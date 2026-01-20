Live
Hetek óta benne volt a levegőben, és immár hivatalossá is vált. Tóth Alex, a Ferencváros magyar válogatott középpályása kedden aláírt az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth csapatához. Az átigazolást a magyar bajnokcsapat is megerősítette.

Varga Barnabás után második sztárjátékosát is eladta a Ferencváros. Tóth Alexért, a klub 20 éves, kilencszeres magyar válogatott középpályásáért topligás európai sztárcsapatok futottak versenyt. A magyar bajnokscsapat és a játékos számára is a legjobb ajánlatot végül az angol Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth tette.

Tóth Alex talán már nem sokáig szerepel az FTC színeiben, a hírek szerint a Serie A-ban szereplő Lazio is lehet a következő a klubja
Tóth Alex most már a Bournemouth szurkolóit kápráztathatja el
Fotó: Polyák Attila

Tóth Alex a Bournemouth játékosa lett

A középpályásért az olasz Lazio és egy ideig a Juventus is harcolt, az angolok azonban kitartóbbak és bőkezűbbek voltak. Sajtóhírek szerint az átigazolás során mintegy 15 millió euró cserélt gazdát, ami óriási magyar átigazolási rekord. Az NB I-ből közvetlenül még soha egyetlen játékos sem igazolt ennyi pénzért külföldre.

Az Európa-liga tavaszi folytatásában érintett Ferencváros Varga Barnabás 4,5 millió eurós athéni értékesítésével és ezzel az újabb transzferrel óriási pluszban zárta a téli átigazolási szezont.

 

