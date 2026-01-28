A Liverpoolnál Arne Slot irányítása alatt többen is hullámzó formát mutatnak, ám a magyar válogatott középpályás teljesítménye kiemelkedik a mezőnyből. Nem véletlen, hogy Steven Gerrard a szezon eddigi legjobb liverpooli játékosának nevezte Szoboszlait. A 25 éves játékos azonban nincs egyedül: két új támadó is egyre fontosabb szerepet tölt be a Vörösöknél, akikkel Szoboszlai kapcsolata látványosan fejlődik.

Sok liverpoolira igen, Szoboszlai nem lehet panasz idén

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Wirtz és Ekitike – új tengely Liverpool támadójátékában

A nyáron érkezett Hugo Ekitike és Florian Wirtz eltérő ütemben vették fel az angol futball ritmusát. Míg Ekitike már az első fordulóktól kezdve eredményes volt, addig Wirtznek időre volt szüksége a Premier League tempójához való alkalmazkodáshoz.

Mostanra azonban mindketten alapemberek lettek, és Szoboszlaival együtt meghatározó emberei lettek a Liverpool támadójátékának.

Szoboszlai a DAZN-nek nyilatkozva beszélt az összhangról:

Mindketten azért jöttek ide, mert megvan a minőségük. Florian és Hugo ugyanúgy értik a játékot, mint én, és egyszerűen élvezünk együtt futballozni. A foci akkor jó, ha felszabadultan játszhatsz, és azt csinálhatod, amit szeretsz.

(Zárójelben érdemes hozzátenni, hogy Szoboszlai a FIFA-gálán Mohamed Szalahra szavazott, mint a 2025-ös év legjobb játékosa, és természetesen vele is igencsak élvezi a közös játékot. Emlékezzünk csak: a Bournemouth ellen Szalah legurításából lőtt bombagólt a Liverpool nyolcasa.)

A magyar középpályás kiemelte azt is, hogy a Bundesligából érkezett játékosoknak idő kellett az átálláshoz: „Érezték ők is, hogy ez egy más világ. Sokszor beszéltünk erről, de most már megkapják a játékperceket, fizikailag is egyre jobbak, és egyre jobban összeszokunk.”

Szoboszlai és Wirtz együtt lehetnek a kulcs

A Liverpoolnál sokszor akadozik az akciójáték, kevés a váratlan húzás és a kreatív megoldás, viszont a Szoboszlai–Wirtz–Ekitike hármas összecsiszolódva ezen is fordíthat.

Wirtz kezdi felvenni a fonalat

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Florian Wirtz érkezésekor voltak, akik Szoboszlai riválisát látták a németben, ám a pályán inkább az látszik: egymás mellett a leghatékonyabbak. Játékstílusuk eltérő, de éppen ez teszi őket igazán veszélyessé.