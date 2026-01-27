Marc-André ter Stegen május 18-a, a Villarreal elleni mérkőzés óta nem játszott bajnokit, sérülése miatt hosszú kihagyás után tért vissza – de formája semmit sem kopott. Ezt most a a spanyol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának hétfői zárómérkőzésén is bizonyította, amikor a Girona hazai pályán a hosszabbításban egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott a Getafével.
Marc-André ter Stegen üzent a Barcelonának
A 96. percben bemutatott védése bizonyította, hogy még mindig klasszis teljesítményre képes. Michel, a Girona vezetőedzője elégedetten dicsérte a játékosát:
Ter Stegen fantasztikus debütálást produkált. Rengeteget ad nekünk játékban, mindkét lábát használja, kiválóan lát a pályán, és kevés hozzá hasonló kapus van. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy velünk van.”
Michel hozzátette: – Az, hogy ő kezdett, kizárólag az én döntésem volt. Az edzéseken bizonyította, hogy versenyképes állapotban van. Ter Stegen neve az elmúlt tíz-tizenöt évben a futball egyik legnagyobb kapusaival említhető egy lapon, és biztos vagyok benne, hogy sokat segít majd a csapatnak.
A kapott gólnál, amikor Luis Vázquez bal lábas bombája a felső sarokba vágódott, Ter Stegen tehetetlen volt. Ennek ellenére a német kapus megmutatta, hogy sérülése és a kevés játéklehetőség ellenére is remek formában van. Ez jó hír lehet a nyárra, hiszen célja, hogy visszaszerezze helyét a német válogatott kapujában a közelgő világbajnokságra.
Bár érzelmileg még nem heverte ki a Barcelonától való búcsút, a pályán mindvégig magabiztos volt. Többször lépett fel tulajdonképpen „védőként" a labdakihozatalokban, és a végén éppen azt a csodát szállította, amiért a klub szerződtette: egy pontmentő bravúrt.