszlai Dominik, aki az ellenfél edzőjét, az olasz Roberto De Zerbit méltatta, aki korábban a Brighton edzője volt a Premier League-ben.
Ezt követően Szoboszlait a góljáról kérdezték, és arról is, hogy elvégezte-e a házi feladatot a Marseille sorfalával kapcsolatban.
Igen, megcsináltam a házi feladatot. Azt mondták, ha senki nem fekszik le a sorfalnál, talán megpróbálhatom a labdát a sorfal alatt átlőni. Senki nem feküdt le, szóval megpróbáltam. És igen, sikerült”
– folytatta a magyar középpályás, akit arról is kérdeztek, hogy miről beszélgettek a szabadrúgás előtt Mohamed Szalah-val.
Mindig megbeszéljük, mert ez attól is függ, ki hogyan érzi magát a meccsen. Lehet, hogy egyes pozíciókban valaki jobb, máshol meg más. Megkérdezte tőlem, hogy akarom-e rúgni, én igent mondtam, mert ellenőriztem, ha senki nem feküdt le a sorfal mögé, így tudtam, hogy a sorfal alatt fogom lőni. Azt mondta, oké, akkor rúgd. És igen, betaláltam”
– árulta el Szoboszlai, aki rendkívül boldog, hogy Mohamed Szalah is visszatért az együttesbe.
„Nagyon örülök, hogy visszatért. A pályán is segíti a csapatot, de a pályán kívül is. Nagyon közel állok hozzá.
Egyszerűen szeretek vele játszani, mert már sokszor bizonyította, hogy képes megváltoztatni a meccseket. Még ha ma nem is szerzett gólt vagy adott gólpasszt, keményen dolgozott és valószínűleg a következő meccsen ismét betalál, mint mindig”
– vélekedett Szalah játékáról a 25 éves középpályás, akit végezetül a Liverpool 13 meccse tartó veretlenségi sorozatáról kérdeztek, melybe hat döntetlen is becsúszott.
„A pozitív dolgokra koncentrálunk, és örülünk, hogy veretlenek vagyunk. Vannak meccsek, amiket egyszerűen meg kell nyerni, ha a Liverpoolban játszol, főleg hazai pályán az Anfielden. Szerintem a szurkolók megérdemlik, hogy szép focit lássanak, de mindenképp a győzelem a fontos. Talán nem tudtuk annyiszor megvalósítani, ahányszor szerettük volna, de dolgozunk rajta. Nagyon koncentrálunk rá, sokat beszélgetünk egymás között. És igen, remélhetőleg ez a meccs segít tovább haladni” – tette hozzá Szoboszlai.
A Liverpool legközelebb szombat este fél héttől lép pályára. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth vendége lesz a Premier League-ben.
