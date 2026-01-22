Szoboszlai Dominik a Marseille elleni mérkőzés első félidejének hosszabbításában káprázatos szabadrúgásgólt lőtt. A magyar válogatott csapatkapitánya egészen pimasz módon, a felugró sorfal alatt gurított a kapu bal alsó sarkába.
Szoboszlai a Marseille-ben lőtt gólja elképesztő mérföldkövet jelent, ugyanis ez volt az Arne Slot-éra alatt 100. liverpooli gólja.
Szoboszlai beérte barátját és a példaképét
Szoboszlai szabadrúgásgólja azért is különleges, mert Trent Alexander-Arnold óta ő az első Liverpool-játékos, aki egy szezonon belül több szabadrúgásgólt is lőtt. Az angol válogatott játékos a 2022/23-as szezonban két gólt lőtt szabadrúgásból, Szoboszlai szintén kétszer talált be. Legutóbb az Arsenal ellen volt eredményes állított labdából még tavaly augusztusban.
- Ezzel azonban még nincs vége. A szerdai góljával Szoboszlai lett a harmadik Liverpool-játékos, aki öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólt lőtt vagy adott gólpasszt.
A magyar középpályás sorozata októberben kezdődött, amikor a Frankfurt ellen 5-1-re megnyert meccsen gólt szerzett és gólpasszt adott. Ezután a Real Madrid elleni meccsen előkészítette a győztes gólt, majd betalált a PSV Eindhoven és az Internazionale elleni meccsen is.
Az Opta adatai szerint ilyen sorozata korábban Szoboszlai egyik példaképének, Steven Gerrardnak volt, aki két alkalommal (mindkettő 2008-ban) lőtt gólt vagy adott gólpasszt öt egymást követő Bajnokok Ligája-meccsen, míg Mohamed Szalah hat egymást követő alkalommal tett így 2022 szeptemberétől 2023 februárjáig.
Ez már csak azért is érdekes, mert Szoboszlai Dominik rendkívül közel áll Mohamed Szalah-hoz, míg Steven Gerrardot, a Liverpool korábbi kapitányát nagyon nagyra tartja, a karján pedig is egy idézet tetoválás formájában, amit a Liverpool klublegendájához kötnek.
A tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül mit sem ér"
– olvasható Szoboszlai Dominik karján az idézet, amelyet sokan Steven Gerrard nevéhez kötnek.
Azt pontosan nem lehet tudni, hogy ezt valóban Gerrard mondta-e, mert ez az eléggé általános megállapítás bárki szájából elhangozhatott, a magyar idézetgyűjtő oldalak viszont Gerrard nevéhez kötik a motivációs üzenetet.
