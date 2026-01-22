Lothar Matthäus az Instagramon üzent mindenkinek: „Nagyon köszönöm a gyors felépülést kívánó kedves kívánságokat. Hamarosan talpra állok!” A BILD szerint az artroszkópos beavatkozásra csütörtök reggel került sor, és körülbelül egy órán át tartott a műtét a korábbi magyar szövetségi kapitánynál (jobb vállát operálták).

A korábbi magyar szövetségi kapitány már jobban van

Fotó: Lothar Matthäus Instagram-oldala

Matthäus a műtét előtt a BILD-nek beszélt a balesetről: „Ez volt az utolsó csúszás a vakáció utolsó napján, a lejtő jeges és hepehupás volt. Már vártam az ebédet a hegyi menedékházban – aztán hirtelen a jobb oldalamra estem. Nem kaptam el rendesen egy bukkanót, és a síléceim beleakadtak a szélébe. A probléma a jég volt; ha porhó lett volna ott, valószínűleg semmi sem történt volna.” A korábbi világbajnok labdarúgó így folytatta: „A jobb oldalamon is zúzódásokat szenvedtem néhány bordámon, ami nyilvánvalóan fájdalmas, és a jobb karomat is fel kell, kötni, de összességében jól vagyok.”

Csütörtök este Lothar Matthäusnak az RTL szakértőjeként kellett volna kommentálnia az AS Roma és a VfB Stuttgart közötti Európa-liga-mérkőzést – élőben a stadionból, ahol 1990-ben világbajnokságot nyert a német válogatottal, de így kénytelen volt lemondani a szereplését. A 64 éves szakember következő munkája jövő szombaton lett volna a Sky színeiben, az Union Berlin és a Borussia Dortmund közötti rangadón, de jó eséllyel ezen sem vesz majd részt a felépülése miatt.