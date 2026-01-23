Az Origón is beszámoltunk arról kedden, hogy Tóth Alex magyar átigazolási rekordot döntve, sajtóhírek szerint bónuszokkal együtt mintegy 15 millió euróért igazolt a Ferencvárosi TC csapatától a Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth együtteséhez. Ezzel újabb magyar játékos szerepel a világ legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben.

Tóth Alex élvezi az életet a Bournemouth-nál

Fotó: AFC Bournemouth

A kilencszeres magyar válogatott középpályás új csapata nehéz helyzetben van, ugyanis a bajnokságban csak a 15. helyen áll, a bennmaradásért egyelőre nem kell küzdenie, ugyanis 10 ponttal előzi meg a már kiesést jelentő, 18. helyezett West Ham Unitedet, viszont szombaton a bajnoki címvédő Liverpoollal csap össze hazai pályán. Ezen a találkozón akár be is mutatkozhat Tóh Alex, bár arra kevés esély van, hogy kezdőként kapjon lehetőséget Andoni Iraolától. Ugyanakkor ha pályára lép, jó eséllyel három magyar focista lehet egyszerre a pályán a Vitality Stadionban, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos alapember a Liverpoolban.

Tóth Alex alig várja a Szoboszlaiék elleni meccset

Alex Tóth pénteken a klub honlapjának adott interjújában elmondta, már izgatottan várja a hétvégi Liverpool elleni mérkőzést, és reményei szerint pályára léphet, így épp válogatottbeli csapattársai ellen mutatkozna be az angol élvonalban. A Liverpool magyar sztárjai a hét elején köszöntötték a fiatal magyar tehetséget, aki viszont leszögezte, a hétvégi mérkőzésre háttérbe szorítja a barátságukat.

Izgatott vagyok, mert Dominik és Milos személyében ismerős arcokat fogok látni. Nagyszerű lesz ellenük játszani hazai közönségünk előtt, a mi stadionunkban. Érdekes lesz, de a pályán nincs barátság, úgyhogy meglátjuk.

Folyamatosan kapcsolatban vagyok velük, telefonon beszélünk és üzenetet is szoktunk váltani. Jó viszonyban állunk, de majd meglátjuk, mi lesz a pályán. Minden fiú álma, hogy ilyen mérkőzéseken játszhasson, és ez az én álmom is” – nyilatkozta a Bournemouth honlapjának Tóth Alex.

Tóth ezen a héten már együtt edzett új csapattársaival, miközben igyekszik beilleszkedni Angliában.