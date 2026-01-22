A Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool háromgólos győzelmet aratott a marseille-i Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a magyar válogatott csapatkapitányát pedig megválasztották a meccs emberének.

Szoboszlai Dominik szenzációs meccset játszott Marseille-ben

Fotó: Miguel Medina/AFP

Szoboszlai az első félidő hosszabbításában káprázatos szabadrúgásgólt lőtt, ezzel Steven Gerrard és Mohamed Szalah után ő lett a harmadik Liverpool-játékos, aki öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólt lőtt vagy adott gólpasszt.

Szoboszlai elvégezte a házi feladatot

A találkozó után a magyar válogatott csapatkapitánya a TNT Sports kamerája előtt nyilatkozott a teljesítményéről és elmondta, hogy született meg az ötlet a káprázatos gólja előtt.

„Nagyon boldog vagyok, mert tényleg nehéz volt. Ezt már előre tudtuk, főleg ezzel a csapattal, ezzel az edzővel. Tudjuk, mire képesek, mire képes ő. Láttuk a Premier League-ben is, amikor a Brightonnal játszottunk. De felkészültünk, és elhoztuk a három pontot” – kezdte Szoboszlai Dominik, aki az ellenfél edzőjét, az olasz Roberto De Zerbit méltatta, aki korábban a Brighton edzője volt a Premier League-ben.

Ezt követően Szoboszlait a góljáról kérdezték, és arról is, hogy elvégezte-e a házi feladatot a Marseille sorfalával kapcsolatban.

Igen, megcsináltam a házi feladatot. Azt mondták, ha senki nem fekszik le a sorfalnál, talán megpróbálhatom a labdát a sorfal alatt átlőni. Senki nem feküdt le, szóval megpróbáltam. És igen, sikerült”

– folytatta a magyar középpályás, akit arról is kérdeztek, hogy miről beszélgettek a szabadrúgás előtt Mohamed Szalah-val.

Mindig megbeszéljük, mert ez attól is függ, ki hogyan érzi magát a meccsen. Lehet, hogy egyes pozíciókban valaki jobb, máshol meg más. Megkérdezte tőlem, hogy akarom-e rúgni, én igent mondtam, mert ellenőriztem, ha senki nem feküdt le a sorfal mögé, így tudtam, hogy a sorfal alatt fogom lőni. Azt mondta, oké, akkor rúgd. És igen, betaláltam”

– árulta el Szoboszlai, aki rendkívül boldog, hogy Mohamed Szalah is visszatért az együttesbe.

Szalah és Szoboszlai remek kapcsolatot ápolnak egymással

Fotó: Thibaud Moritz/AFP

„Nagyon örülök, hogy visszatért. A pályán is segíti a csapatot, de a pályán kívül is. Nagyon közel állok hozzá.

Egyszerűen szeretek vele játszani, mert már sokszor bizonyította, hogy képes megváltoztatni a meccseket. Még ha ma nem is szerzett gólt vagy adott gólpasszt, keményen dolgozott és valószínűleg a következő meccsen ismét betalál, mint mindig”

– vélekedett Szalah játékáról a 25 éves középpályás, akit végezetül a Liverpool 13 meccse tartó veretlenségi sorozatáról kérdeztek, melybe hat döntetlen is becsúszott.