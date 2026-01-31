Tóth Alex csapata, a Bournemouth augusztus óta először tudott idegenben nyerni a Premier League-ben.

Tóth Alex ismét csereként lépett pályára a Premier League-ben

Fotó: Facebook/AFC Bournemouth

Tóth Alex ismét győztes meccsen lépett pályára

A cseresznyések támadójátéka igencsak akadozott az első félidőben, ám így is megszerezték a vezetést Junior Kroupi kapáslövése után.

A múlt héten Angliába szerződött Tóth Alex - csakúgy, mint hét napja a Liverpool ellen - a hajrában, a 86. percben csereként lépett pályára 0-1-es állásnál és együttese most is szerzett még egy gólt a beállása után.

A magyar válogatott játékosnak volt kapura lövése és többször labdát szerzett, a három pont sorsát végleg eldöntő második vendégtalálat előtt is ezután indult a Bournemouth támadása.

A csapat vezetőedzője, Andoni Iraola így magabiztos győzelemmel ünnepelhette 100. Premier League-mérkőzését. Különösen, hogy az üdülővárosi gárda immár négy meccse veretlen az angol labdarúgó-bajnokságban. A Wolverhampton viszont szezonbeli 18. vereségét szenvedte el, és egyre biztosabbnak tűnik, hogy a következő idényt a másodosztályban kezdi meg, mivel immáron 17 pontra van a bennmaradást jelentő 17. helytől.

A listavezető Arsenal a Leeds United otthonában megszakította hárommeccses bajnoki sikertelenségi sorozatát, ezúttal 4-0-ra nyert. Az Ágyúsok angol válogatott középpályása, Declan Rice a 300. Premier League-mérkőzésén lépett pályára, amivel Wayne Rooney, James Milner, Gareth Barry és Raheem Sterling után az ötödik legfiatalabb játékos lett, aki elérte ezt a mérföldkövet.

Premier League, 24. forduló:

Wolverhampton Wanderers-Bournemouth 0-2 (0-1)

Leeds United-Arsenal 0-4 (0-2)

Brighton-Everton 1-1 (0-0)