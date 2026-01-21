Tóth Alex a téli átigazolási időszakban távozott a Ferencvárostól és a világ legerősebb bajnokságába, a Premier League-be került. A 20 éves középpályás 12 millió euró plusz 3 millió lehetséges bónusz összegért, azaz nagyjából 5,7 milliárd forintért igazolt Kerkez Milos korábbi klubjához, a Bournemouth-hoz. A magyar válogatott futballista először adott hosszabb interjút új klubjának, a hétvégén pedig akár már pályára is léphet a Liverpool ellen.

Tóth Alex Alex öt és fél évre írt alá a Bournemouth együtteséhez

Fotó: AFC Bournemouth

Miért választotta Tóth Alex a Bournemouth csapatát?

Az angol klubnak adott interjújában a Fraditól szerződtetett tehetség elmondta, hogy nagyon boldog, amiért ehhez a csapathoz került, amely a világ legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben szerepel. Tóth azt is kifejtette, hogy a Fradiban szerzett nemzetközi tapasztalata is sokat segített abban, hogy ilyen fiatalon lehetősége legyen szintet lépni.

Szeretem, ha nálam van a labda, szeretek összejátszani a csapattársaimmal, energikus vagyok, és keményen dolgozom”

– jellemezte saját játékstílusát a válogatott labdarúgó, aki a Fradinál olyan PL-legendák keze alatt dolgozhatott, mint Robbie Keane és Rory Delap.

Tóth kiemelte, hogy megtisztelő volt a közös munka, rengeteget tanult mindkét szakembertől, majd arról is kérdezték, miért éppen a Bournemouth csapatát választotta, hiszen sok csapat – köztük az olasz Lazio is – érdeklődött iránta.

Alex Tóth has completed his move to AFC Bournemouth 🍒👊 pic.twitter.com/pUjINuZn5x — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 20, 2026

Az egész klub, a struktúra nagyszerűen működik, és amikor beszéltem a vezetőkkel, akkor minden egyértelművé vált számomra. Remek emberek, szóval azonnal ‚megszereztek’ engem, miután először beszéltünk”

– árulta el Tóth Alex, miért volt könnyű igent mondania a PL-csapatnak.

Mit mondott Kerkez Milos Tóth Alexnek a Bournemouth-ról?

Természetesen Kerkez Milos is szóba került a beszélgetésben, hiszen Tóth válogatottbeli csapattársa két szezont töltött a Bournemouth-nál, majd innen igazolt Liverpoolba.

Igen, írt nekem, beszéltünk egymással a klubról, a városról. Minden jó dolgot elmesélt nekem az itteni körülményekről, az emberekről, mindenről”

– tette hozzá a fiatal középpályás, aki már az új csapattársaival is találkozott, és abszolút pozitív tapasztalatokat szerzett e kis idő alatt is.