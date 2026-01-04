Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah két fiatal Liverpool-szurkoló, Roman és Arlo kíséretében ült le a rajztábla elé, hogy összemérje tudását egy különleges kihívás keretében. A feladat a két páros számára az volt, hogy le kellett rajzolniuk két futballistát a csapatból. A magyar focistának és Romannak is készíteniük kellett egy-egy portrét az egyik Liverpool-focistáról, míg riválisaiknak, Szalahnak egy Arlónak a klub egy másik labdarúgóját kellett a vászonra varázsolniuk ceruza és ecset segítségével.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah a rajztábla előtt mérték össze tudásukat

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah rajzpárbaja sokkoló eredményt hozott

A Liverpool által megosztott videó elején azt is megmutatták, hogy a klub játékosai, akik már részt vettek a kihívásban, milyen műveket alkottak. Szoboszlairól korábban Cody Gakpo készített portrét, a rajz láttán pedig hangos nevetésben tört ki mindenki, főként azért, mert a magyar játékost hatalmas nyakkal ábrázolta holland klubtársa. Ezt követően a két páros serényen dolgozni kezdett, majd miután mindenki végzett, megmutatták egymásnak a műveket. Szalah azt hitte, Szoboszlaiék alkotása Hugo Ekitikét ábrázolja, majd némi segítség után Arlo rájött, hogy Cody Gakpo szerepel a rajzokon. Ezt követően az egyiptomi támadó és társa fedték fel a művüket, amin a brazil Alisson szerepelt.

Ezt csupán a kapusmez miatt lehetett könnyen kitalálni, ugyanis Szalah rajza finoman szólva nem sikeredett túl élethűre.

Mohamed Salah having a back and forth with a kid over who’s got the best painting!



😭😭😭 pic.twitter.com/vL6afBXvgD — Anfield Agenda (@AnfieldAgenda) January 3, 2026

Azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy mindkét játékos tehetségesebb a labdarúgásban, mint a rajzolásban és a festésben. A párbaj győztese a szurkolók körében Szoboszlai lett, a kommentszekcióban Szalahot nem kímélték a hozzászólók.

Borzalmas. Még jó, hogy Szalah a pályán varázsol

és nem a vászon előtt” – írta egy drukker az egyiptomi rajztudását minősítve. „Mo festménye szörnyű lett” – posztolta egy másik kommentelő.

Egyébként mindkét játékos számos pozitív hozzászólást kapott, kiemelve a személyiségüket és a játéktudásukat. Szoboszlairól többen is megjegyezték, hogy a Liverpool következő csapatkapitánya lehet majd a jövőben.