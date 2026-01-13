Szoboszlai Dominik nem tudott részt venni a hétfő esti gálán, csapatával ugyanis FA-kupa-mérkőzést játszott a harmadosztályban szereplő Barnsley csapata ellen.

Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt a Barnsley elleni FA-kupa meccsen

Fotó: Peter Powell/AFP

A magyar válogatott csapatkapitányának elképesztő meccse volt. A találkozó elején Szoboszlai lőtt egy bombagólt, majd az első félidő végén a hatalmas hibájából gólt kapott a Liverpool.

Détári nincs elájulva Szoboszlaitól

A 25 éves középpályás azonban tört össze a hibája miatt. Remek második félidőt hozott le, melynek nagy részében jobbhátvédként futballozott, de így is tevékeny részt tudott vállalni csapata negyedik góljában.

A 61-szeres magyar válogatott Détári Lajos a Nemzeti Sport Gála nagyköveteként volt ott az Operaházban, és kemény vélemény fogalmazott meg Szoboszlairól és a magyar válogatottról is.

Nem tudom, hová vezethetne feljebb a Liverpoolból, megmondom őszintén sokat beszélünk Szoboszlairól, de nem róla kell beszélni, hanem a magyar válogatottról. Nincs olyan szinten, hogy olyan tehetség legyen, hogy el kellene ájulni tőle”

– idézi az nb1.hu a korábbi világválogatott focistát, aki a határozott véleményével a Nemzeti Sportrádió riporterét is meglepte.

Détári Lajos a Nemzeti Sport Gála nagyköveteként volt ott az Operaházban

Fotó: Szabó Miklós

„Nem határozott vélemény, a számok ezt mutatják: húsz meccsen egy vagy két gólt lő és egy gólpasszt ad, támadó középpályástól véleményem szerint nagyon kevés” – mondta a 62 éves Détári Szoboszlairól, aki 61 mérkőzésen 17 gólt lőtt és tíz gólpasszt osztott ki a nemzeti csapatban.