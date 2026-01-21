A gyors kérdezz-felelek során Tóth Alex több személyes részletet is elárult magáról. Kiderült például, hogy „Ally” a beceneve, az első futballélménye hároméves korához köthető, amikor először vett részt edzésen, és azóta is folyamatosan élvezi a játékot. Kedvenc étele a klasszikus „sportolói menü”, vagyis a csirke rizzsel, kikapcsolódásként pedig szívesen PlayStationözik a barátaival.

Tóth Alexnek megadatott az élmény a magyar-portugálon, hogy Cristiano Ronaldo ellen focizhasson

Fotó: Origo

Tóth Alex példaképe Cristiano Ronaldo

A legnagyobb hangsúlyt azonban egyértelműen a példaképe kapta.

Cristiano Ronaldo a legnagyobb inspirációm – nyilvánvalóan a karrierje, a futballja és a mentalitása miatt

– mondta Tóth Alex az angol nyelvű videóban.

Ez nem először hangzik el tőle: korábban az Origo Sportnak is beszélt arról, miért tekint fel a portugál klasszisra. Akkor úgy fogalmazott, hogy Ronaldo munkamorálja, maximalizmusa és győztes mentalitása az, amit saját pályafutásában is követni szeretne.

Filmek, célok, Premier League

A Bournemouth videójából az is kiderült, hogy Tóth Alex kedvenc filmjei a Rocky- és Creed-sorozat, nagy rajongója Michael B. Jordannek, akinek a munkásságát inspirálónak tartja. Arra a kérdésre pedig, mit vár leginkább az angliai kalandtól, egyértelmű választ adott: aláírása óta alig várja, hogy együtt játszhasson új csapattársaival, és kipróbálhassa magát a világ egyik legerősebb bajnokságában.

A rövid, de sokatmondó interjúból így az angol közönség is megismerhette Tóth Alex személyiségét – és azt is, hogy a magyar támadó Cristiano Ronaldo nyomdokain haladva, rendíthetetlen ambícióval vág neki Premier League-karrierjének.