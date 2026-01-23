Live
Itt a nagy bejelentés. A Szoboszlai Dominik fémjelezte magyar labdarúgó-válogatott Szlovéniával és Görögországgal játszik barátságos mérkőzést márciusban.

A magyar szövetség pénteki bejelentése szerint Szoboszlai Dominikék mindkét csapat ellen hazai pályán szerepelnek.

Barnabas Varga and Dominik Szoboszlai of Hungary celebrate the first goal during the FIFA 2026 World Cup Qualifiers match at Puskas Arena in Budapest, Hungary, on September 9, 2025. (Photo by Robert Szaniszlo/NurPhoto) (Photo by Robert Szaniszlo / NurPhoto via AFP)
Varga Barnabás (19) és Szoboszlai Dominik: mint két tojás, legalábbis a görögök szerint
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Két meccs is vár Szoboszlaiékra márciusban

A szlovénokkal március 28-án 18 órakor, míg a görögökkel március 31-én 19 órakor kezd a Puskás Arénában.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese novemberben drámai végjáték után kikapott a vendég ír válogatottól a világbajnoki selejtezősorozat utolsó fordulójában, így csak csoportja harmadik helyén végzett és lemaradt a márciusi pótselejtezőről. Ezért márciusban és majd májusban is csak barátságos találkozókon lép pályára. Tétmeccsen legközelebb szeptemberben, a Nemzetek Ligája B divíziójában lesz érdekelt, amelynek sorsolását február 12-én rendezi az európai szövetség.

Az MLSZ honlapján jelezte, hogy Görögország jelenleg öt hellyel a 41. magyar csapat mögött áll a világranglistán, de egy éve még az első negyvenben szerepelt. Szlovénia most az 57. a rangsorban, ősszel viszont döntetlent ért el a csoportgyőztes, vb-résztvevő Svájc ellen, idén pedig a Nemzetek Ligájában szintén a B divízióban játszik majd.

„Olyan csapatok közül választhattunk a márciusi felkészülési időszakra, akik elérhetőek a számunkra ekkor,

 ennek ismeretében a lehető legerősebb riválisokkal találkozunk"

 – idézte Marco Rossit az MLSZ honlapja. – „Szeretnénk látni, hogy néhány labdarúgónk miként teljesít nemzetközi szinten is erős ellenfelekkel szemben, hiszen a terv az, hogy négy-öt új játékost is meghívunk a keretbe. Folyamatosan figyeljük a lehetséges kerettagokat, hogy teljes képet kapjunk a formájukról, alapul véve a jövőbeli lehetőségeket, célokat.

 A novemberi fájó eredmény után nyár elejéig négy felkészülési mérkőzésünk lesz, ezeken a meccseken több labdarúgót is kipróbálunk majd, de minden alkalommal, amikor felmegyünk a pályára, tisztában kell lenni azzal, hogy mit képviselünk, mi a célunk, ezért nem lehet felelőtlenül kísérletezgetni."

Marco Rossi szerint előre léptek a Fradi távozói
Marco Rossi erős csapatok ellen küldheti pályára a magyar csapatot
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az olasz szakember úgy véli, az elkövetkező hónapok egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a csapat visszaszerezze önbizalmát.

„Azt hiszem, senki sem felejti el a novemberben történteket, ezért szeretnénk újra megerősíteni a kapcsolatunkat a szurkolókkal, és ennek érdekében az a legfontosabb, hogy jobb eredményeket érjünk el, mint novemberben. 

Vissza kell építenünk a magabiztosságunkat, a magunkba vetett hitet, és hiszem, hogy ez sikerülni is fog. Egyúttal vissza kell szereznünk a szurkolók bizalmát, ebben a mutatott teljesítmény és az elért eredmények segíthetnek leginkább, mert a labdarúgásban mindig az eredmények a legfontosabbak" - jelentette ki a kapitány. 

- „Bárki mondhat bármit, eredmények nélkül nincs miről beszélni. A négy felkészülési mérkőzés fontos a szeptemberben kezdődő Nemzetek Ligája miatt is, hiszen megpróbálunk visszajutni az A divízióba, ami a következő Európa-bajnokság szempontjából is sokat számíthat nekünk."

