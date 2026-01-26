Tóth Alex menedzsere az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában elmondta, hogy rendkívül intenzív két hét van mögöttük.

Tóth Alex a Premier League-ben szereplő Bournemouth csapatához igazolt

Fotó: ali_toth_@instagram

„Kizárólag az ő érdeme, hogy idáig el tudott jutni. Szerintem minden magyar futballszerető ember számára felemelő érzés volt, hogy egy 20 éves srácot láthatott a Premier League-ben debütálni úgy, hogy 13 hónappal ezelőtt még a magyar NB II-ben próbált labdába érni egy BVSC-Soroksár mérkőzésen” – idézte fel a középpályás üstökösszerű felemelkedését és elmúlt bő egy évét a szakember.

Tóth Alex és Szoboszlai pacsija szimbolikus jelentőségű

„Irreális elvárásokat nem szabad vele szemben támasztani, időt kell hagyni neki, hogy megszokja a közeget, felvegye a bajnokság ritmusát annak ellenére, hogy nagyon gyorsan adaptálódik az új helyzetekhez.

Tavaly év elején csináltunk egy listát az esztendőben elérendő célokról, azokat a pontokat már március végére kipipálta. Most is van egy ilyen listánk, lehet, hogy ezt is hamarabb teljesíti”

– árulta el Papp Bence, aki hozzátette, hogy szerinte a fiatal játékossal olyan célokat lehet elérni, amelyek eddig elképzelhetetlenek voltak Magyarországon.

A szombati angol bajnokin három magyar játékos is szerepelt, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kezdett a vendég Liverpoolban, Tóth pedig a 85. percben, csereként lépett pályára a hazaiaknál. A válogatott csapatkapitánya pacsival köszöntötte bemutatkozó honfitársát, Papp Bence szerint ez a jelenet szimbolikus volt, s a legjobb dolog, ami az elmúlt 15-20 évben történhetett a magyar futballal.

🇭🇺 This is going to be an iconic picture for many years to come.



What a way for Alex Tóth to make his Premier League debut playing against his international captain.



Exciting future ahead ✨ pic.twitter.com/tachcJKxVM — Bence Bocsák (@BenBocsak) January 25, 2026

A menedzser kiemelte, hogy egy ilyen horderejű transzfert ma csak a Ferencvárosból lehet megvalósítani és Hajnal Tamás vezetésével olyan gördülékeny tárgyalássorozaton vannak túl az FTC-vel, ami megsüvegelendő.

„Régóta benne vagyok a magyar futball vérkeringésében, de olyan átigazolásban még nem vettem részt, ahol első körben azt éreztem az adott klub vezetőjétől, hogy a játékos és a magyar futball érdekeit a saját egyéni és klubérdekei elé helyezi. A Ferencváros egész vezetősége - Hajnal Tamás mellett Kubatov Gábor, Nyíri Zoltán és Orosz Pál - nagyon nagy dicséretet érdemel, ahogy ezt az egészet lemenedzselte. És Robbie Keane vezetőedzőt sem szeretném kihagyni, aki olyan lehetőséget adott Alexnek, amellyel magyar játékos szerintem húsz éve nem találkozott” – nyilatkozott Papp Bence.