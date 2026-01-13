Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ütött az óra: Trump háborús üzenetet küldött – elszabadulhat a pokol

!!!

Őrjöngenek a világvezetők: a legismertebb orosz tévés botrányos dolgokat mondott

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfőn este a budapesti Operaház adott otthont a 68. Nemzeti Sport Gálának, ahol az elmúlt év legjobb sportolóit díjazták. A férfiaknál Szoboszlai Dominikot megelőzve az Kós Hubert diadalmaskodott, így az olimpiai bajnok úszó sorozatban másodszor lett az év férfi sportolója. A gálára érkező vendégeket a Nemzeti Sportrádió munkatársai kérdezték, köztük Détári Lajos 61-szeres válogatott labdarúgót, aki a gála nagyköveteként kemény véleményt fogalmazott meg a Liverpool középpályásáról.

Szoboszlai Dominik nem tudott részt venni a hétfő esti gálán, csapatával ugyanis FA-kupa-mérkőzést játszott a harmadosztályban szereplő Barnsley csapata ellen. 

Szoboszlai Dominik új gólörömmel jelentkezett a Barnsley elleni FA-kupa meccsen
Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt a Barnsley elleni FA-kupa meccsen
Fotó: Peter Powell/AFP

A magyar válogatott csapatkapitányának elképesztő meccse volt. A találkozó elején Szoboszlai lőtt egy bombagólt, majd az első félidő végén a hatalmas hibájából gólt kapott a Liverpool. 

Détári nincs elájulva Szoboszlaitól

A 25 éves középpályás azonban tört össze a hibája miatt. Remek második félidőt hozott le, melynek nagy részében jobbhátvédként futballozott, de így is tevékeny részt tudott vállalni csapata negyedik góljában. 

A 61-szeres magyar válogatott Détári Lajos a Nemzeti Sport Gála nagyköveteként volt ott az Operaházban, és kemény vélemény fogalmazott meg Szoboszlairól és a magyar válogatottról is. 

Nem tudom, hová vezethetne feljebb a Liverpoolból, megmondom őszintén sokat beszélünk Szoboszlairól, de nem róla kell beszélni, hanem a magyar válogatottról. Nincs olyan szinten, hogy olyan tehetség legyen, hogy el kellene ájulni tőle”

 – idézi az nb1.hu a korábbi világválogatott focistát, aki a határozott véleményével a Nemzeti Sportrádió riporterét is meglepte. 

68. Nemzeti Sport Gála, 68.NemzetiSportGála
Détári Lajos a Nemzeti Sport Gála nagyköveteként volt ott az Operaházban
Fotó: Szabó Miklós

„Nem határozott vélemény, a számok ezt mutatják: húsz meccsen egy vagy két gólt lő és egy gólpasszt ad, támadó középpályástól véleményem szerint nagyon kevés” – mondta a 62 éves Détári Szoboszlairól, aki 61 mérkőzésen 17 gólt lőtt és tíz gólpasszt osztott ki a nemzeti csapatban. 

  • kapcsolódó cikkek:
Gondolta volna? Ennyivel győzte le Kós Hubert Szoboszlai Dominikot
Ezért nem Szoboszlai Dominik lett az Év sportolója?
Mindenki Szoboszlai miatt őrjöng, pedig a csapattársa vált azonnal mémmé – videó
A Liverpool-szurkolók mégsem haragszanak Szoboszlaira? Íme, a bizonyíték
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!