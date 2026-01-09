A caughtoffside.com azt írja, hogy a Real Madrid és a Bayern München is konkrét érdeklődést mutatott Szoboszlai Dominik megszerzése iránt, azonban a két sztárklubnak egyelőre le kell mondani a magyar válogatott csapatkapitányáról, mert meghosszabbítja szerződését a Liverpool együttesénél.

Szoboszlai Dominiknak szenzációs szezonja van

Fotó: Arne Dedert/ dpa Picture-Alliance via AFP

Szoboszlai Dominik már hosszabbított?

A portál kiemeli, hogy mivel Szoboszlai szerződése 2028 nyaráig érvényes, így a meghosszabbítására nem volt égető szükség, azonban a 25 éves középpályás olyan kirobbanó formában futballozik az idei szezonban, hogy a klub szerette volna elejét venni, hogy más sztárcsapatok elcsábítsák a játékost.

Arról nem ír a portál, hogy Szoboszlai valóban a Real Madrid vagy a Bayern München elsődleges célpontja lett volna, de valamilyen szintű érdeklődés mindenképp volt a középpályás iránt, akit a Liverpool mindig is szeretett volna megtartani.

Azt viszont kiemelik, hogy Szoboszlait már fiatal kora óta nagyra értékelik a Salzburgban és az RB Leipzigben nyújtott teljesítménye miatt, ez pedig csak erősödött azóta, hogy a Liverpoolhoz igazolt.

Szoboszlait sokan a Liverpool jövendőbeli csapatkapitányának látják

Fotó: Paul Ellis/AFP

A caughtoffside.com végezetül hangsúlyozza, hogy Szoboszlai jövője biztosítva van, most pedig a Liverpoolnál további kulcsjátékosok szereződésének meghosszabbításán kezdhetnek el dolgozni.

Szoboszlai Dominik az előző szezonban történelmet írt, ugyanis ő lett a Premier League történetének első magyar bajnoka. Az idei szezonban a magyar középpályás 27 meccsen öt gólnál és öt gólpassznál jár. A játékperceket tekintve a csapatkapitány Virgil van Dijk után ő a Liverpool második legtöbbet játszatott futballistája.