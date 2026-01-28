Live
Szeret együtt játszani a nyári érkezőkkel. Szoboszlai Dominik az idény egyik legjobb liverpooli teljesítményét nyújtja, és akár még ennél is magasabb szintre léphet, ha tovább erősödik az összhang két csapattársával.

A Liverpoolnál Arne Slot irányítása alatt többen is hullámzó formát mutatnak, ám a magyar válogatott középpályás teljesítménye kiemelkedik a mezőnyből. Nem véletlen, hogy Steven Gerrard a szezon eddigi legjobb liverpooli játékosának nevezte Szoboszlait. A 25 éves játékos azonban nincs egyedül: két új támadó is egyre fontosabb szerepet tölt be a Vörösöknél, akikkel Szoboszlai kapcsolata látványosan fejlődik.

Sok liverpoolira igen, Szoboszlai nem lehet panasz idén Fotó: PAUL ELLIS / AFP
Sok liverpoolira igen, Szoboszlai nem lehet panasz idén 
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Wirtz és Ekitike – új tengely Liverpool támadójátékában

A nyáron érkezett Hugo Ekitike és Florian Wirtz eltérő ütemben vették fel az angol futball ritmusát. Míg Ekitike már az első fordulóktól kezdve eredményes volt, addig Wirtznek időre volt szüksége a Premier League tempójához való alkalmazkodáshoz.

Mostanra azonban mindketten alapemberek lettek, és Szoboszlaival együtt meghatározó emberei lettek a Liverpool támadójátékának.

Szoboszlai a DAZN-nek nyilatkozva beszélt az összhangról:

Mindketten azért jöttek ide, mert megvan a minőségük. Florian és Hugo ugyanúgy értik a játékot, mint én, és egyszerűen élvezünk együtt futballozni. A foci akkor jó, ha felszabadultan játszhatsz, és azt csinálhatod, amit szeretsz.

(Zárójelben érdemes hozzátenni, hogy Szoboszlai a FIFA-gálán Mohamed Szalahra szavazott, mint a 2025-ös év legjobb játékosa, és természetesen vele is igencsak élvezi a közös játékot. Emlékezzünk csak: a Bournemouth ellen Szalah legurításából lőtt bombagólt a Liverpool nyolcasa.)  

A magyar középpályás kiemelte azt is, hogy a Bundesligából érkezett játékosoknak idő kellett az átálláshoz: „Érezték ők is, hogy ez egy más világ. Sokszor beszéltünk erről, de most már megkapják a játékperceket, fizikailag is egyre jobbak, és egyre jobban összeszokunk.”

Szoboszlai és Wirtz együtt lehetnek a kulcs

A Liverpoolnál sokszor akadozik az akciójáték, kevés a váratlan húzás és a kreatív megoldás, viszont a Szoboszlai–Wirtz–Ekitike hármas összecsiszolódva ezen is fordíthat.

Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz (R) vies with Real Madrid's Turkish midfielder #15 Arda Guler (L) during the UEFA Champions League, league phase football match between Liverpool and Real Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on November 4, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Wirtz kezdi felvenni a fonalat
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Florian Wirtz érkezésekor voltak, akik Szoboszlai riválisát látták a németben, ám a pályán inkább az látszik: egymás mellett a leghatékonyabbak. Játékstílusuk eltérő, de éppen ez teszi őket igazán veszélyessé.

A Liverpool támadójátékának legjobb pillanatai egyre gyakrabban ehhez a kettőshöz köthetők, és minden jel arra utal, hogy Arne Slot kreatív futballjának alapját Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz közös játéka adhatja meg a jövőben.

