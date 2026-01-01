Live
Iñaki Williams, az Athletic Bilbao csapatkapitánya elégedetlenségét fejezte ki, amiért a spanyol Szuperkupát Szaúd-Arábiában rendezik meg. Williams nem finomkodott, szimplán szarnak nevezte a Szuperkupa szaúdi lebonyolítását.

A spanyol Szuperkupa négyesdöntőjében a La Liga győztese és az ezüstérmese, valamint a Király-kupa győztese és a sorozat másik döntőse vesz részt. A négycsapatos tornát a 2019/20-as szezon óta Szaúd-Arábiában rendezik, a közel-keleti ország egészen 2029-ig szóló szerződéssel rendelkezik a Spanyol Szuperkupa négyesdöntőjének lebonyolítására. 

A spanyol Szuperkupa négyesdöntőjét évek óta Szaúd-Arábiában rendezik
Iñaki Williams nem akarja Szaúd-Arábiában játszani a Szuperkupa négyesdöntőjét
Fotó: Pablo Garcia/Anadolu via AFP

Január 7-én az Athletic Bilbao az FC Barcelona ellen játssza az első elődöntőt Dzsiddában, ezzel kapcsolatban a baszk csapat kapitánya, Iñaki Williams mondta el közel sem hízelgő véleményét a lebonyolításról. 

Miért szar a spanyol Szuperkupa?

A 31 éves Williams a január 7-i, Barcelona elleni elődöntő előtt nyilatkozott a sajtónak Dzsiddában. A másik elődöntőt az Atlético Madrid és a Real Madrid játssza.

Számomra szar, hogy Szaúd-Arábiában játsszuk ezt a tornát. Egy nemzeti sorozat kivitele egy másik országba nem könnyíti meg a szurkolók dolgát, hogy kövessék a meccseket. Amikor ott játszunk, olyan érzés, mintha idegenben lennénk. Ráadásul a következő napokban apa leszek, és óriási macera elutazni ide a feleségemmel és a fiammal” 

– idézi a The Athletic a 31 éves támadót, aki hozzátette, hogy ennek ellenére csapata rendelkezésre áll, és igyekszik majd a legjobbját nyújtani.

„Kár, hogy egy ilyen gyönyörű mérkőzést ennyire messze rendeznek meg, mert ha közelebb lett volna, a stadion tele lett volna a szurkolóinkkal” – fogalmazott a ghánai válogatott játékos.

Williams nincs egyedül a véleményével. Csapattársa, az Európa-bajnok Unai Simón novemberben azt mondta, hogy 40–50 szurkoló helyett csak kétezer drukkerük utazik el Szaúd-Arábiába.

Egyre kevesebben fognak menni. Akik már voltak, látták, mi van ott, és nem akarnak visszamenni. A családtagjaim sem akarnak idén visszatérni” 

– mondta a spanyol válogatott kapus az AS-nek.

Unai Simon goalkeeper of Athletic Club and Spain does passed during the La Liga EA Sports match between Athletic Club and Real Madrid CF at Estadio de San Mames on December 3, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Az Európa-bajnok Unai Simon sem lelkesedik a szaúdi túráért
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Tavaly januárban Spanyolország legnagyobb szurkolói szövetsége arra figyelmeztetett, hogy a női szurkolók veszélynek lehetnek kitéve az országban, miután a Mallorca játékosainak partnerei azt állították, hogy zaklatták őket a Szuperkupa elődöntője során.

Szaúd-Arábiát gyakran éri kritika, mint futballhelyszínt, a nők jogainak korlátozása és a homoszexualitás krimianalizálása miatt.

