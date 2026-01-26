Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij csak egy feltétellel hajlandó békét kötni – Európa megdöbbent

Képek

Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

Link másolása
Vágólapra másolva!
Papp Bence, a Bournemouth csapatában futballozó Tóth Alex menedzsere szerint a válogatott középpályás felé nem szabad irreális elvárásokat támasztani, időt kell hagyni neki, hogy megszokja az új közeget és felvegye a Premier League ritmusát. Tóth Alex egy héttel ezelőtt szerződött az angol csapatba, és a címvédő Liverpool elleni meccsen már be is mutatkozott az angol bajnokságban.

Tóth Alex menedzsere az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában elmondta, hogy rendkívül intenzív két hét van mögöttük.

Tóth Alex a Premier League-ben szereplő Bournemouth csapatához igazolt
Tóth Alex a Premier League-ben szereplő Bournemouth csapatához igazolt
Fotó: ali_toth_@instagram

„Kizárólag az ő érdeme, hogy idáig el tudott jutni. Szerintem minden magyar futballszerető ember számára felemelő érzés volt, hogy egy 20 éves srácot láthatott a Premier League-ben debütálni úgy, hogy 13 hónappal ezelőtt még a magyar NB II-ben próbált labdába érni egy BVSC-Soroksár mérkőzésen” – idézte fel a középpályás üstökösszerű felemelkedését és elmúlt bő egy évét a szakember.

Tóth Alex és Szoboszlai pacsija szimbolikus jelentőségű

„Irreális elvárásokat nem szabad vele szemben támasztani, időt kell hagyni neki, hogy megszokja a közeget, felvegye a bajnokság ritmusát annak ellenére, hogy nagyon gyorsan adaptálódik az új helyzetekhez. 

Tavaly év elején csináltunk egy listát az esztendőben elérendő célokról, azokat a pontokat már március végére kipipálta. Most is van egy ilyen listánk, lehet, hogy ezt is hamarabb teljesíti” 

– árulta el Papp Bence, aki hozzátette, hogy szerinte a fiatal játékossal olyan célokat lehet elérni, amelyek eddig elképzelhetetlenek voltak Magyarországon.

A szombati angol bajnokin három magyar játékos is szerepelt, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kezdett a vendég Liverpoolban, Tóth pedig a 85. percben, csereként lépett pályára a hazaiaknál. A válogatott csapatkapitánya pacsival köszöntötte bemutatkozó honfitársát, Papp Bence szerint ez a jelenet szimbolikus volt, s a legjobb dolog, ami az elmúlt 15-20 évben történhetett a magyar futballal.

A menedzser kiemelte, hogy egy ilyen horderejű transzfert ma csak a Ferencvárosból lehet megvalósítani és Hajnal Tamás vezetésével olyan gördülékeny tárgyalássorozaton vannak túl az FTC-vel, ami megsüvegelendő.

„Régóta benne vagyok a magyar futball vérkeringésében, de olyan átigazolásban még nem vettem részt, ahol első körben azt éreztem az adott klub vezetőjétől, hogy a játékos és a magyar futball érdekeit a saját egyéni és klubérdekei elé helyezi. A Ferencváros egész vezetősége - Hajnal Tamás mellett Kubatov Gábor, Nyíri Zoltán és Orosz Pál - nagyon nagy dicséretet érdemel, ahogy ezt az egészet lemenedzselte. És Robbie Keane vezetőedzőt sem szeretném kihagyni, aki olyan lehetőséget adott Alexnek, amellyel magyar játékos szerintem húsz éve nem találkozott” – nyilatkozott Papp Bence.

A körülményekről beszélve elmondta, hogy Tóth Alex rendkívül jó benyomást tett Bournemouth-ban a remek angol nyelvtudásával, a klubnál pedig - mint a komoly egyesületeknél általában - segítik az első lépések megtételében, mint lakás- és autóbérlés, bankszámlanyitás, telefonbeszerzés. Azon vannak, hogy ezeket minél hamarabb elintézzék, hogy utána már csak a futballra tudjon koncentrálni.

Papp Bence a saját szerepéről azt mondta, neki három fontos dolga volt a karrierépítés során.

Hogy megfelelően képviseljem, hogy megfelelően pozicionáljam és hogy jól védjem az érdekeit. A legvégén pedig az, hogy ne rontsam el. Úgy néz ki, hogy ez sikerült” 

– fogalmazott, kiemelve a játékos legfontosabb támaszát, a családját is, amely szintén készen állt erre a nagy lépésre.

Arra a kérdésre, hogy Tóth Alex átigazolása milyen üzenetet hordozhat a fiatal magyar labdarúgók számára, a menedzser azt mondta: nincs két egyforma játékos, nincs két egyforma fejlődési út.

Ugyanakkor Alex megmutatta, hogy a lehetetlen nem létezik, és 13 hónap alatt a magyar NB II-ből el lehet jutni a világ legerősebb bajnokságába. Mindenkinek készen kell állni, jól kell megválasztani a klubot, az ügynököket, támaszkodni kell a családra, a barátokra. Sok apró döntés vezet odáig, hogy ez megvalósulhasson. De a legfontosabb az, hogy ha az ember hisz abban, amit csinál, és a környezete is hisz őbenne, akkor bármi lehetséges”

 – válaszolt. 

Tóth Alex a Liverpool elleni meccsen mutatkozott be a Premier League-ben
Tóth Alex a Liverpool elleni meccsen mutatkozott be a Premier League-ben
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Mint mondta, bízik benne, hogy a következő egy-másfél éven belül mások is követhetik Tóth Alexet a külföldre igazolás útján.

A kilencszeres válogatott Tóth Alex öt és fél évre kötelezte el magát a Bournemouth-hoz, amely - sajtóhírek szerint - 12 millió eurót és bónuszokat fizetett az FTC-nek. Ez átigazolási rekord, ennyi pénzt Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek.

Tóth Alex 2023 májusában mutatkozott be a magyar élvonalban, stabil csapataggá viszont Robbie Keane vezetőedzői kinevezése után vált az előző szezon tavaszi idényében, addig többnyire a másodosztályú Soroksárban szerepelt. A nemzeti együttesben tavaly márciusban játszotta első meccsét.

A Bournemouth a szombati 3-2-es győzelem után a 13. helyen áll az angol élvonalban.

  • kapcsolódó cikkek:
Így még nem látta Szoboszlait, elképesztő kép született róla
Brazil csodagyerek lesz Tóth Alex új csapattársa
Tóth Alex egy mondattal üzent, miután legyőzték Szoboszlai Dominiket és a Liverpoolt – fotó
Szoboszlai újabb zseniális gólt rúgott, mégse lehetett boldog – videó
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!