A Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool 3-0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. A Liverpool első gólját Szoboszlai szerezte egy káprázatos szabadrúgásból, ezzel pedig beállította Mohamed Szalah, valamint Steven Gerrard Bajnokok Ligája rekordját.

Szoboszlai Dominik a Marseille elleni mérkőzés első félidejének hosszabbításában káprázatos szabadrúgásgólt lőtt. A magyar válogatott csapatkapitánya egészen pimasz módon, a felugró sorfal alatt gurított a kapu bal alsó sarkába.

Szoboszlai Dominik szenzációs meccset játszott Marseille-ben
Szoboszlai  öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólt lőtt vagy gólpasszt adott
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

Szoboszlai a Marseille-ben lőtt gólja elképesztő mérföldkövet jelent, ugyanis ez volt az Arne Slot-éra alatt 100. liverpooli gólja.

Szoboszlai beérte barátját és a példaképét

Szoboszlai szabadrúgásgólja azért is különleges, mert Trent Alexander-Arnold óta ő az első Liverpool-játékos, aki egy szezonon belül több szabadrúgásgólt is lőtt. Az angol válogatott játékos a 2022/23-as szezonban két gólt lőtt szabadrúgásból, Szoboszlai szintén kétszer talált be. Legutóbb az Arsenal ellen volt eredményes állított labdából még tavaly augusztusban.

  • Ezzel azonban még nincs vége. A szerdai góljával Szoboszlai lett a harmadik Liverpool-játékos, aki öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólt lőtt vagy adott gólpasszt.
Szoboszlai Dominik szezonbeli negyedik gólját lőtte a BL-ben

A magyar középpályás sorozata októberben kezdődött, amikor a Frankfurt ellen 5-1-re megnyert meccsen gólt szerzett és gólpasszt adott. Ezután a Real Madrid elleni meccsen előkészítette a győztes gólt, majd betalált a PSV Eindhoven és az Internazionale elleni meccsen is.

Az Opta adatai szerint ilyen sorozata korábban Szoboszlai egyik példaképének, Steven Gerrardnak volt, aki két alkalommal (mindkettő 2008-ban) lőtt gólt vagy adott gólpasszt öt egymást követő Bajnokok Ligája-meccsen, míg Mohamed Szalah hat egymást követő alkalommal tett így 2022 szeptemberétől 2023 februárjáig. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) attend a team training session at their training ground in Kirkby, Liverpool, north-west England on December 8, 2025, on the eve of their UEFA Champions League, league phase football match against Inter Milan in Milan. Mohamed Salah plunged his future at Liverpool into serious doubt after claiming he had been made the fall guy for the Premier League champions' disastrous form this season. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Szoboszlai és Szalah rendkívül közel állnak egymáshoz
Fotó: Paul Ellis/AFP

Ez már csak azért is érdekes, mert Szoboszlai Dominik rendkívül közel áll Mohamed Szalah-hoz, míg Steven Gerrardot, a Liverpool korábbi kapitányát nagyon nagyra tartja, a karján pedig is egy idézet tetoválás formájában, amit a Liverpool klublegendájához kötnek. 

A tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül mit sem ér" 

olvasható Szoboszlai Dominik karján az idézet, amelyet sokan Steven Gerrard nevéhez kötnek.

Liverpool's captain Steven Gerrard holds the throphy next to UEFA President Lennart Johansson (C) and Liverpool's Norwegian defender John Arne Riise (R) at the end of the UEFA Champions league football final AC Milan vs Liverpool, 25 May 2005 at the Ataturk Stadium in Istanbul. Liverpool won 3-2 on penalties. AFP PHOTO FRANCOIS MARIT (Photo by FRANCOIS MARIT / AFP)
Szoboszlaiban sokan látják a legendás Steven Gerrard utódját
Fotó: Francois Marit/AFP

Azt pontosan nem lehet tudni, hogy ezt valóban Gerrard mondta-e, mert ez az eléggé általános megállapítás bárki szájából elhangozhatott, a magyar idézetgyűjtő oldalak viszont Gerrard nevéhez kötik a motivációs üzenetet.

