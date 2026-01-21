Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rendkívüli: Orbán Viktor januári rezsistopot jelentett be

Gyász

Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

Link másolása
Vágólapra másolva!
Máris sztárként kezelik az új szerzeményt. A Bournemouth közösségi oldalain tett közzé egy villáminterjút Tóth Alexszel, amelyben a magyar válogatott középpályás nemcsak a mindennapjairól, hanem a példaképéről is beszélt. Az angol szurkolók így első kézből tudhatták meg, miért Cristiano Ronaldo inspirálja leginkább a korábbi Fradi-kedvencet, aki nemrég igazolt a Premier League-be.

A gyors kérdezz-felelek során Tóth Alex több személyes részletet is elárult magáról. Kiderült például, hogy „Ally” a beceneve, az első futballélménye hároméves korához köthető, amikor először vett részt edzésen, és azóta is folyamatosan élvezi a játékot. Kedvenc étele a klasszikus „sportolói menü”, vagyis a csirke rizzsel, kikapcsolódásként pedig szívesen PlayStationözik a barátaival.

Tóth Alexnek megadatott az élmény a magyar-portugálon, hogy Cristiano Ronaldo ellen focizhasson Fotó: Origo
Tóth Alexnek megadatott az élmény a magyar-portugálon, hogy Cristiano Ronaldo ellen focizhasson
Fotó: Origo

Tóth Alex példaképe Cristiano Ronaldo

A legnagyobb hangsúlyt azonban egyértelműen a példaképe kapta. 

Cristiano Ronaldo a legnagyobb inspirációm – nyilvánvalóan a karrierje, a futballja és a mentalitása miatt

– mondta Tóth Alex az angol nyelvű videóban.

Ez nem először hangzik el tőle: korábban az Origo Sportnak is beszélt arról, miért tekint fel a portugál klasszisra. Akkor úgy fogalmazott, hogy Ronaldo munkamorálja, maximalizmusa és győztes mentalitása az, amit saját pályafutásában is követni szeretne.

Filmek, célok, Premier League

A Bournemouth videójából az is kiderült, hogy Tóth Alex kedvenc filmjei a Rocky- és Creed-sorozat, nagy rajongója Michael B. Jordannek, akinek a munkásságát inspirálónak tartja. Arra a kérdésre pedig, mit vár leginkább az angliai kalandtól, egyértelmű választ adott: aláírása óta alig várja, hogy együtt játszhasson új csapattársaival, és kipróbálhassa magát a világ egyik legerősebb bajnokságában.

A rövid, de sokatmondó interjúból így az angol közönség is megismerhette Tóth Alex személyiségét – és azt is, hogy a magyar támadó Cristiano Ronaldo nyomdokain haladva, rendíthetetlen ambícióval vág neki Premier League-karrierjének.

  • Még több cikk
Kerkez Milos üzenete döntött? Ezért igazolt Tóth Alex a Premier League-be
Tóth Alex egy év alatt a másodosztályból jutott a világ élvonalába, és még az edzőjét is megsiratta
Kiderült, miért engedte el a Fradi Tóth Alexet

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!