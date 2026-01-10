Szoboszlai Domikék meccsei hamarosan a Netflixre kerülhetnek, ha lehet hinni a sajtóhíreknek.

Az online streaming szolgáltatóhoz, a Netflixhez kerülhetnek Szoboszlai Dominikék meccsei

Fotó: AFP/Origo

Szoboszlai Dominikék meccsei a Netflixen?

A háttérben a Warner Bros. Discovery (WBD) sorsa körül zajló, több mint 100 milliárd dolláros harc áll. A Netflix tavaly decemberben 82,7 milliárd dollárért ajánlatot tett a WBD stúdió- és streamingüzletágára,

beleértve a TNT Sports brit érdekeltségeit is – ezek birtokolják jelenleg a Premier League közvetítési jogait 2029-ig, valamint a Bajnokok Ligájáét 2027-ig.

Az utolsó pillanatban azonban a Paramount Skydance ennél is nagyobb, 108,4 milliárdos ajánlattal próbálta megszerezni a vállalat teljes portfólióját, beleértve a CNN-t, a Discoveryt és az Eurosportot is.

A sportjogok mint mellékszál — vagy jövőformáló eszköz?

Bár a küzdelem elsősorban Hollywood jövőjéről és a globális médiapiacról szól, a sportjogok mégis meghatározó szerepet kaphatnak a streamingpiac átalakulásában. Ha a Netflix kerülne ki győztesen, első alkalommal válhatna tényleges futballközvetítővé:

elérve több millió előfizetőt, a hírek szerint elősorban az Egyesült Királyságban, de eddig minden sport globális volt a Netflixen, így ez is azzá válhat.

A Premier League már közel egy évtizede próbálja bevonni a Netflixet, külön streamingbarát csomagokat kínálva, de eddig kevés sikerrel. A liga 2019 és 2025 között az Amazon Prime-nak adott el két fordulónyi közvetítési jogot, ám a jelenlegi ciklusban ismét a Sky Sports lett a főszereplő. Az UEFA sem járt jobban: a Netflix ugyan tett egy szerény ajánlatot a Bajnokok Ligája jogaiért, de az nem jutott túl az első fordulón.

Netflix stratégiaváltás: a sport mint új növekedési motor

Az elmúlt évben azonban a Netflix fokozatosan nyitni kezdett a sport felé. A vállalat megszerezte az Egyesült Államok közvetítési jogait a 2027-es és 2031-es női labdarúgó-világbajnokságokra – ez volt az első alkalom, hogy teljes tornát vásárolt meg.

Emellett olyan egyedi eseményekkel is kísérletezett, mint a Szaúd-Arábiában megrendezett Six Kings Slam tenisztorna vagy Jake Paul profi bokszmérkőzése.

Ez a fokozódó sportérdeklődés akár a Premier League javára is válhat. Ha a Netflix valóban átvenné a WBD brit sportportfólióját, kénytelen lenne helyi (nem globális) alapon tárgyalni a jogokról, ami új korszakot nyithat az angol bajnokság közvetítési rendszerében.