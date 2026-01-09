Live
A 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid, valamint a német rekordbajnok Bayern München is élénken érdeklődik Szoboszlai Dominik iránt. Azonban könnyen lehet, hogy a két sztárcsapat már lemaradt a magyar válogatott csapatkapitányának megszerzéséről, ugyanis az a hír járja, hogy Szoboszlait hosszú távra magához láncolta a Liverpool.

A caughtoffside.com azt írja, hogy a Real Madrid és a Bayern München is konkrét érdeklődést mutatott Szoboszlai Dominik megszerzése iránt, azonban a két sztárklubnak egyelőre le kell mondani a magyar válogatott csapatkapitányáról, mert meghosszabbítja szerződését a Liverpool együttesénél.

Szoboszlai Dominiknak szenzációs szezonja van
Fotó: Arne Dedert/ dpa Picture-Alliance via AFP

Szoboszlai Dominik már hosszabbított?

A portál kiemeli, hogy mivel Szoboszlai szerződése 2028 nyaráig érvényes, így a meghosszabbítására nem volt égető szükség, azonban a 25 éves középpályás olyan kirobbanó formában futballozik az idei szezonban, hogy a klub szerette volna elejét venni, hogy más sztárcsapatok elcsábítsák a játékost.

Arról nem ír a portál, hogy Szoboszlai valóban a Real Madrid vagy a Bayern München elsődleges célpontja lett volna, de valamilyen szintű érdeklődés mindenképp volt a középpályás iránt, akit a Liverpool mindig is szeretett volna megtartani.

Azt viszont kiemelik, hogy Szoboszlait már fiatal kora óta nagyra értékelik a Salzburgban és az RB Leipzigben nyújtott teljesítménye miatt, ez pedig csak erősödött azóta, hogy a Liverpoolhoz igazolt.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) reacts during the English Premier League football match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, north west England on December 13, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlait sokan a Liverpool jövendőbeli csapatkapitányának látják
Fotó: Paul Ellis/AFP

A caughtoffside.com végezetül hangsúlyozza, hogy Szoboszlai jövője biztosítva van, most pedig a Liverpoolnál további kulcsjátékosok szereződésének meghosszabbításán kezdhetnek el dolgozni. 

Szoboszlai Dominik az előző szezonban történelmet írt, ugyanis ő lett a Premier League történetének első magyar bajnoka. Az idei szezonban a magyar középpályás 27 meccsen öt gólnál és öt gólpassznál jár. A játékperceket tekintve a csapatkapitány Virgil van Dijk után ő a Liverpool második legtöbbet játszatott futballistája. 

