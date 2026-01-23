A magyar szövetség pénteki bejelentése szerint Szoboszlai Dominikék mindkét csapat ellen hazai pályán szerepelnek.

Varga Barnabás (19) és Szoboszlai Dominik: mint két tojás, legalábbis a görögök szerint

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Két meccs is vár Szoboszlaiékra márciusban

A szlovénokkal március 28-án 18 órakor, míg a görögökkel március 31-én 19 órakor kezd a Puskás Arénában.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese novemberben drámai végjáték után kikapott a vendég ír válogatottól a világbajnoki selejtezősorozat utolsó fordulójában, így csak csoportja harmadik helyén végzett és lemaradt a márciusi pótselejtezőről. Ezért márciusban és majd májusban is csak barátságos találkozókon lép pályára. Tétmeccsen legközelebb szeptemberben, a Nemzetek Ligája B divíziójában lesz érdekelt, amelynek sorsolását február 12-én rendezi az európai szövetség.

Az MLSZ honlapján jelezte, hogy Görögország jelenleg öt hellyel a 41. magyar csapat mögött áll a világranglistán, de egy éve még az első negyvenben szerepelt. Szlovénia most az 57. a rangsorban, ősszel viszont döntetlent ért el a csoportgyőztes, vb-résztvevő Svájc ellen, idén pedig a Nemzetek Ligájában szintén a B divízióban játszik majd.

„Olyan csapatok közül választhattunk a márciusi felkészülési időszakra, akik elérhetőek a számunkra ekkor,

ennek ismeretében a lehető legerősebb riválisokkal találkozunk"

– idézte Marco Rossit az MLSZ honlapja. – „Szeretnénk látni, hogy néhány labdarúgónk miként teljesít nemzetközi szinten is erős ellenfelekkel szemben, hiszen a terv az, hogy négy-öt új játékost is meghívunk a keretbe. Folyamatosan figyeljük a lehetséges kerettagokat, hogy teljes képet kapjunk a formájukról, alapul véve a jövőbeli lehetőségeket, célokat.

A novemberi fájó eredmény után nyár elejéig négy felkészülési mérkőzésünk lesz, ezeken a meccseken több labdarúgót is kipróbálunk majd, de minden alkalommal, amikor felmegyünk a pályára, tisztában kell lenni azzal, hogy mit képviselünk, mi a célunk, ezért nem lehet felelőtlenül kísérletezgetni."

Marco Rossi erős csapatok ellen küldheti pályára a magyar csapatot

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az olasz szakember úgy véli, az elkövetkező hónapok egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a csapat visszaszerezze önbizalmát.