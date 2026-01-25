A The Athletic értesülése szerint a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth a személyes feltételek illetően már mindenben megállapodott a 19 éves brazil támadóval, aki vasárnap érkezik Angliába, és hétfőn esik át az orvosi vizsgálaton.

A 19 éves Rayan hamarosan Tóth Alex csapattársa lesz a Bournemouth-nál

Fotó: Jorge Rodrigues/AGIF via AFP

Rayan a brazil Vasco da Gama akadémiájának neveltje, 2023-ban a klub történetének legfiatalabb játékosaként, 16 évesen, öt hónaposan és 16 naposan mutatkozott be a felnőttcsapatban.

Tóth Alex csapata brazil csodagyereket igazol

A 185 centis támadó brazil klub színeiben 99 mérkőzésen 25 gólt szerzett, a 2024/25-ös idényt pedig 14 góllal zárta a brazil bajnokságban.

Rayan decemberben 2028-ig hosszabbított szerződést Vascóval, amely a hírek szerint 35 millió euróért adja el az egyik legjobb játékosát a Bournemouth csapatának.

A Bournemouth januárban elveszítette házi gólkirályát, a Premier League-ben tíz gólig jutó Antoine Semenyót, akiért 62,5 millió fontot fizetett a Manchester City. A Cseresznyések azóta megvették a Ferencvárostól a kilencszeres magyar válogatott Tóth Alexet, aki szombat este már be is mutatkozott a Bournemouth-ban a Liverpool elleni 3-2-re megnyert mérkőzésen.