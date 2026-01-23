Az Origón is beszámoltunk arról kedden, hogy Tóth Alex magyar átigazolási rekordot döntve, sajtóhírek szerint bónuszokkal együtt mintegy 15 millió euróért igazolt a Ferencvárosi TC csapatától a Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth együtteséhez. Ezzel újabb magyar játékos szerepel a világ legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben.
A kilencszeres magyar válogatott középpályás új csapata nehéz helyzetben van, ugyanis a bajnokságban csak a 15. helyen áll, a bennmaradásért egyelőre nem kell küzdenie, ugyanis 10 ponttal előzi meg a már kiesést jelentő, 18. helyezett West Ham Unitedet, viszont szombaton a bajnoki címvédő Liverpoollal csap össze hazai pályán. Ezen a találkozón akár be is mutatkozhat Tóh Alex, bár arra kevés esély van, hogy kezdőként kapjon lehetőséget Andoni Iraolától. Ugyanakkor ha pályára lép, jó eséllyel három magyar focista lehet egyszerre a pályán a Vitality Stadionban, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos alapember a Liverpoolban.
Tóth Alex alig várja a Szoboszlaiék elleni meccset
Alex Tóth pénteken a klub honlapjának adott interjújában elmondta, már izgatottan várja a hétvégi Liverpool elleni mérkőzést, és reményei szerint pályára léphet, így épp válogatottbeli csapattársai ellen mutatkozna be az angol élvonalban. A Liverpool magyar sztárjai a hét elején köszöntötték a fiatal magyar tehetséget, aki viszont leszögezte, a hétvégi mérkőzésre háttérbe szorítja a barátságukat.
Izgatott vagyok, mert Dominik és Milos személyében ismerős arcokat fogok látni. Nagyszerű lesz ellenük játszani hazai közönségünk előtt, a mi stadionunkban. Érdekes lesz, de a pályán nincs barátság, úgyhogy meglátjuk.
Folyamatosan kapcsolatban vagyok velük, telefonon beszélünk és üzenetet is szoktunk váltani. Jó viszonyban állunk, de majd meglátjuk, mi lesz a pályán. Minden fiú álma, hogy ilyen mérkőzéseken játszhasson, és ez az én álmom is” – nyilatkozta a Bournemouth honlapjának Tóth Alex.
Tóth ezen a héten már együtt edzett új csapattársaival, miközben igyekszik beilleszkedni Angliában.
„Itt minden srác nagyszerű játékos. Mindenki, akivel találkoztam, nagyon segítőkész, sokat beszél velem, és megpróbál segíteni, amennyire csak tud. Nagyon jó érzés ránézni a Premier League logójával és a nevemmel ellátott mezre. Nagyon boldog vagyok. Ez egy nagyszerű szurkolótábor, a stadion mindig tele van, úgyhogy izgatott vagyok” – fogalmazott a beilleszkedés kapcsán a magyar középpályás.
A Liverpool és a Bournemouth találkozója magyar idő szerint szombaton 18.30 órakor kezdődik.
