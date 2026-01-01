A spanyol Szuperkupa négyesdöntőjében a La Liga győztese és az ezüstérmese, valamint a Király-kupa győztese és a sorozat másik döntőse vesz részt. A négycsapatos tornát a 2019/20-as szezon óta Szaúd-Arábiában rendezik, a közel-keleti ország egészen 2029-ig szóló szerződéssel rendelkezik a Spanyol Szuperkupa négyesdöntőjének lebonyolítására.

Iñaki Williams nem akarja Szaúd-Arábiában játszani a Szuperkupa négyesdöntőjét

Fotó: Pablo Garcia/Anadolu via AFP

Január 7-én az Athletic Bilbao az FC Barcelona ellen játssza az első elődöntőt Dzsiddában, ezzel kapcsolatban a baszk csapat kapitánya, Iñaki Williams mondta el közel sem hízelgő véleményét a lebonyolításról.

Miért szar a spanyol Szuperkupa?

A 31 éves Williams a január 7-i, Barcelona elleni elődöntő előtt nyilatkozott a sajtónak Dzsiddában. A másik elődöntőt az Atlético Madrid és a Real Madrid játssza.

Számomra szar, hogy Szaúd-Arábiában játsszuk ezt a tornát. Egy nemzeti sorozat kivitele egy másik országba nem könnyíti meg a szurkolók dolgát, hogy kövessék a meccseket. Amikor ott játszunk, olyan érzés, mintha idegenben lennénk. Ráadásul a következő napokban apa leszek, és óriási macera elutazni ide a feleségemmel és a fiammal”

– idézi a The Athletic a 31 éves támadót, aki hozzátette, hogy ennek ellenére csapata rendelkezésre áll, és igyekszik majd a legjobbját nyújtani.

„Kár, hogy egy ilyen gyönyörű mérkőzést ennyire messze rendeznek meg, mert ha közelebb lett volna, a stadion tele lett volna a szurkolóinkkal” – fogalmazott a ghánai válogatott játékos.

Williams nincs egyedül a véleményével. Csapattársa, az Európa-bajnok Unai Simón novemberben azt mondta, hogy 40–50 szurkoló helyett csak kétezer drukkerük utazik el Szaúd-Arábiába.

Egyre kevesebben fognak menni. Akik már voltak, látták, mi van ott, és nem akarnak visszamenni. A családtagjaim sem akarnak idén visszatérni”

– mondta a spanyol válogatott kapus az AS-nek.

Az Európa-bajnok Unai Simon sem lelkesedik a szaúdi túráért

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Tavaly januárban Spanyolország legnagyobb szurkolói szövetsége arra figyelmeztetett, hogy a női szurkolók veszélynek lehetnek kitéve az országban, miután a Mallorca játékosainak partnerei azt állították, hogy zaklatták őket a Szuperkupa elődöntője során.