Szoboszlai Dominik a Marseille elleni mérkőzés első félidejének hosszabbításában káprázatos szabadrúgásgólt lőtt. A magyar válogatott csapatkapitánya egészen pimasz módon, a felugró sorfal alatt gurított a kapu bal alsó sarkába.

Szoboszlai öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólt lőtt vagy gólpasszt adott

Fotó: Thibaud Moritz/AFP

Szoboszlai a Marseille-ben lőtt gólja elképesztő mérföldkövet jelent, ugyanis ez volt az Arne Slot-éra alatt 100. liverpooli gólja.

Szoboszlai beérte barátját és a példaképét

Szoboszlai szabadrúgásgólja azért is különleges, mert Trent Alexander-Arnold óta ő az első Liverpool-játékos, aki egy szezonon belül több szabadrúgásgólt is lőtt. Az angol válogatott játékos a 2022/23-as szezonban két gólt lőtt szabadrúgásból, Szoboszlai szintén kétszer talált be. Legutóbb az Arsenal ellen volt eredményes állított labdából még tavaly augusztusban.